Ya viene el Festival DocsMx, así que aquí te tenemos la lista de documentales que te esperan, tú ve haciéndoles espacio en tu agenda.

Este mes el Festival DocsMx arranca su edición 17 en la capital mexicana con diferentes propuestas que buscan reivindicar la esencia de los festivales cinematográficos. Te contamos qué hay en su programación, seguramente querrás ver más de uno de sus 91 títulos.

¿Qué documentales podrás ver este año?

La inauguración será con Werner Herzog: Radical Dreamer, de Thomas von Steinaecker que inaugurará DocsMx este año. Es un homenaje al reconocido director alemán, el 13 de octubre a las 8:00 p.m. en la Unversidad del Claustro de Sor Juana. Hay que registrarse previamente.

Mientras que el cierre será con Cartas a distancia, de Juan Carlos Rulfo. Es nada menos que el último largometraje de este director. La cita será el 23 de octubre, 7:30 p.m., en el Complejo Cultural Los Pinos.

Títulos mexicanos en el Festival DocsMx

En el Festival DocsMx no faltarán las producciones mexas. En la sección Proyecciones especiales habrá títulos como Sansón y yo, de Rodrigo Reyes; Villa Olímpica: Recuerdos de un mundo fuera de lugar, de Sebastián Kohan. Así como El reencuentro: 500 años Moctezuma y Cortés, de Miguel Gleason; y Tutti Frutti. El templo del underground, de Laura Ponte y Alex Albert.

Dentro de Hecho en México estarán La invención del mar, de Adrián Ortiz; La vida es un carnaval, de Fernando Colin Roque, y Mi piel oculta, de Guadalupe Sánchez Sosa y Pablo Delgado, entre otros.

Mientras que en México Ópera Prima podrán verse títulos como La pipera, de Miguel Pérez. También habrá Fragmentos como …Esperanza, de Mayra Veliz; Tan cerca y tan lejos, de Pau Ortiz Rosell, y Un poeta en la oscuridad, de Juan Urgell.

¡También habrá opciones gratuitas!

Si andas cortx de lana, puedes ver títulos de este festival en su plataforma online, como parte de Docs en línea. Estarán todos los cortometrajes en competencia, los que salgan del Reto Docs y del concurso de Práctica Experimental.

¿Cuándo y dónde? Podrás verlos a lo largo del festival, en el sitio www.docs-enlinea.com Todos son de manera gratuita, ¡así que aprovecha!

¿Qué más debes saber sobre DocsMx 2022?

Dentro de su oferta, el festival exhibirá propuestas de otras partes del mundo como Europa y Sudamérica, en las secciones Global Docs, Otro mundo es posible, y Suena mi pueblo. Esta última tiene títulos como Bury us! A punk uprising, de Andrew Nethery; Omara, de Hugo Pérez. Además de Patti Smith. Electric poet, de Anne Cutaia.

En DocsForum se realizará el seminario Hubert Sauper: cine, amor y denuncia, sobre la obra del director austriaco. Además se proyectarán sus cintas La pesadilla de Darwin, We come as friends y Epicentro. Será del 20 al 22 de octubre, en la Universidad de la Comunicación; es con cuota de $1,000, con 50% de descuento si eres estudiante o maestrx.

Mientras que en 1, DOCS, 3 por mí estará el ciclo Otros niños, otros mundos con 33 documentales, el 15 y 16 de octubre. Será una colaboración de Semilleros Creativos de la Secretaría de Cultura y el Complejo Cultural Los Pinos que además ofrecerá actividades lúdicas y más; checa la cartelera aquí. Y se le rendirá homenaje a Skylight Pictures, con una retrospectiva de sus títulos sobre justicia y activismo para inspirar la defensa de los derechos humanos.

Edición #17 del Festival DocsMX 2022

Fecha : del 13 al 23 de octubre

: del 13 al 23 de octubre Documentales : 91

: 91 Proyecciones : 121

: 121 Sedes: Cineteca Nacional, Cine Lido, Goethe-Institut Mexiko, Parque México, Cinemanía, Pulquería Los Insurgentes, Universidad del Claustro de Sor Juana, Complejo Cultural Los Pinos, Casa del Lago UNAM, Centro Cultural España, Cine Villa Olímpica, Universidad de la Comunicación, y la sede virtual www.docs-enlinea.com

El Festival DocsMx nació en el 2006, y desde entonces ha venido creciendo hasta llegar a la vasta oferta de este año. Si quieres conocer la programación completa, puedes verla en su página oficial.

Y si andarás en provincia este mes, ya arrancó Doctubre que cuenta con ocho títulos internacionales en más de 100 sedes. O si te lanzas al Festival Cervantino, ahí también habrá una muestra de 40 documentales.