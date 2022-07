Da igual si eres un practicante asiduo del yoga o apenas te inicias, dale chance a estas clases de yoga baras en la CDMX.

Si quieres entrarle al rollo de la relajación y darle mayor movilidad a tu cuerpo, dale chance a estas clases de yoga baras en la CDMX.

El yoga es una disciplina que ayuda a centrarte en el momento presente con la realización de técnicas de respiración y posturas, por lo que alivia el estrés y la ansiedad, te ayuda a ser consciente sobre la relación entre mente y cuerpo.

No importa si eres un practicante asiduo del yoga o apenas te inicias, lo chido es que en estos estudios puedes practicar dependiendo de tu experiencia.

Estudios para tomar clases de yoga en la CDMX

Centro Budista de la Ciudad de México

Ya sea que vayas directamente al Centro Budista de la Roma o a su anexo en Coyoacán, encontrarás distintas clases de yoga y estilos, así como clases de meditación, talleres y productos.

Su apertura de horarios es bastante amplia por lo que es ideal si tienes jornada laboral godín, las hay desde las siete de la mañana hasta ya altas horas de la noche.

Eso sí, el aforo a las sesiones son limitadas por lo que debes hacer un registro previo para poder asistir, así como seguir los lineamientos de salud como el uso de cubrebocas y gel antibacterial.

Checa el calendario de actividades aquí. https://budismo.org.mx/calendario-general/

Dónde: Jalapa No. 94, Roma Norte. Anexo Coyoacán: Francisco Sosa No. 29, Del Carmen.

Yoga Espacio

Si tus horarios laborales están algo raros y no siempre tienes tiempo de asistir presencialmente a clases, lo chido de Yoga Espacio es que ofrece tanto actividades en su estudio como online, así podrás organizarte mejor.

Cuenta con distintos paquetes ya sea por clases al mes o por promoción de fines de semana y la buena onda es que además de yoga, imparten sesiones de Tai Chi.

Tienen sucursales en Coyoacán, la del Valle y en Satélite. Checa sus calendarios aquí. https://yogaespacio.com/sedes/coyoacan#

Dónde: Coyoacán: Av Miguel Ángel de Quevedo No. 969, El Rosedal. Del Valle: Patricio Sanz No. 1011, Del Valle. Entre San Borja y Eje 6. Satélite: Circuito médicos No. 59, Ciudad Satélite, Naucalpan de Juárez.

Casa del Yoga

¿Qué harías si te dijeramos que en Casa del Yoga además de practicar puedes probar comida deliciosa? ¡Pos vas! Deliciosa lasagna o una hambuguesa vegana y varias opciones más para nutrir al cuerpo después de la clase.

Checa su perfil de Facebook para saber más sobre su calendario de actividades. https://es-la.facebook.com/casadelyogamx/

Una buena opción céntrica para los yoguis con paquetes de clases ilimitadas a un módico precio. Los domingos tienen una opción de clase por cooperación voluntaria en presencial y por Zoom.

Dónde: Allende No. 33, Centro.

Centro Holístico Colibrí Azul

Si además de yoga, quieres hacer cursos especiales de cuencos, sanación, alineación de chakras y más, el Centro Holístico es la opción si vives más allá de Aragón.

Incluso algunos días tienen sesiones especiales temazcal, conciertos sonoros, entre otras terapias y ceremonias especiales como las bodas espirituales.

Dónde: Benito Juárez Nte No. 512, San Cristóbal, Ecatepec.

Ayana Yoga México

Si te encuentras al oriente de chilangolandia, en Ayana Yoga encontrarás más de un estilo de yoga para practicar, desde el más suave hasta los más fluidos y donde se necesita de una mayor condición y coordinación que seguro con la realización continua lograrás.

También cuentan con clases especiales de conciencia femenina, talleres, y tipos de yoga especiales para personas de la tercera edad o embarazadas.

Dónde: Zaragoza Mza 23 lote. 13, Benito Juárez, Iztapalapa.

Yoga Tlalpan Sur

En este estudio se práctica un solo estilo de yoga, el método Iyengar, una práctica de las posturas que se apoya en el uso de soportes materiales como bloques de maderas, cintos, mantas, cojines y sillas.

Una opción bastante buena si eres principiante y quieres trabajar en conocer las posturas, mejorar tu fuerza y flexibilidad.

Checa su calendario completo y paquetes aquí. https://yogatlalpansur.com/horarios-y-tarifas/

Dónde: Mariano Matamoros No. 191 Entre Jojutla y Galeana, Centro, Tlalpan.