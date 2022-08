Visita los lugares temáticos más cool de la CDMX; desde un café inspirado en Mean Girls, hasta un restaurante que parece salido de un cómic.

Si necesitas escapar del caos de la ciudad, no puedes perderte estos 10 lugares temáticos en la CDMX que te harán sentir fuera de este mundo. ¿Qué tal te caería una malteada en Barbie’s Café o visitar una pizzería muy al estilo Beetlejuice? Seguro en esta lista encontrarás alguna cafetería o restaurante fascinante que te volará la cabeza y te inspirará a salir de la rutina.

1. Barbie’s Café

Este íntimo café inspirado en la muñeca más famosa del mundo te transportará a un universo completamente pintando de rosa. Aquí encontrarás frappuccinos, malteadas y pasteles; pero si lo que buscas es algo para calmar la sed de la mala, no olvides pedir una Tutsichela, o porque no, un vinito rosa que brilla. Además, no olvides tomarte la foto de recuerdo en una caja de muñeca tamaño real.

Dónde: Donceles 88 (1er piso), Centro Histórico de la Cdad. de México

2. Comicx

Tal como dice su nombre, este restaurante familiar parece salido de un alucinante cómic. En este lugar encontrarás a tus personajes favoritos de Marvel, DC y hasta Star Wars. Aquí podrás degustar de una rica hamburguesa o alitas, mientras que en tu misma mesa disfrutas de alguna de tus películas de ciencia ficción preferidas.

Dónde: Fórum Buenavista. Eje 1 Nte. 259, Buenavista, Cuauhtémoc

3. El Maravilla

El País de las Maravillas llegó al Centro Histórico con este mágico lugar en el que Alicia sin duda se tomaría un rico té. La decoración de esta cafetería inevitablemente te transportará a este mundo lleno de locura y fantasía. Además de probar algo de su delicioso menú, no olvides tomarte una foto con la Reina Roja y el Sombrerero Loco.

Dónde: Primer piso de Casa Franciscana, ubicado en Jesús María 42, en el Centro Histórico de la CDMX.

4. Lovecraft Café

Este lugar rinde homenaje a H.P. Lovecraft y otros escritores de terror clásicos. Su menú está completamente inspirado en sus relatos, por lo que podrás encontrar postres como la Tarta Vampírica y el Corazón Delator, relleno de mousse de frutos rojos. Para terminar de adentrarte en la literatura oscura, no olvides pedir una rica cerveza artesanal para completar la experiencia.

Dónde: Calle 1325 #40 Bis, esquina Lorenzo Boturini, Col. El Parque

5. Serenna

Este lugar es tan icónico y bello como el personaje en el que está inspirado: Serena Van der Woodsen, de la famosa serie Gossip Girl. Sus platillos nombrados tras algunos de los personajes son ideales para una tarde con amigxs en la que te sentirás parte del Upper East Side de Manhattan.

Dónde: Abasolo 100, Col. Del Carmen, Coyoacán

6. Hello Kitty Café

El mundo kawaii de Hello Kitty llega a la capital chilanga con un sofisticado lugar completamente inspirado en el personaje japonés. Su repostería y sus mocktails destacan dentro de su menú temático; no cabe duda de que éste es el spot más lindo y tierno de toda la capital.

Dónde: Plaza Carso. C. Lago Zúrich 245, Amp. Granada

7. Doncella Café

Éste es el sueño hecho realidad de cualquier amante de Disney. Sus áreas temáticas inspiradas en La Bella y la Bestia, Mulán, Aladdín y La Sirenita te harán sentir dentro de tu propio cuento de hadas. Además, no puedes perderte su Drag Brunch, en donde tus personajes favoritos cobrarán vida. Sin lugar a dudas, este es uno de los lugares temáticos de la CDMX más mágico y bonito que podrás visitar.

Dónde: Ezequiel Montes 73, Tabacalera, Cuauhtémoc

8. Incantatum

Siéntete parte del Mundo Mágico de Harry Potter en esta cafetería que parece salida de Hogwarts. Éste es el lugar ideal para tomase una cerveza de mantequilla, acompañada de unos dedos de troll (dedos de queso) en su bella terraza; y para finalizar, ¿cómo te caería el pastel de cumpleaños que Hagrid le regala a Harry?

Dónde: Cda. de Otavalo 15, Lindavista, Gustavo A. Madero

9. Flamingo Caffe

En este lugar inspirado en Mean Girls, los miércoles nos vestimos de rosa. No solo cuenta con unos spots muy instagrameables, sino que también su comida es digna de una sesión de fotos. Lo que no te puedes perder son sus Pink Conchas rellenas de chilaquiles, cochinita, pavo o chorizo español; las amarás.

Ojo, si en miércoles llevas puesta una prenda rosada, te hacen un descuento del 20% en tu cuenta.

Dónde: Calz. de Tlalpan 1566, sineo, Miravalle, Benito Juárez

10. La Extraña Pizza

Si lo tuyo es el estilo gótico y extraordinario de Tim Burton, esta pizzería temática de Beetlejuice es para ti. Al entrar, las luces neones y decoraciones alusivas a la cinta, inmediatamente te harán sentir parte del no mundo. Acompaña tu pizza con una rica Malteada de Ultra Tumba o, ¿por qué no?, una Lama Verde (pulpa de mango y soda de limón). De todos los lugares temáticos en la CDMX de esta lista, este es quizá uno de los más mágicos.

Dónde: Jesús María 42, en el Centro Histórico de la CDMX

