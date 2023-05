Regresa el Disney Fest CDMX. Vive una fiesta de prom al estilo estadounidense, además shows con artistas emergentes.

El Disney Fest CDMX está de regreso para celebrar su primer aniversario con puros covers Disney y una temática muy al estilo americano: los bailes de prom.

Si eres fan de las series de Disney y sus rolas, no puedes perderte del Disney Fest CDMX. Canta, fuerte y cada vez más fuerte, sin sentirte juzgado, las canciones más emblemáticas de toda una generación en una temática cargada de nostalgia: la fiesta de prom. Sí, banda chilanga, esas en las que siempre soñaste estar.

A night to remember; The best of both world; We”re all in this Together; What dreams are made of; No hablaré de mi amor, son algunos de los hits más solicitados de la fiesta; en donde también puedes lanzarte caracterizado de tu personaje favorito Disney. ¡Se vale!

Y es que el Disney Fest se vive a todo lo que da, por lo que el código de vestimenta para asistir a la fiesta de prom es riguroso, tal y como se detalla en la invitación del evento. Así que prepara tu mejor outfit para caerle en compañía de tu crush o mejor amigo/a.

¿Cuándo será el Disney Fest CDMX?

El save the date en CDMX es el próximo sábado 18 y domingo 19 de noviembre a las 8 pm hasta la 1 am; en una ubicación que se mantendrá secreta hasta 10 días antes del evento.

Disney Fest La Graduación.

¿Dónde comprar el boleto?

Puedes adquirir tu entrada para el evento en las redes sociales Disnyfest_mx, aunque no le eches tanta cabeza para confirmar o no tu asistencia ya que hay cupo limitado. Por ahora, la entrada general está a 300 pesos e incluye el acceso y la pulsera neón, mientras que el pase VIP cuesta 400 pesos e incluye un regalo sorpresa y una sala de espera exclusiva.

¿Qué actividades habrá?

Como parte de las actividades del evento habrá una fiesta de prom muy al estilo de las que viven los jóvenes en Estados Unidos (sí, esas que veías en las series Disney), además de rifas; influencers invitados, artistas emergentes cantando covers de Disney y un show sorpresa.