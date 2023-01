El vino mexicano ha demostrado ser de gran calidad y sabor, por lo que se ha ganado tener su propio Día del Vino Mexicano.

Galileo decía que el vino era la luz del sol. Louis Pasteur aseguraba que hay más filosofía y sabiduría en una botella de ese licor que en todos los libros.

Banorte Nación de vinos 2023: Del suelo mexicano a tu copa, lo mejor de la vinicultura nacional

Fellini lo comparaba con una buena película: “dura un instante y te deja en la boca un sabor a gloria”. Y Sophia Loren lo describía como un “lujo necesario”.

Día del Vino Mexicano busca enaltecer esta bebida

Esta bebida ha dejado huella en mesas, gargantas y el arte. Pero de un tiempo para acá, el vino mexicano ha logrado ganarse el reconocimiento de su sabor y calidad.

Por ello se le ha concedido su propio día oficial: “Día del Vino Mexicano”, que tendrá su primera celebración el 7 de octubre de este año.

La vinicultura mexicana ha ganado terreno a nivel mundial, destacando especialmente, los últimos tres años, pues de 2019 a 2022 los vinos de origen mexicano obtuvieron hasta 500 medallas por año.

Además, aunque la producción mexicana se considera relativamente joven, ya es la número 24 entre los productores mundiales.

Todo esto a pesar del impacto de la pandemia en el rubro, pues este sector ha sido resiliente y ha tenido resultados favorables.

El vino es una de las tres bebidas alcohólicas más consumidas en el mundo, por lo que el festejo es una oportunidad para fomentar el consumo de productos nacionales.

Igualmente, este día promoverá el desarrollo de actividades de promoción y difusión.

Por decreto oficial ya hay un día para celebrar la vinicultura mexicana

Esta celebración quedó oficialmente aprobada en el decreto que fue publicado por la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural en el Diario Oficial de la Federación (DOF).

Dicho documento señala que México cuenta con enorme potencial para la producción de uva. Además cuenta con las condiciones de suelo y climáticas ideales para ser cultivada en diferentes regiones del país.

Así que el establecimiento de esta fecha es para seguir favoreciendo su producción y para reconocer el desarrollo del sector vitivinícola y su impacto económico y social en la generación de divisas y empleos.

Además del posicionamiento que ha ganado esta bebida en los mercados nacionales e internacionales, gracias a su calidad y sabor.

Actualmente, México tiene gran variedad de vinos para degustar.

Chardonnay, Merlot, Cabernet Sauvignon, Syrah, Sauvignon Blanc, Merlot y Cabernet Franc y Pinot Noir, entre otros.

Así que ve preparando la celebración y, si no aún no lo has hecho, dale chance a los vinos 100% mexicanos, no te arrepentirás.