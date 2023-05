La película animada Spider-Man Across The Spider-Verse también tendrá la voz de Javier Ibarreche, entre otros.

Ya se dio a conocer quiénes estarán a cargo del doblaje para Latinoamérica de Spider-Man: Cruzando el multiverso. Entre los actores e influencers que participarán en la película animada destacan Emilio Treviño, quien le dará voz al icónico Miles Morales, que en el idioma original está a cargo de Shameik Moore.

Además, en la película participarán Alondra Hidalgo como Gwen Stacy, José Luis Rivera como Miguel O’Hara/ Spider-Man 2099 y Javier Ibarreche como La Mancha. En su versión en inglés, estos personajes están a cargo de Hailee Steinfeld, Oscar Isaac y Jason Schwartzman, respectivamente.

¡Sorpréndete con el maravilloso talento que prestó sus voces para el doblaje de #SpiderMan: A Través del #SpiderVerso! ¡Bienvenidos a la Sociedad Arácnida! La preventa empieza a partir de este jueves. ¡No te quedes sin tus boletos! pic.twitter.com/6YeBEb33Oq — SonyPicturesMX (@SonyPicturesMX) May 16, 2023

Entre el resto de los actores para el doblaje latinoamericano de Spider-Man: Cruzando el multiverso también se encuentran Alex Montiel (El Buitre), Miguel A. Ruiz (Peter B. Parker), Oscar Garibay (Spider-Punk), Tommy Rojas (Spider Man India), Edson Matus (Ben Reilly), Monse Mendoza (Spider-Byte), Axel Parker (Spider-Monkey), Humberto Ramos (Spider-Man 2211), Pipe Punk (Metro Spider Man) y Rojstar (Websinger).

También se prevé que la cinta cuente con las participaciones de Andrés Navy, Diana Su, Gaby Cam, Gaby Meza, Melissa Robles (Matisse), Juan Guarnizo y Gris Verduzco (Mis Pastelitos). Aunque no se sabe a qué personajes interpretarán, evidentemente alguien podría darle voz a Jessica Drew (Spider-Woman), quien apareció en el tráiler de la cinta.

¿Cuándo se estrena Spider-Man: Cruzando el multiverso?



Spider-Man: Across The Spider-Verse —secuela de la ganadora del Oscar Into The Spider-Verse— se estrenará en México el 1 de junio de 2023. A esta película le seguirá Beyond the Spider-Verse, que se estrenará el 29 de marzo de 2024.

