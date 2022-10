Existen muchas razones por las que deberías de aprender a hablar náhuatl, especialmente si hay cursos gratis en la CDMX, ¿no?

Ya que el náhuatl no está muerto y sigue bastante presente en nuestro vocabulario, anímate y aprende esta lengua en un curso que además ¡es gratis!

Si te decimos: aprende náhuatl en un curso gratis, quizá nos respondas que para qué. Pero has de saber que esta lengua forma parte, de alguna manera, de nuestro vocabulario actual, y no está de más saber aunque sea lo básico.

El náhuatl en nuestra historia

Aunque hoy en día la lengua oficial de México es el español, hay cerca de 70 lenguas originarias vivas que se hablan en diferentes regiones del país. Una de ellas es náhuatl, que sigue siendo aprendida tanto por mexicanos como por extranjeros.

En el pasado, el náhuatl fue la lengua principal de los mexicas, poderoso imperio de la región mesoamericana. Incluso se siguió hablando durante mucho tiempo después de la Conquista, y la usaban los frailes para enseñar y evangelizar a nuestros antepasados. Pero en el siglo XVII, el rey Carlos II estableció el español de manera oficial en la Nueva España, y comenzó su declive… más no su desaparición.

Aprende náhuatl por estas poderosas razones

Y si bien aún la habla una parte de los mexicanos, la mayoría de la gente no, por lo que un curso no estaría mal. Pero si todavía no te convence la cosa, aquí te van varias razones por las que estaría bueno un curso de náhuatl, y más si es gratis:

Es una linda manera de preservar nuestra historia y seguirla pasando de generación en generación con orgullo. Y es que, con la evolución del mundo y la modernidad en la que vivimos, puede ser fácil olvidarnos del pasado, de nuestros antepasados.

Te puede servir para hablar en clave. ¿Te acuerdas cuando en la escuela decíamos todas las sílabas de las palabras con “f” para que dizque nadie se enterara del chisme? Pues si lo haces en náhuatl, ahí sí va a estar súper difícil que la mayoría de la gente te entienda. Y si quieres insultar a alguien, se va a quedar con el ojo cuadrado pues no sabrá lo que le estás diciendo.

Palabras que aún usamos

Como te decíamos líneas arriba, el náhuatl sigue teniendo presencia en nuestro vocabulario. Quizá ya no decimos las palabras tal como nuestros antepasados, pero hay muchas que se derivan de esta lengua. Por ejemplo, chocolate viene de xocoatl, y mezclal de mexcalli, metl e ixcalli. Mientras que papalote tiene su origen en papalotl, y chicle en tzictli, por mencionar algunas.

También te dejamos otras con su significado, que son bastante bonitas y seguro harán que quieras aprender esta lengua ya. Amoch significa libro, si quieres decir pájaros es tototl, y hogar es chantli. Viento se dice ehecatl, y flor se dice Xóchitl.

Aprende náhuatl en este curso gratis

Si para este punto ya quieres saber dónde puedes tomar clases, acá te van los detalles. Y, por cierto, aquí además te hablarán un poco sobre el aspecto cultural.

Fecha y hora: todos los miércoles y jueves en modalidad presencial de 9:00 a.m. a 10:30 a.m., de 10:30 a.m. a 12:00 p.m., y de 12:00 a 1:30 p.m. Y todos los sábados de forma presencial de 11:00 a.m. a 3:00 p.m. Además de online de 9:00 a 11:00 a.m. y de 3:00 p.m. a 4:30 p.m. Consulta disponibilidad aquí.

Lugar: Pilares Frida Kahlo. Se encuentra en Eje Central Lázaro Cárdenas esquina Juan A. Mateos, colonia Obrera, alcaldía Cuauhtémoc.

Inscripción: Debes mandar un correo a [email protected]

Costo: ¡Es Gratuito!

Importante: Se pueden inscribir personas a partir de los 8 años de edad, así que hasta puede ser una actividad familiar.

Si aparte de este curso gratis quieres aprender aún más náhuatl, checa este diccionario del INAH (Instituto Nacional de Antropología e Historia).