The Smile, banda a la que también pertenecen Thom Yorke y Jonny Greenwood, se presentará en la CDMX esta semana.

Thom Yorke y Jonny Greenwood, integrantes de Radiohead, fueron vistos este lunes 19 de junio en diferentes museos de la CDMX, lo que entusiasmó a sus fans chilangxs. Los músicos están en nuestro país con motivo de los conciertos de The Smile, banda que conforman junto a Tom Skinner, en el Auditorio Nacional.

El frontman de Radiohead estuvo en el Antiguo Colegio de San Ildefonso, ubicado en el Centro Histórico, en donde lo reconocieron. Como era de esperarse, alguien se dio cuenta de la presencia de Thom Yorke en CDMX y lo compartió en redes sociales.

Thom is in Mexico rn! pic.twitter.com/26l1TzSNws — kurt (@idiotequemoron) June 19, 2023

Jonny Greenwood, por su parte, estuvo de visita en la Casa Estudio Diego Rivera y Frida Kahlo, localizada en San Ángel. Las fotos del músico fueron compartidas a través de la cuenta de Instagram de @comunidad_routes_n_roots, quienes tuvieron el privilegio de fungir como sus guías en nuestra ciudad.

Foto: Instagram @comunidad_routes_n_roots

The Smile inaugura pop up shop oficial en la Ciudad de México

Con motivo de sus conciertos en el Auditorio Nacional, The Smile anunció en redes sociales que tendrán una pop up shop oficial en CDMX. En esta habrá pósters en serigrafía y mercancía oficial de la banda, creada en colaboración con Mercadorama y cuyo arte estuvo a cargo del mismísimo Thom Yorke y de Stanley Donwood.

Lugar: VAVAVA (General Prim 12, Centro)

Horario: Martes 20 de junio de 12:00 a 20:00 horas y miércoles 21 de junio de 12:00 a 17:00 horas.

Foto: Instagram @thesmiletheband

La banda conformada por Thom Yorke, Jonny Greenwood y Tom Skinner (Sons of Kemet) se presentará junto a Robert Stillman en el Auditorio Nacional el miércoles 21 y el jueves 22 de junio. Aún quedan poquísimos boletos para la primera fecha.

Cabe destacar que no es necesario tener boleto para el concierto de The Smile si quieres comprar en la pop up shop de la banda.

¿Ya escuchaste “Bending Hectic”, la rola que The Smile lanzó este martes (20 de junio), previo a su concierto en CDMX?



