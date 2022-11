Millones de mariposas monarca emprenden un asombroso viaje a lo largo de 2,000 y hasta 4,500 kilómetros durante dos meses, desde Canadá hasta Edomex y Michoacán.

¿Has visto a las mariposas monarca en vivo y a todo color? Si no lo has hecho ¡debes! y si ya fuiste, es momento de recordar una de las experiencias más espectaculares de nuestra naturaleza. ¡Lo mejor, cerca de la CDMX!

¿Por qué viajan a México las mariposas monarca?

Son muchos los factores ecológicos, económicos y sociales que intervienen en su proceso migratorio y de reproducción que involucra a tres naciones: Canadá, Estados Unidos y México.

Millones de estas mariposas emprenden un asombroso viaje a lo largo de 2,000 y hasta 4,500 kilómetros durante dos meses. Llegan a México y atraviesan Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Zacatecas, Querétaro, Aguascalientes, Guanajuato, San Luis Potosí e Hidalgo hasta llegar al Edomex y Michoacán.¿Y qué andan buscando?Refugio, un mejor clima y alimento.

La mariposa es un polinizador y sin ellas se acaba la alimentación de los seres humanos. ¡Su chamba es de aplaudirse y sus kilómetros recorridos también! Por eso es fundamental que haya santuarios para la mariposa Monarca, cuidarlos también es nuestro trabajo, sobre todo como visitantes a estos lugares.

FOTO: WWF /CUARTOSCURO.COM

Aquí te contamos dónde puedes visitar a las mariposas monarca cerquita de CDMX:

1. Santuario de la Mariposa Monarca en Piedra Herrada en Valle de Bravo

Es un lugar hermoso, en donde estarás 100 % en contacto con la naturaleza, desde la carretera comenzarás a ver a cientos de mariposas y al entrar al santuario verás prácticamente todo tapizado de mariposas.

Se recomienda permanecer en silencio durante la estancia en el santuario, no usar flash para tomar fotografías y no molestar, sujetar o capturar mariposas.

Este santuario está situado cerca del Nevado de Toluca, se localiza a 26 km. del destino turístico Valle de Bravo, Estado de México, en los bosques del pueblo San Mateo Almomoloa, que pertenece al municipio de Temascaltepec. Del sur de la Ciudad de México el tiempo estimado es de 2 horas 30 minutos. ¡Lleva tu chamarra, tu pícnic, tu cámara y llena tu cuerpo de aire y paz de la naturaleza!

FOTO: ISAAC ESQUIVEL/CUARTOSCURO.COM

2. Santuario de la Mariposa Monarca El Capulín en Toluca

En este santuario encontrarás bellos paisajes de bosques de coníferas, uno de los lugares favoritos de las mariposas Monarca para hibernar de noviembre a marzo.Es importantísimo seguir instrucciones de los guías locales y caminar por los senderos establecidos, no introducir bebidas alcohólicas, mascotas y cuidar la naturaleza.

Este santuario está ubicado en Toluca, Estado de México. ¿Cómo llegar? Partiendo de Toluca debes tomar la Carretera Federal No. 15 con dirección a Morelia. Llega a Villa Victoria y 15 Km. después, en el monumento a Miguel Alemán, sigue los señalamientos hacia Valle de Bravo. A unos 20 Km. se encuentra la desviación hacia la ciudad de Donato Guerra, ahí encontrarás el Santuario El Capulín. Desde Ciudad de México son aproximadamente 150 kilómetros o 2 horas 50 minutos.

FOTO: ANTONIO CRUZ /CUARTOSCURO.COM

Mira acá: Para una escapada aventurera, 5 grutas poco conocidas y cerca de la CDMX

3. Santuario La Mesa en Toluca, Edomex

Este santuario también es top para ver mariposas, porque cuenta con los servicios del Parador Turístico, cabañas con todos los servicios, miradores y guías. Además puedes practicar senderismo en los bosques de pino y oyamel. ¡Un lugar mágico para los amantes de la naturaleza!

Está ubicado en el municipio de San José del Rincón, en el Estado de México. Para llegar debes tomar la carretera estatal Villa Victoria-El Oro, a la altura de la parada Guadalupe La Capillita tomar la desviación hacia la comunidad de La Mesa.

FOTO: CRISANTA ESPINOSA AGUILAR /CUARTOSCURO.COM

4. Santuario El Rosario en el Municipio de Ocampo, Michoacán

Este santuario se caracteriza por ser el único con andador turístico. Sin duda uno de los predilectos de las miles de mariposas Monarca, el clima es espectacular para ellas, además cuenta con visitas guiadas, museo, proyección de videos de la mariposa Monarca, sanitarios ecológicos y artesanías.

¡Este lugar es simplemente onírico, de película! Te llevarás las mejores fotografías de tu vida.

Se ubica dentro de la Reserva de la Biósfera de la Mariposa Monarca, a unos kilómetros de Angangueo, Michoacán. Si vas desde la CDMX, debes pasar por Toluca y tomar la carretera federal No. 15 con dirección a Morelia, hasta llegar a Zitácuaro. En el entronque a la altura de San Felipe de los Alzati gira a la derecha en dirección a Angangueo. Puedes subir a El Rosario desde Ocampo o desde el centro de Angangueo.

FOTO: CRISANTA ESPINOSA AGUILAR /CUARTOSCURO.COM

Checa también: Amanecer en El Paso de Cortés y desayunar entre el Popo y el Izta

5. Santuario Ejido Cerro Prieto en Zitácuaro

Este santuario abrió al público desde mediados de la década de 1990 y a las mariposas les encanta llegar aquí por su clima cálido; tendrás la oportunidad de admirar impresionantes llanos y paisajes desde sus miradores.

Debes llegar a Zitácuaro dirección Angangueo, ahí podrás alquilar un taxi que te llevará al santuario. También puedes tomar un camión directo de Zitácuaro a Tlalpujahua para llegar al Llano de las Papas y ahí te darán acceso al santuario.

Recomendaciones para visitar santuarios de mariposas monarca:

Ver a las mariposas revolotear, escuchar la naturaleza, ver árboles y troncos tapizados de sus colores es una experiencia que debes vivir alguna vez.

Es importantísimo que durante tu visita a los santuarios de la monarca apoyes a la economía local, pero también respetes las normas de la reserva, sigas las indicaciones de los ejidatarios, no dejes basura, no hagas ruido y sabemos que a nuestros lectores no debemos decirles esto, pero lo apuntaremos por cualquier cosa: ¡NO TE LLEVES MARIPOSAS! Ni vivas ni muertas. ¡Está prohibido!

¡Disfruta la experiencia y tómate muchas fotos para Instagram, no olvides recomendar este espectáculo natural!

Te podría interesar: Bienvenidos bichitos, ya hay hoteles de insectos polinizadores en CDMX