El café kopi luwak, que se fabrica a base de excremento, se viralizó luego de que lo probó Andrea Legarreta. Pero ¿dónde conseguirlo en CDMX?

“Dime cómo te gusta el café y te diré quién eres”, ¿Cuántas veces has escuchado esa frase que seguramente te ha puesto a pensar si con dos de azúcar está perfecto, si mejor lo rebajas con leche entera o si mejor le pones de almendras? Sin embargo, tal parece que ahora lo más trend es beber café con excremento, tal como lo hizo la conductora Andrea Legarreta.

Ahora bien, te surgirá la duda de ¿cómo es el café que tomó Andrea y por qué todos están hablando de eso? Resulta que la famosa conductora del programa Hoy presumió sus vacaciones por Indonesia junto a su familia y en este paraíso se animó a probar el café kopi luwak, café de civeta o también denominado “café más caro del mundo”. Se trata de una bebida muy popular en Indonesia, Vietnam y Filipinas.

¿De qué está hecho el café Kopi Luwak?

Si nunca antes habías escuchado hablar del café que bebió Andrea Legarreta es porque se trata de una bebida exótica hecha a base del excremento de la civeta. Se trata de un mamífero del sur asiático similar a un gato o un hurón.

En las historias de Instagram de Erik Rubín, esposo de Andrea, se aprecia que dentro de todo el tour de sus vacaciones hicieron una parada para probar el café de civeta, interactuaron con una, la alimentaron y fueron testigos del proceso de creación del café.

Para crear esta bebida tienen que alimentar forzosamente a la civeta con las bayas del café, a pesar de que esta especie ingiere flores y frutos, según revela una investigación de PETA (People for the Ethical Treatment of Animals). Las enzimas en el estómago de la civeta añaden el sabor y rompen las proteínas que producen lo amargo.

Cuando las civetas defecan, recogen sus heces que van fermentado el grano de café. Luego limpian el grano cautelosamente y lo tuestan. Gracias a este proceso es que el café es tan exclusivo y su precio es muy elevado.

¿Dónde encontrar el café con excremento que probó Andrea Legarreta?

Sin embargo, en México este café sí está a la venta y no precisamente en tu cafetería favorita. Por ejemplo, en la Ciudad de México hay un restaurante que tiene en su menú esta bebida.

El café kopi luwak lo puedes encontrar en el restaurante Jaso, ubicado en Calle Newton 88, Polanco, Cdmx.

En el Estado de Aguascalientes también puedes encontrar el kopi luwak en B&B Coffee Lounge, en ​​Prolongación General Ignacio Zaragoza 314, local 5, Bosques del Prado Nte., 20127.

Y en Internet también se consigue a través de las plataformas de compra online donde el precio varía con el frasco de 100 gramos entre $990 y $1,166 pesos, aunque otro lo destaca en $2,200 el sobre de 10 gramos.

Cuentan que la taza de este popular café de Indonesia está en 80 dólares ($1,200 pesos aproximadamente). Para quienes gustan de estos sabores exóticos, lo que se recomienda es tomarlo sin endulzar para captar su sabor y aroma.

¿Lo probarías o prefieres seguir con tu típico café de olla que nunca falla?

