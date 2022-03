Se acerca el Festival Ceremonia que por primera vez será en la CDMX, y además trae mucho poder femenino abajo y arriba del escenario.

Este 2 de abril, el Parque Bicentenario abrirá sus puertas para la primera edición del Festival Ceremonia en la capital mexicana. Mientras te preparas para lanzarte, checa lo que nos contaron Monse Castera, directora creativa y consultora, y María Infante, directora de producción, sobre la parte femenina de este evento anual.

El Festival Ceremonia y las mujeres en su organización

Un festival tan importante como el Ceremonia se organiza y realiza por un gran equipo en el que las mujeres cada vez tienen mayor peso. Aunque el organigrama está encabezado por un hombre y lo domina la testosterona, la parte femenina es vital para que cada vez haya más igualdad de género abajo y arriba del escenario.

“Es muy emocionante pero muy retador, significa mucho. Es muy importante reconocer el trabajo de muchos años y de muchas personas, mujeres y hombres, pero sobretodo el papel fundamental que tenemos las mujeres dentro del festival. Es una responsabilidad muy alentadora que nos hace sentir que estamos en un lugar que tenemos que tener responsablemente, y que creo que el equipo lo sabe manejar de la mejor manera. Es un festival que su base es muy diversa, y eso se permea en el resultado final”, dice María.

Ella está en la parte operativa, mientras que Monse está a cargo de darle una identidad a Ceremonia, o como ella lo explica “lo que lo identifica, que es un festival consciente”. Recordemos que existe la iniciativa Ceremonia Social para que el público sepa sobre fundaciones y organizaciones que resuelven diversas problemáticas mundiales. Y que es el primer festival aliado a la ONU en sus objetivos de desarrollo sostenible.

Posiciones por las que, explica María, tuvieron que esforzarse mucho. Pero, en un gran gesto de sororidad, “nuestro trabajo ahora que nosotras estamos en estas posiciones, es hacérselo más sencillo a las mujeres”.

Y es que, aunque el mundo sigue siendo muy machista, para Monse esto “es una idea cada vez más caduca porque en el entorno en el que estamos, creativo, donde tanto mujeres como hombres estamos trabajando, queremos la paridad de género”.

Por más espacios para las mujeres y la diversidad en este festival

Esto mismo también han buscado reflejarlo en el cartel del festival año con año. La directora creativa explica que no ha sido tarea fácil pues “he escuchado a mucha de gente decir: ‘no puedes meter en los lineups, no podemos meter en los lineups más mujeres porque no hay, no hay DJs mujeres o no hay músicos mujeres’. Y eso se me hace una respuesta bien floja. Sí las hay, sólo no las buscas”.

El resultado es que Ceremonia “ha sido uno de los festivales pioneros en donde hay esta presión para que haya más mujeres en el lineup, que haya diversidad”, afirma Monse. Esta última por una alianza con Traición, fiesta de sexo diverso en la CDMX, cuenta con un escenario que tiene representantes trans, queer, etc.

Las mujeres del cartel de Ceremonia 2022

Y si hablamos de las mujeres de la edición 2022, hay una mezcla de nombres importantes con cantantes más jóvenes.

Conviven con armonía en el cartel: Nathy Peluso, Nicki Nicole, Tockisha, Samantha Barrón, Selene (a quien quizá viste en la serie Rebelde de Netflix). Pero también están representantes de la comunidad LGBT como Snow Tha Product, Arca (quien es trans), Shygirl, Eartheater, 100 Gecs.

¿Fue fácil o difícil conformar la parte femenina del lineup? María dice que en general fue difícil todo el cartel por COVID, y además “sí fue una búsqueda muy ardua de encontrar la representación femenina que queríamos en el festival”. Y asegura que algunes de elles tienen horarios estelares en la noche.

A futuro, asegura Monse, seguirán insistiendo para que no falte la presencia femenina en todos los niveles del festival, y que sirva de ejemplo a otres de que sí pueden ser directive, rapere o lo que quieran.

Y menciona el caso de Nathy Peluso, quien le transmite su empoderamiento. “Ese tipo de mujeres son las que nos inspiran a todas a darnos nuestro lugar y a ser, en el caso de Nathy, sexuales y libres. Es una mujer soltera, independiente, mega expresiva, mega sexy, todo ese discurso que tiene da un ejemplo perfecto”.

La llegada del Festival Ceremonia a la CDMX

Monse Castera y María Infante también quisieron resaltar la importancia de la llegada del Festival Ceremonia a la capital mexicana. Ahora el escenario estará rodeado de más verde, más naturaleza en el Parque Bicentenario, dejando atrás Toluca; al menos hasta ver lo resultados de esta edición. Y seguramente tendrá nuevo público que nunca había ido por la distancia.

Este cambio de escenario, asegura Monse, “es uno de los mensajes más importantes de este año. Aunque es muy urbano y sucede en ciudad, es muy colorido. Ceremonia siempre está, de repente volteas y hay unas drag queens, volteas a otro lado y hay unas chavitas haciéndose unas trenzas y poniéndose colores. Es un festival muy diverso y muy alegre”.

Pero siente que es la decisión correcta pues “es una ciudad bien progre, que tiene una identidad muy similar a la de Ceremonia. Es una ciudad donde es la primera donde se aceptan leyes como el matrimonio igualitario. Siento que Ceremonia es muy CDMX. Entonces, tiene un peso simbólico también bien chido”.

Ambas organizadoras te recomiendan llegar temprano para que disfrutes de toda la experiencia que ofrece el Festival Ceremonia. Ya lo sabes, la cita es este 2 de abril en el Parque Bicentenario; cerca tienes la estación de metro Refinería. Ahora que ya no hay que hacer el viaje al Edomex, ¿te vas a lanzar, chilangue?