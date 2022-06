La diversidad sexual hace referencia a todas las posibilidades que tienen las personas de asumir, vivir y expresar su sexualidad.

¿Estás dudando sobre tu orientación sexoafectiva o identidad de género? Estamos contigo en el camino y aquí te dejamos una pequeña guía para entender algunos términos de la diversidad sexual.

Heterosexual, homosexual, bisexual, pansexual, polisexual o asexual, ¿cuál es la diferencia? La sexualidad es un espectro y al final del día cada quien decide identificarse con la etiqueta que mejor le acomode, o en su defecto con ninguna. Aquí te dejamos una guía para guiarte por las aguas de la orientación sexoafectiva y la identidad de género.

Disclaimer: Recuerda que es importante respetar la identidad de género de las personas y, como tal, reconocer que las mujeres u hombres trans son, respectivamente, mujeres y hombres. O sea que si, por ejemplo, eres un hombre gay cisgénero y te gusta un hombre trans, sigues siendo un hombre gay. Porque como diría Benito Juárez si viviera en el Siglo XXI (y con un poco de nuestra cuchara), el respeto a la identidad y expresión de género ajenos son la paz.

Algunas definiciones de diversidad sexual

Heterosexual. Tú ya sabes a lo que vas: te gustan las personas de un género distinto al tuyo. Velo así: ni el Estado ni las instituciones te van a poner peros para amar a quien decidas amar y nadie nunca te tildará de valiente por tu orientación sexoafectiva.

Homosexual. Quizás te reconociste como tal hasta hace poco o puede ser que siempre lo hayas sabido. Lo importante es que vivas tu yo más auténtico. Canta “Mujer contra mujer” de Mecano, “A quién le importa” de Alaska y Dinarama y todas las rolas gay y lenchas a mucha honra.

Bi, pan o poli: ¡A ti te gusta campechanear! Bien sabes que eran Adán y Eva, no Adán o Eva. Quizás eres bisexual, o sea que te gustan personas de dos géneros. O tal vez pansexual, es decir, que para ti el género da igual y lo importante es la persona. O igual y eres polisexual, que significa que aunque te gustan todes tienes preferencias por personas de géneros específicos.

Asexual. Quizás tu líbido no sea igual de intenso que el de les demás, que necesites sentir cierta conexión intelectual y estés dentro del espectro de la demisexualidad, que te guste enamorarte, pero no te interese el sexo como las personas asexuales románticas o que en verdad ninguna de las dos sea lo tuyo y seas asexual arománticx. Todo esto está bien. Vivimos en un mundo donde la sexualidad y el deseo nos rodean todo el tiempo: no te sientas presionade a encajar. Sé tú y vive tu cuerpa como deseas vivirla.

Trans. Las personas trans son aquellas que se identifican con un género distinto al que les fue asignado al nacer. Ya sea que se trate de una persona trans que se identifica como hombre o mujer, entrando así en el binario, o una persona trans que se identifica con ambos o ninguno y se trate de una persona no binaria, género fluido o agénero, sus experiencias son válidas y es importantísimo que respetemos sus pronombres.

Intersexual. Una de las letras del acrónimo que más solemos hacer de lado es la i de intersex. Las personas intersexuales son aquellas que tienen variaciones en sus caracteres sexuales, ya sea que sus órganos genitales, gónadas, hormonas o cromosomas no entren del todo en el binario hembra-macho. Normalmente las personas intersex son criadas bajo un género social y cuando crecen algunas reafirman ese o se nombran con uno distinto.

Queer. Utilizamos la palabra queer o cuir como un término sombrilla para mencionar a todas las personas disidentes de género y que forman parte del acrónimo LGBTIAQ+. El anglicismo queer también es usado por algunas personas que todavía están cuestionando su sexualidad o identidad de género y se encuentran en la búsqueda por encontrar alguna bandera que les acomode mejor.

No estás solx

¿Necesitas acompañamiento en tu proceso de salida del clóset o quieres aprender más sobre ti misme, lo que te gusta y lo que no? ¿Tienes dudas sobre tu identidad de género? ¿No te sientes segurx en tus espacios? No estás solx. Te recomendamos estos espacios.

La Dirección General de Diversidad Sexual y de Derechos Humanos

Aquí podrás recibir orientación directa y se te proporcionará atención integral en salud mental, asesoría jurídica y formación de redes de apoyo.

Tel: 55 8957 3477 ext. 141

Correo: [email protected]

Diversidad segura

En la Línea y Chat Nacional Diversidad Segura encontrarás a asesorxs y agentes con capacitación que atienden denuncias y te pueden canalizar con el Consejo para Prevenir y Erradicar la Discriminación o con las autoridades correspondientes.

Tel: 800 000 5428

Yaaj México

Esta asociación civil está dedicada a proteger los derechos de las personas LGBTIAQ+ y trabaja de manera directa con la población a partir de sus programas “Jóvenes LGBT México”, “Mujeres Diversas Yaaj”, “Salud Positiva” y “Fortalécete LGBT”. Aquí te acompañarán y darán herramientas para salir adelante.

Correo: [email protected]

