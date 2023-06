Bryan Cranston, también protagonista de Breaking Bad, ya está trabajando en un guión para el posible reboot de Malcolm el de en medio.

Bryan Cranston, quien interpretó a Hal en Malcolm el de en medio, reveló que la clásica serie podría regresar. “En una escala del 1 al 10, yo diría que hay 8 de posibilidades de tener una reunión, película, serie o algo”, reveló el actor en una entrevista con Watch What Happens Live with Andy Cohen.

“Y sí, hemos estado trabajando en conceptos de la historia, argumento y cosas como esas”, agregó Bryan Cranston sobre el posible reboot de Malcolm el de en medio.

El supuesto retiro de Bryan Cranston

Hace algunas semanas, Bryan Cranston reveló a la edición británica de GQ que se alejaría de la actuación en 2026, año en que cumple 70 años de edad. “No va a ser como que, ‘Oh, voy a ponerme a leer y a ver qué hago’. No, es una pausa. Es un alto. No estaré pensando en el trabajo, no tomaré llamadas”, aseguró el también protagonista de Breaking Bad.

El actor reveló que quería viajar a Francia para pasar más tiempo con su esposa Robin Dearden, quien durante 24 años ha ajustado su vida a la agenda laboral de Cranston. Ahora solo nos queda preguntarnos si tendrá tiempo de terminar de grabar el potencial regreso de Malcolm el de en medio antes de su receso.

¿Qué ha hecho Bryan Cranston además de Malcolm el de enmedio?

Bryan Cranston se hizo famoso en el ámbito mundial gracias a su participación en Malcolm el de en medio (2000-2006), pero este no es su único personaje icónico en la televisión. Previo a la icónica serie, el actor le dio vida en Seinfeld a Tim Whatley, dentista de Jerry.

Otro de sus personajes más icónicos fue el de Walter White en Breaking Bad (2008-2013), con la que Bryan Cranston obtuvo cuatro premios Emmy, un Globo de Oro y 4 SAG Awards. La serie fue tan icónica que el actor incluso replicó su papel en un capítulo de Los Simpson y grabó un crossover —final alternativo— de Breaking Bad y Malcolm el de en medio.

Cranston también ha interpretado a Vince en Sneaky Pete (2015–2019), serie que él creó; Your Honor, adaptación de la producción israelí Kvodo; y Fallen,

en donde personificó a Lucifer. Además, el actor ha tenido participaciones especiales en series como The Disaster Artist, The Flash, How I Met Your Mother, Sabrina the Teenage Witch y Family Guy, en donde volvió a interpretar a Hal.

¿Cómo te imaginas el regreso de Malcolm el de enmedio en 2023?

