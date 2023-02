Si quieres casarte (de a mentis), este próximo San Valentín habrá bodas en CDMX a bordo de un tranvía y con tour de cantinas. ¿Te animas?

El día más romántico del año está cada vez más cerca, ese día las parejas van a restaurantes, centros comerciales, ejem… moteles y hasta se casan.

Cásate en las alturas de la Torre Latino en una boda muy vintage

Si tú andas pensando en lo último debes saber que puedes tener una ceremonia oficiada por el “Padre Gabito” y –por si las moscas– sin validez legal.

Además habrá un recorrido por varias cantinas del Centro Histórico para que los recién casados puedan brindar y celebrar su amor.

Bodas en tranvía en CDMX

“¡Cásate de Cantina en Cantina a bordo del Tranvía!” se llevará a cabo los días 10 y 11 de febrero de 2023.

El evento durará cuatro horas aproximadamente y contará con todos los pasos para realizar una ceremonia memorable.

Habrá certificado matrimonial, ajuar para quienes ya se decidieron, música con cantantes en vivo y para darle el toque especial al evento, la ya mencionada ceremonia.

Si el matrimonio no es lo tuyo, o de plano no tienes con quién, debes saber que esta ocasión no es solo para parejas, también puedes ir con tus amistades y pasar un buen rato.

Este paseo incluye paradas en dos cantinas tradicionales, en ellas, habrá un guía que les explicará algunos datos interesantes durante su estancia, todo mientras disfrutas de tragos y botana.

Detalles y precio

Si ya te animaste, apunta todos los detalles para que reserves tu lugar y garantices tu asistencia.

Este tour se realizará los días 10 y 11 de febrero, puedes escoger una sola fecha o ir a ambas. La cita es a las 19:00 horas, no olvides apartar tu lugar con anticipación, ya que el cupo es limitado.

La duración del bodorrio y el paseo será de aproximadamente cuatro horas, así que hasta habrá chance de correr al metro.

El costo es de $390 por persona, puedes reservar tu lugar y el de tu pareja mandando un mensaje de WhatsApp.

Anímate y ensaya tu boda mientras recorres el centro en tranvía y bebes en honor al amor.