Si lo tuyo es beber, dibujar y disfrutar, checa este Drink & Draw en el que podrás explorar el erotismo del cuerpo humano a través del dibujo

Cualquier pretexto para echarse unos tragos es bueno, para crear también y si es con poca ropa, pues mejor Drink & Draw (Naked) es una invitación a intercambiar miradas y trazos. No necesitas experiencia previa como dibujante o modelo pero sí se requieren curiosidad y apertura a explorar ambos roles, pues quienes asistan serán dibujantes y modelos por igual. El orden lo decides tú, para ello, podrás elegir un sticker que te identificará como modelo o dibujante y los roles se cambiarán a mitad de la sesión.

Los Drink & Draw consisten en platicar y dibujar en conjunto en un bar o espacio, donde además de garabatear, puedes tomar algunos tragos y divertirte en un ambiente relajado. Para participar no se requiere ser profesional, ni dominar alguna técnica en especial, solo tener ganas de darle forma a tu creatividad sin esperar nada más.

También tienen distintas temáticas y la de este evento es “Divina Desnudez”, lo que de acuerdo a La Eroteca, te permitirá sacar tu lado más auténtico, sensual y glamouroso.

El Drink & Draw es una oportunidad para sentirte sensual

Puedes llevar tu lencería favorita y si no sabes qué ponerte, el evento tendrá un armario muy sexy, pues Yemaya Lingerie, Superstición, Alana Mosh y Jugos + Licuados estarán presentes para prestarte prendas muy sensuales que te van a encantar. Deberás devolverlas al final de la sesión, también tendrás la opción de adquirirlas.

Si no te sientes a gusto en ropa interior, no te preocupes, puedes llevar un body del tono de tu piel, para que, aunque no estés en lencería, tu anatomía pueda verse y dibujarse, lo importante es que te sientas sensual y en confianza durante la experiencia.

Lencería, trazos y tragos

Para generar la atmósfera perfecta para modelar y dibujar habrá dos sets musicales a cargo de Granada Infusión (Thelma & Loretta). También te recibirán con un trago de cortesía y todos los materiales que necesites para dibujar y tener una velada llena de creatividad y erotismo.

Recuerda, no necesitas experiencia en modelaje ni en dibujo. Además, durante toda la sesión tendrás la guía de la artista plástica y co-fundadora de La Eroteca, Anabel Venegas, quien resolverá dudas y asesorará en técnicas básicas de dibujo y modelaje.

Lo más importante es divertirte mientras sacas tus mejores trazos y dejas salir toda tu sensualidad.

Cuándo: 28 de octubre

Cuánto: $699. Evento para mayores de edad.

Dónde: Córdoba 14, Roma Norte, Cuauhtémoc

