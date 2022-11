Los chilangos no nos rajamos ante los problemas, ¿a poco no, bandita? No importa cuán difícil se ponga el reto: tarde o temprano encontrarnos una forma práctica y efectiva de solucionarlo. Es por ello que hoy queremos echarte una mano y presentarte esta increíble opción que te ayudará a manejar tu lanita de una forma más práctica, ágil y sencilla.



Hablamos de la nueva tarjeta Spin by Oxxo, la cual está diseñada especialmente para ti que buscas una alternativa segura para administrar tu dinero. Se trata de una tarjeta Visa que, además de brindarte muchas ventajas, te permitirá disponer de tu lanita en todo momento.

En efecto, a través de esta tarjeta y de su aplicación tendrás la posibilidad de enviar y recibir dinero, pagar los servicios de tu hogar, realizar compras por internet, recargar tiempo aire para tu celular, entre otras muchas posibilidades.

Y, claro, como forma parte de OXXO, podrás adquirir tu tarjeta Spin by OXXO muy fácilmente, ya que se encuentra disponible en cualquiera de sus tiendas, ¡por tan solo 50 pesitos!, ¡que se te reembolsan en forma de fondos de pago electrónico! Además, no tendrás que ir hasta un cajero para retirar efectivo, porque ahora podrás hacerlo desde tu tienda OXXO más cercana.

Así funciona la tarjeta Spin

¡Administrar tu lanita nunca fue tan sencillo! Para comenzar a disfrutar de sus ventajas y beneficios, solo tienes que adquirir tu tarjeta física en tiendas OXXO y descargar la aplicación Spin by OXXO en tu celular; desde allí podrás crear una cuenta en pocos minutos y ¡listo! Ya podrás gozar de todos sus servicios.

Si deseas enviar dinero a tu tarjeta Spin by OXXO, deberás realizar el depósito desde otro banco por SPEI, desde otra cuenta Spin o desde cualquiera de las tiendas OXXO. Incluso podrás hacer retiros en efectivo en tiendas OXXO a través de un código QR.

Para tener cuentas claras y un buen control de tu dinero, la aplicación también te ofrece un historial de todos tus movimientos. Además, Spin By OXXO es una institución de tecnología financiera autorizada por las autoridades financieras mexicanas.

Pero los beneficios no terminan allí, ya que al usar tu tarjeta Spin by OXXO formarás parte del programa de lealtad OXXO PREMIA, el cual te permitirá acumular puntos con cada compra en una tienda OXXO o cualquier otro establecimiento y canjearlos por productos seleccionados dentro de tiendas OXXO.

Asimismo, puedes participar en el programa de referidos “INVITA Y GANA”, en el que obtendrás recompensas por invitar a más personas a unirse a la comunidad de Spin by OXXO. ¡No esperes más y cuéntales de los beneficios a tus amistades y a toda la familia!

Te compartimos aquí las redes sociales de Spin by OXXO para que permanezcas al tanto de sus novedades y beneficios especiales.

CONTENIDO HECHO EN COLABORACIÓN CON OXXO