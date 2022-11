El 30% de los adultos que viven con diabetes en México desconoce su condición y esto es muy alarmante.

A la diabetes hay que tomarla en serio (MUY en serio), no es cosa fácil padecerla y estamos seguros que no te gustaría que fuera tu compañera de vida —exige bastante de ti, tal vez sería como esas relaciones tóxicas de las que uno no puede salir— sí, se lee dramático, pero es que la enfermedad per se lo es. No queremos que te espantes, pero sí que evites entrar ahí (si todavía puedes) y si ya llegó a tu vida, convivir con ella de la manera más pacífica y controlada que se pueda.

Primero, a lo básico, ¿qué es y qué pasa en tu cuerpo?

La diabetes es una enfermedad crónica caracterizada por mantener elevados los niveles de azúcar (glucosa) en sangre, esto, asociado a la deficiencia de insulina. Si no la controlas como se debe podría afectar al corazón, ojos, riñones y sistema nervioso.

Es una enfermedad que no respeta género, edad ni estatus social, no importa quién seas, la diabetes llega a quien se deje, de hecho muchas personas la padecen sin saberlo.

Estas cifras de diabetes en el mundo son alarmantes:

1 de cada 10 adultos tiene diabetes en el mundo

537 millones de adultos en el mundo tienen diabetes

Se estima que 643 millones de adultos vivirán con diabetes para 2030

México y la diabetes

En México, en 2020, la diabetes mellitus pasó a ser la tercera causa de defunciones, superada por el COVID 19 y las enfermedades del corazón, de acuerdo con datos del INEGI.

En México hay aproximadamente 16 millones de personas (diagnosticadas y no diagnosticados) con diabetes y eso nos convierte en uno de los países con más diabéticos en el mundo, ocupamos el sexto lugar. ¿Cuáles son las causas? Básicamente esto:

Herencia

Nuestra raza latina

Que somos un país con 75 % de obesidad o sobrepeso

Enfermedades cardiovasculares

Hipertensión arterial

Ser sedentario

Fumar

Beber alcohol en exceso

Ser mayor de 45 años.

Comida no saludable

¿Tienes alguno de estos factores? Es importante acudir a un médico para una toma de glucosa y de confirmar diabetes, atenderlo lo antes posible.

¿Cómo puedes saber si tienes diabetes?

Cuando los niveles de glucosa están altos, los pacientes se pueden sentir con malestar general, sentirse muy cansados, tener mucha sed, levantarse al baño en la noche varias veces, orinar mucho, tener mucho apetito y otros síntomas como perder peso, visión borrosa, adormecimiento o piquetes, sensaciones anormales en brazos y piernas, según Dra. María Elena Sañudo, directora médica de la Unidad de Medicinas Generales de Sanofi México.

Pero, ¿qué estamos haciendo mal los mexicanos para tener tan altos índices de diabetes?

No hacer ejercicio

No comer saludable

Comer en exceso carbohidratos y fast food

No cuidar el peso

No hacer chequeos médicos regulares

De acuerdo con Bonitzu Coria, Nutrióloga y educadora en diabetes, los mexicanos nos excedemos en la ingesta de galletas azucaradas, exceso de tortilla, tamales, pizza, pan dulce, pan blanco, cereales con azúcar, jugos y básicamente todo lo de la maquinita de la oficina o de la escuela.

10 cosas que podemos dejar de consumir para no ser propensos a padecerla

Refrescos Los cafés rápidos porque tienen muchísimo jarabe Agua saborizadas que se venden como “saludables” Galletas Papas de paquete Donas y pan dulce Pizza, hamburguesas y papas fritas Jugo de naranja (lejos de ser saludable le estamos metiendo una bomba de azúcar al cuerpo) Cereales de caja Yogurt bebible

¿Cómo te quieres ver cuando seas mayor? Ahí está la respuesta del autocuidado, de elegir incorporar frutas, verduras, tomar dos litros de agua al día y hacer ejercicio. Estar saludable, no es cuestión de moda.

Estos son algunos lugares que atienden diabetes en México, recuerda que un chequeo a tiempo, lo cambia todo:

Asociación Mexicana de Diabetes

Federación Mexicana de Diabetes

Centros de Salud de la Secretaría de Salud

Clínicas del IMSS o ISSSTE

