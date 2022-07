Durante más de 15 años, la artista y emprendedora Mariana Villarreal ha honrado el poder de las piedras por medio de su marca de joyería Sangre de Mi Sangre. Con la nueva colección, “Alba”, la talentosa creadora mexicana dirige nuestra mirada al concepto de renacimiento, hacia atractivos elementos naturales y hacia la profundidad detrás de sus creaciones.

Tuvimos el privilegio de platicar con Mariana, quien nos compartió detalles sobre su historia personal, la fundación de esta marca y los grandes hitos que han definido su alcance internacional. ¡Quédate para conocer todo lo que nos contó!

Desde 2005, Mariana decidió forjar su propio rumbo y darle paso a una marca personal, Sangre de Mi Sangre. Nacido en Monterrey, este espacio dedicado a la joyería ha dado origen a increíbles piezas bajo tres pilares: atemporalidad, proceso artesanal y alta calidad, siempre bajo la intuición de Villarreal y de su equipo de trabajo.

“Tomé un curso de joyería en la Universidad y desde ahí me encantó”, nos comparte Mariana. “Recuerdo que dije ‘esto es lo que quiero hacer en mi vida’ y definitivamente creo que es una extensión mía; por eso el nombre, Sangre de Mi Sangre; ha sido un proceso de ir creciendo orgánicamente y un aprendizaje muy bonito”.

En efecto, Mariana estudió en 2004 Estudios Humanísticos y Sociales en la Universidad de Monterrey; posteriormente, ingresó a International School of Jewelry and Design Brooklyn, Nueva York para realizar sus estudios en orfebrería. Tras tomar cursos especializados en técnicas de esmaltado, cera perdida y cera digital, realizó prácticas profesionales con la joyera Kristin Hanson.

Fue así como la multipremiada creadora mexicana obedeció un instinto que parecía estar presente desde sus primeros años:

“Este mundo siempre me ha encantado; yo era muy cercana a mi abuelo y él me llevaba en todos mis cumpleaños a elegir una pieza. Creo que él mismo usaba mucha joyería porque eran los años sesenta, así que es muy probable que mi amor naciera de ahí”.

El maravilloso trabajo de Sangre de Mi Sangre ha fascinado a una clientela internacional, cuyos mercados incluyen México, Estados Unidos, Europa y Australia. Además, la marca posee tiendas propias en nuestra capital, así como en Monterrey, San Miguel de Allende y Tulum. Cada pieza se distingue por constituir una combinación de talento e inventiva con experiencias de vida.

“Es curioso cómo viene la inspiración, porque va cambiando conforme voy cambiando yo. Sangre de mi sangre es definitivamente una representación mía; a veces voy caminando y me llega una idea y siento muy literal, como si el corazón se llenara y de pronto ya está toda la colección. La inspiración no llega en un momento específico, yo dejo que fluya y que llegue cuando tenga que llegar”.

Tal vez te interese: ¿Arte NFT? Acá te contamos de qué va y cómo adquirir un Warhol original

Una de las principales cualidades de esta marca es que ofrece solamente metales recuperados y piedras naturales de diversas partes del mundo. Debido a ello, los cierres derivados de la pandemia afectaron este proceso y obligaron al equipo a trabajar con recursos disponibles en el taller.

Sin embargo, este contratiempo se convirtió también en una oportunidad de experimentación y de reinvención, el cual dio por resultado piezas increíbles y exclusivas.

“La pandemia fue muy fuerte. Personalmente, el año pasado estuve en un proceso de cambio, de revolución, del eterno retorno. Decidí no correr a nadie y que sobrevivíamos todos o no sobrevivíamos. Fue un reinicio para la marca y para mí. Ahí entendimos que somos un equipo y que se tiene que trabajar en conjunto: Si una parte no te da lo que necesitas, el ciclo se rompe”.