Los fantasmas también son cultos porque les encanta aparecerse en estos museos chilangos. ¿Te atreverías a visitarlos?



Hora de asustarse con estas historias de fantasmas en museos chilangos. No solo son leyendas urbanas de apariciones en estos recintos culturales sino una realidad. Ay nanita, jamás pensamos que las entidades también tendrían gusto por el arte.

Pero piénsalo así: la CDMX tiene edificios muy antiguos que eventualmente algunos se convierten en museos. Y se sabe que entre más viejo sea el inmueble, mayor el número de fantasmas que vienen incluidos. Estas historias oscuras de fantasmas en museos chilangos están protagonizadas por monjas demoniácas, entidades aterradoras y fenómenos paranormales.

Nota: Estos fantasmas en museos chilangos también incluyen cadenas que se arrastran, lamentos y susurros escalofriantes, frío aterrador y uno que otro jalón de pies paranormal.

Historias de fantasmas en museos chilangos

Antes de que vengan a jalarnos las patas vamos a empezar con esta lista de fantasmas en museos chilangos.

Sabías que… en el Museo Panteón San Fernando cuentan que la estatua del monumento de Juan de la Granja, a quien le debemos la llegada del telégrafo a México, hace un movimiento peculiar frecuentemente: cambia su bastón de mano. Fíjate la próxima vez que vayas.

Museo Palacio de la Inquisición

Dicen que es uno de los museos más escalofriantes de CDMX. Fue este el original Palacio de la Inquisición de la época de Nueva España. Esa no es la única razón para visitarlo. Ya sabes lo que dicen: Visítalo por su historia de tortura, pero quédate por los fantamas. Actualmente es el Museo de la Medicina Mexicana, pero en el pasado fue testigo de un sinnúmero de casos de tortura entre 1736 y 1820. Nada más ni nada menos que este fue el lugar en donde torturaron, quemaron y ejecutaron a cientos de personas consideradas “herejes” porque estaban en contra de la religión católica.

Lo que comenzó con ser testigo de prácticas tortuosas, se convirtió más tarde en la sede de la Escuela de Medicina en 1854. ¿Te imaginas las apariciones que sucedieron en las salas de esta escuela? La UNAM adquirió el sitio en 1950. Pero eso no ahuyentó a los fantasmas. Vigilantes y trabajadores del Museo cuentan que se aparece un hombre decapitado, una mujer que se aparece gritando ayuda y decenas de apariciones más.

En 1860 cuenta el mito popular que encontraron un túnel conectado con la Iglesia de Santo Domingo con 13 momias al interior. Una de esas momias decían que se trataba de Fray Servando Teresa de Mier.

Dónde: República de Brasil 33, Centro, Cuauhtémoc, CDMX

Horario: Lun-Dom de 9 am a 6 pm

Museo de la Tortura

¿Te imaginas ver decenas de instrumentos de tortura históricos en un mismo lugar? Así es el Museo de la Tortura. Aunque no han sido documentados aún, fenómenos paranormlaes también ocurren en su interior. Por eso este forma parte de esta lista de fantasmas en museos chilangos. Si visitas este lugar podrás ver en vivo el instrumento de tortura conocido como “Dama de Hierro”, un potro, mazos con púas, cadenas y hasta instrumentos que fueron utilizados para decapitar prisioneros y herejes.

La colección del Museo de la Tortura incluye 75 instrumentos de “humillación pública” que fueron utilizados como castigos menores, mayores y ejecuciones.

Sabías que… Se tiene documentado que por lo menos 50 personas fueron ejecutadas por la Santa Inquisición española en México. Culpables de herejía, de practicar el judaísmo y también de brujería nahua son las víctimas mexicanas de la Santa Inquisición.

Dónde: Tacuba 15, Centro, Cuauhtémoc, CDMX

Horario: Lun-Dom de 10 am a 6 pm

Museo de Cera

No creas que las figuras de cera se mueven, no. Más bien este caso paranormal tiene que ver con la aparición de una monja. Según la versión del personal del Museo de Cera una monja espeluznante se aparece en sus pasillos. Supuestamente se tiró a un pozo aledaño porque no quería vivir más en el convento. Pero eso no es lo único, en 2020 salió un video en donde se ve que la figura de El Santo mueve los ojos.

Dónde: Londres 6, Juárez, Cuauhtémoc, CDMX

Horario: Lun-Dom de 11 am a 7 pm

¡Asústame, Museo Panteón San Fernando!

Hablar del Museo Panteón San Fernando es hablar de un pleonasmo fantasmagórico. Este panteón, además es museo. ¡Sólo fantasmas cultos aquí! Originalmente fue construido en 1936 exclusivamente para albergar los restos de los frailes del Colegio de Propagación de Fe. Sin embargo, fue hasta 1850 que se convirtió en un panteón público. Dicen que no hay nada más democrático que la muerte y el Panteón San Fernando siempre fue referente. ¿Pero en qué momento se convirtió un panteón en museo y por qué?

Fue en 2006 cuando fue oficialmente re inaugurado como el Museo Panteón San Fernando. Además de ser uno de los más antiguos de la CDMX, es la eterna morada de personalidades importantes. Puedes visitar la tumba de Vicente Guerrero, Ignacio Comonfort, la del periodista Francisco Zarco, la de Benito Juárez, su esposa Margarita Maza y sus cinco hijos. Aquí puedes dejarte espantar entre 70 tumbas y más de 700 nichos que datan del siglo XIX. Cuentan que las víctimas de la epidemia de cólera de 1833 en CDMX todavía rondan sus tumbas.

Dónde: Plaza de San Fernando 17, Cuauhtémoc, CDMX

Horario: Lun-Sáb de 9 am a 5 pm

Costo: Entrada libre

¿A quién invitarías a hacer este recorrido fantasmagórico cultural en CDMX? Jalas o te dan ñañaras…

