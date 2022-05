En Chilango platicamos con la cantante canadiense Rêve. Quien nos cuenta sobre sus orígenes en la música, los deportes que le gustan y cómo muere de ganas de venir a visitar la capital Chilanga.

Chilango: ¡Hola! Muchas gracias por darnos tiempo para platicar. or favor cuéntanos un poco acerca de cómo iniciaste en la música, sabemos que fue desde una edad temprana ¿cómo fue que te decidiste a dedicarte a esto?

Mientras otros niños estaban destacando en la escuela o jugando deportes yo simplemente volvía a mi casa y escribía música en mi piano y cantaba y hacía canciones que probablemente eran terribles pero me divertía. Ese básicamente fue el comienzo de mi gran amorío con la música del que nunca me iba a separar.

También siempre había instrumentos por ahí, uno de ellos era un piano de cola y un par de guitarras. Entonces yo en lugar de estar con juguetes, mejor me ponía a usarlos y hacer ruido con ellos. Así que puedo decirte que simplemente me enamoré de la música desde una edad muy temprana.

Rêve: Bueno, así es como lo dices en realidad todo comenzó cuando era una niña. Siempre me ha gustado la música. Mi padre era extremadamente musical, él es básicamente una enciclopedia de música y siempre había un disco sonando en la casa.

CH: Como te contaba, hicimos un poco de investigación y nos enteramos que escribiste una canción cuando apenas tenías seis años…

CH: Lo que nos sorprendió más fue saber el título de la canción. ¿Nos puedes platicar un poco sobre ello y la historia detrás de esta?

Rêve: El nombre de la canción era “Estoy sola en mi habitación”… Es decir yo estaba castigada y supongo que estuve encerrada en mi habitación durante 15 minutos. Lo que probablemente parecía una eternidad en ese entonces y escribí una canción muy deprimente llamada; “Estoy sola en mi habitación y no puedo soportarlo más” (risas).

Claro, a esa edad cualquier castigo simple es un drama. Pero cuéntanos ahora un poco más de tu gran hit “Ctrl+Alt+Del” que ha tenido un impacto tremendo y lleva ya más de 15 millones de reproducciones en tan solo una plataforma de streaming…

CH: Una de las cosas que muchas personas extrañamos mucho durante ese tiempo era simplemente salir a bailar y pienso que es una de las razones por las que esta canción resuena con tanta gente. Nos encanta el sonido noventero que podemos escuchar en tu música, nos puedes hablar un poco más acerca de tus influencias sobre esa época.

CH: Esta canción también aparecerá en el videojuego de FIFA 22. Lo que seguro le dará todavía más exposición. Por cierto Canadá irá a la Copa del Mundo por primera vez en 36 años, ¿te emociona eso, sigues los deportes?

Rêve: Sí me gustan los deportes, yo soy en realidad más una chica de Hockey. Al ser de Montreal creo que viene como parte de tu territorio. En Canadá en general pero sobre todo en Montreal el Hockey es una religión entera; así que sí hay un deporte que sigo más o menos cerca es el hockey pero cualquier equipo canadiense que lo esté haciendo bien desde luego que me emociona y me dará mucho gusto apoyarlos en la Copa del Mundo