Te traemos un listado de algunos de los besos famosos que más polémica han levantado en las últimas décadas. ¿Cuál es tu favorito?

¿Unos becerros o queso? Sin duda, los besos son una de las expresiones de afecto más sencillas y románticas para la humanidad. Sin embargo, también pueden despertar polémica, asombro y escándalo cuando suceden entre personas famosas o en lugares inauditos. Por eso, aquí te presentamos ocho besos famosos que han escandalizado al mundo en las últimas décadas. ¡Acomódate para echar el chisme y checa la lista!

Besos famosos que causaron polémica

Desde el famoso “beso de Judas” en la Biblia hasta el beso en la película Lightyear, esta expresión física no ha dejado de despertar gran revuelo en el mundo a través del tiempo. Aunque ciertamente sirve para expresar amor, afecto y deseo, también se ha usado como una forma artística y social de rebelarse contra las normas.

Te preparamos un atractivo recorrido por algunos de los besos que han causado polémica en el mundo del arte, la cultura pop, la música y la historia. ¡Échale un ojo y cuéntanos cuál es tu favorito!

1. Beso Madonna y Britney

Comencemos este recorrido con uno de los besos que más han marcado la cultura pop. Por supuesto, hablamos de aquel que protagonizaron Madonna y Britney Spears, las reinas del pop, en la entrega de premios MTV de 2003.

Tras su emocionante presentación musical, Madonna sorprendió al mundo entero (y especialmente a Justin Timberlake) cuando le acomodó un beso en los labios a la mismísima Britney. Aunque también le dio un beso a Christina Aguilera en la misma escena, este apareció brevemente ante las cámaras y adquirió menos popularidad.

La emoción por el momento no se hizo esperar y despertó numerosas dudas: ¿Fue una reacción espontánea por parte de las cantantes? ¿Estaba planeado dentro del número musical? Después de muchos años, el ex mánager de Spears aclaró que solo fue una maniobra publicitaria. Aún así, se ha convertido en un momento único que vale la pena recordar y que ha sido recreado por sus protagonistas.

2. Beso gay en la Capilla Sixtina

¿Sabías que en los murales del Vaticano se encuentra escondido un beso gay? Así como lo lees: El renacentista Miguel Ángel Buonarroti colocó dentro de la Capilla Sixtina una representación de dos hombres que se funden en un beso.

Esta imagen se encuentra en “El Juicio Final”, uno de los murales principales al interior de la Basílica de San Pedro; la pieza completa muestra a una gran multitud de personas que ascienden al cielo, mientras otras caen hacia su condenación eterna. Dentro de la pintura, este beso está representado del lado derecho, a la misma altura de Jesús y María, donde también podemos contemplar familias que se saludan y se abrazan.

Si bien la obra fue concluida hace más de 400 años, su polémica volvió a acaparar reflectores en los últimos años con el auge de las redes sociales, donde personas de todas partes del mundo han discutido sobre la orientación sexual del artista, así como las posibles interpretaciones del beso.

3. Beso de Times Square

Con más de 70 años de historia, el “beso de la victoria” podría ganar fácilmente el puesto al beso más famoso del mundo. La fotografía que lo popularizó fue tomada para la revista Life durante 1945 en Times Square, Nueva York, el mismo día en que se anunció el fin de la Segunda Guerra Mundial.

Aunque se ha convertido en un auténtico ícono del siglo XX, esta imagen no ha quedado libre de polémica. En efecto, el ex marino Glenn Edward McDuffie, supuesto protagonista de la foto, aseguró que nunca antes había visto a la joven enfermera, Edith Shain, y que la “muestra de afecto” fue una reacción espontánea para celebrar la feliz noticia sobre el fin de la guerra.

Por su parte, la enfermera señaló que salió a las calles cuando un marinero desconocido llegó a besarla. Ella dijo que le permitió hacerlo, ya que “él había luchado por ella durante la guerra”. Naturalmente, la polémica apunta a que el beso no fue consensuado y que, en lugar de ser un símbolo de felicidad, debe entenderse como una representación gráfica del abuso. ¿Qué opinas?

📸: Beso de la Victoria.

Una pareja se besa sin conocerse en Times Square. New York, 1945. pic.twitter.com/M985B16LSS — Felipe A. Cruz (@FelipeCruz_593) July 3, 2022

4. Miley Cyrus y Katy Perry

¿Recuerdas el beso entre estas exitosas cantantes? Sucedió el 22 de febrero de 2014, cuando Cyrus ofrecía un concierto en Los Ángeles. Mientras la intérprete de “Wrecking Ball” se encontraba en el escenario, reconoció entre el público a su amiga y decidió ir a saludarla, nada más y nada menos que con un besito en la boca.

Si bien compartieron mensajes de cariño tras los sucesos, la polémica arrancó varios días después, cuando Katy confesó en una entrevista que la experiencia no fue exactamente lo que esperaba. En efecto, señaló que ella solo estaba dispuesta a un beso amistoso, pero pronto vio que Miley quería añadirle ‘un poco de lengua’ al momento y decidió detenerla.

Asimismo, la cantante de “I Kissed a Girl” detalló que sintió un poco de asco ya que “solo Dios sabe dónde ha estado esa lengua”. Ante tales palabras, Cyrus respondió públicamente con alusiones a las exparejas de Perry. ¿Ya recordaste la polémica? Aquí te dejamos el video para refrescar esa memoria:

5. Beso entre guardias civiles de Banksy

Otro beso que ha despertado revuelo en los últimos años nació del talento de Banksy, uno de los artistas urbanos más destacados de su generación. Ubicada a las afueras de un pub en Brighton, Inglaterra, esta pintura urbana representa a una pareja de guardias civiles mientras se funden en un apasionante beso.

Titulada Kissing Coppers, esta obra dio la vuelta al mundo y emocionó a toda la comunidad local, además de que muy pronto se convirtió en un símbolo para la población LGBTTTQIA+ de la zona. A pesar de ello, la pintura fue vandalizada y restaurada en múltiples ocasiones, hasta que el propietario de dicho muro decidió ponerla a la venta por un monto desconocido.

Demasiado tiempo sin streetart. Hoy toca recordar un stencil icónico: Kissing coppers de Banksy. #LGTB #LoveIsLove pic.twitter.com/qiOPD4i00u — BertranBlue (@BlueBertran) June 28, 2016

6. Beso “censurado” entre Javier Bardem y Josh Brolin

La ceremonia de los Premios Óscar ha dado mucho de qué hablar cada año y en 2014 no fue la excepción. Durante el evento, los artistas Javier Bardem y Josh Brolin “salieron un poco del libreto” y se dieron un beso en los labios frente a todo el auditorio.

La polémica surgió al día siguiente, no por el beso, sino porque éste pasó desapercibido ante las cámaras y, por lo tanto, no fue televisado. ¿Acaso hubo censura en la ceremonia? La producción aclaró que no tenían la intención de perderse de un momento así, pero lo cierto es que la grabación se centró en Penélope Cruz mientras ambos actores se fundían en dicha muestra de afecto.

Han pasado ocho años desde entonces y, hasta la fecha, solo nos quedan fotografías de aquel momento que pudo haber brillado a nivel internacional.

Josh Brolin en un momento divertido de la entrega del Oscar a Javier Bardem por "No es pais para viejos"Baile y beso pic.twitter.com/TAi1Cig89u — musebet (@musebet) February 12, 2014

7. El beso fraternal en el Muro de Berlín

Si hablamos de besos históricos que han quedado inmortalizados a través del arte no puede faltar el de Leonid Brezhnev, líder de la Unión Soviética, y Erich Honecker, líder de la República Democrática de Alemania. Tuvo lugar en 1979 y fue considerado una muestra de cercanía entre ambas figuras políticas, sin connotación sexual.

No obstante, la fotografía quedó en segundo plano cuando el artista ruso Dimitri Vrubel intervino un fragmento del caído Muro de Berlín con la misma imagen. Sobre su pintura, escribió la frase en ruso “Dios mío, ayúdame a sobrevivir a este amor mortal” y, con ello, desató un sinfín de parodias sobre el beso.

Hasta la fecha, el mural permanece sobre los fragmentos del Muro en Alemania y constituye uno de los principales puntos de interés para sus visitantes.

Tras la caída del muro de Berlín en 1989, Dimitri Vrúbel pintó un mural titulado "Dios mío, ayúdame a sobrevivir a este amor mortal" basado en la fotografía de Regis Bossu "El beso fraternal" (1979) entre L. Brezhnev (URSS) y E. Honecker (RDA).



Aportación de @suspect_fe pic.twitter.com/vYRP4fI3kz — Inspinartion (@inspinartion) August 30, 2018

8. Batalla de besos de Arkano

Cerramos este conteo con Guillermo Rodríguez Godínez, el afamado rapero español, mejor conocido como Arkano. Además de ser campeón internacional de la Red Bull Batalla de Gallos y de contar entre sus triunfos un récord Guinness tras permanecer improvisando durante más de 24 horas, ha alcanzado fama por la peculiar forma de enfrentar a sus rivales.

En efecto, tras defender los derechos de la comunidad LGBTTTQIA+ en 2009, algunas de las personalidades del medio comenzaron a atacarlo con nombres como “gay” y “maricón”. Como respuesta, él les acomodó unos buenos besos en la boca durante sus batallas.

De este modo, Arkano ha hecho frente a las situaciones de homofobia que continúan viviéndose frecuentemente dentro de este género musical. ¿Qué opinas de su táctica?

¿Qué otro beso añadirías a esta lista?