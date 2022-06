Quizá alguna vez has dicho alguna de estas frases, pero es importante que sepas que son LGBTfóbicas y aquí te contamos por qué.

Aquí te contamos por qué algunas frases y expresiones que decimos pueden tener una connotaciones LGBTfóbicas y de qué manera podemos deconstruir nuestro idioma juntes.

Vivimos en una sociedad donde las formas de exclusión y rechazo hacia la comunidad LGBTIAQ+ permanecen y, como tal, se manifiestan en el lenguaje. Si inspeccionamos un poco la manera en la que hablamos o hablábamos hace tiempo podemos darnos cuenta de que todxs hemos perpetuado ideologías no tan empáticas a partir de lo que decimos.

Quizás le hemos dicho a una persona bisexual que “solo está confundida” o le hemos preguntado a alguien gay si “alguna vez ha intentado estar con una mujer”. O puede ser que perpetuemos ideas como que las personas queer son todas hipersexuales. Sin embargo, podemos cambiar las maneras en las que hablamos o pensamos para crear un mundo más seguro para todes y entre todes. Es por ello que queremos hablarte sobre 5 frases LGBTfóbicas que perpetúan estereotipos en contra de la comunidad LGBTIAQ+, por qué son perjudiciales y de qué manera podemos darles la vuelta.

Frases que quizá no sabías que son LGBTfóbicas

“No se te nota que seas gay/bi/lesbiana/trans/queer”

¿Por qué es problemático? Aunque la gente que lo dice suele pensarlo como un cumplido, hay muchas cosas que están mal con esta frase. A las personas trans, por ejemplo, se les ha obligado socialmente a hacer “passing”, o sea cumplir con los estereotipos del género a la perfección ya que, si no lo hacen, su identidad puede ser invalidada y perder su reafirmación. A las personas no binarias, se les suele exigir verse completamente andrógines. Y por otro lado, a las personas gays, lenchas, bisexuales o polisexuales, se les exige que si desean existir libremente lo hagan de una manera recatada, sin mostrar demasiado su ruptura con la norma heterosexual.

¿Cómo cambiarlo? Una persona es disidente de género, queer, gay, trans o lo que sea sin necesidad de que validemos si se ven o no como los estereotipos nos han enseñado. Dejemos de poner a las personas en cajitas porque el mundo es diverso y bello, y cada quien se construye a su modo.

Otra de las frases más LGBTfóbicas que puedes decir: “¿Pero entonces cómo tienen sexo?”

¿Por qué es problemático? ¿Le preguntarías esto a una persona heterocis? Probablemente no. Muchas veces las personas hacen esta pregunta desde el morbo y puede ser bastante incómodo que te pregunten algo así.

¿Cómo cambiarlo? Si tienes una duda genuina, siempre puedes recurrir al internet. Recuerda que las personas LGBT+ no te deben todas las respuestas ni toda la educación.

“Está bien que sean queer, pero que no se me acerquen/se besen/se tomen la mano en público”

¿Por qué es problemático? Las personas de la comunidad LGBTIAQ+ tienen tanto derecho al espacio público como cualquier otro ser humano. Si te incomoda ver a personas queer existiendo es importante que te preguntes por qué. ¿Será que aún te hace ruido que no todo el mundo sea heterosexual y cisgénero?

¿Cómo cambiarlo? En lugar de hacer comentarios de este estilo, te recomendamos que hagas un ejercicio de introspección. Pregúntate si te hace ruido ver a parejas heterosexuales tomadas de al mano, pregúntate si este intercambio te afecta de alguna manera y por último, no metamos a las infancias en esto. Mucha gente usa el argumento de que ver a gente LGBT+ existiendo en la vía pública puede dar un “mal ejemplo a les niñes”. Al contrario, no hay nada de malo con formar parte de la comunidad y, además, las infancias queer existen. ¿No sería mejor que se sintieran acogides en un mundo donde esté bien ser elles mismes?

“Yo no sé qué haría si tuviera un hijo LGBT+”

¿Por qué es problemático? Porque las personas LGBTIAQ+ merecemos amor y acompañamiento de nuestras figuras paternas y maternas.

¿Cómo cambiarlo? De acuerdo con la iniciativa The Trevor Project, el apoyo de un adulto para un infante o adolescente queer reduce en 40% las probabilidades de que considere el suicidio como salida o solución. Seamos esa persona que acompaña y escucha.

“¿Y para cuándo un día del orgullo hetero?”

¿Por qué es problemático? No existe un día del orgullo hetero porque las personas heterosexuales y cisgénero no viven la discriminación que viven les integrantes de la comunidad LGBT+, porque no son “víctimas de acoso, tortura, detenciones arbitrarias e incluso de asesinato en todo el mundo, a menudo con total impunidad” y porque una persona heterocis no se ve obligada a ocultar quién es como lo hacen el “92% de los adolescentes LGBTIAQ+”.

¡OJO! Estas son 5 razones por las que NO existe y NO necesitas un Día del Orgullo Heterosexual #Pride2017 #LoveIsLove pic.twitter.com/N3mcvGalyh — W Radio México (@WRADIOMexico) June 24, 2017

¿Cómo cambiarlo? Aceptemos que no tenemos que tener el protagonismo siempre y que fechas como el Pride, el Día Internacional contra la Homofobia, la Transfobia y la Bifobia (IDAHOT) y otras del estilo existen para poner el reflector sobre los logros y los obstáculos a los que se enfrenta la comunidad LGBT+.

¿Alguna vez llegaste a decir estas frases antes de saber que son LGBTfóbicas? ¿Quieres seguir aprendiendo en el camino? Te dejamos una guía básica con algunos términos de diversidad sexual.