La banda División Minúscula está en un año muy importante para su carrera: Cumple 25 años, y parte del festejo será en el Pachuca Rock Fest.

División Minúscula lleva un rato preparando los festejos por sus 25 años como banda, pero antes tocará en el Pachuca Rock Fest. Así que hablamos con su frontman, Javier Blake, sobre este momento en su carrera y lo que puedes esperar si te lanzas a rockear al festival.

La felicidad de volver a los festivales

“(Estamos) Bien contentos, la verdad. Poder estar ya de vuelta en festivales y shows presenciales del año pasado, pero ahorita ya con esto de los festivales abriéndose a su totalidad, pues bien bonito. Creo que la gente está muy agradecida de poder estar aquí presenciándolo, y como banda pues igual, el estar allá arriba con mis compañeros todos sanos, felices, juntos”, dice Javier Blake.

Y es que confiesa el vocalista de División Minúscula, esta pandemia no sólo los hizo parar como a todes, sino también cuestionarse el futuro. “La verdad es que después de un receso de 16 meses de no tocar, de no tener música nueva allá afuera, de no hacer nada, la interrogante siempre está: “Bueno, regresamos, ¿y la gente querrá seguir viéndonos, le interesará seguir asistiendo a nuestros conciertos, le interesará escuchar música nueva?’”

División Minúscula celebra 25 años en 2022

Afortunadamente su público no se fue, como ya pudieron comprobarlo en conciertos el año pasado, y como el cantante vio en su presentación en Vive Latino 2022. Y volverá suceder este 26 de marzo en el Pachuca Rock Fest.

“Ver la respuesta que tuvimos habla de que en nuestra carrera, además de que estamos celebrando éste año 25 años, de alguna manera hemos hecho las cosas bien. Creo que somos una banda que ha trabajado de una manera muy honesta, y que cada cosa que hemos hecho lo hemos hecho con el corazón. Eso habla de que la música y el trabajo han trascendido el tiempo.

“No fuimos parte de una moda, un movimiento, de un sonido. Creo que la banda tiene su propio movimiento, su propio sonido, su propia esencia, y eso es lo más difícil como artista. Que la gente realmente te siga por ser el artista que eres y no porque eres parte de cierto movimiento o de cierta moda”, dice el rockero.

Pero curiosamente, confiesa, “fuimos una banda muy fatalista desde el día uno”, pues todos han dejado la banda al menos por un breve periodo, y con diferentes personalidades llegaron a chocar. Sin embargo, “esa misma pasión nos hacia hacer esas canciones que conectaban con la gente”. Y se volvieron muy agradecidos por cada éxito, cada concierto, porque “no sabíamos si íbamos a estar el próximo mes o el próximo año. Y son 25 años y volteas hacia atrás, y dices ‘órale, qué historia, qué cuento tan bonito nos ha tocado vivir’”.

Pronto habrá nueva música y gira de la banda

Así que una celebración tan grande tendrá nueva música y video que no tardan en salir.

“El próximo mes vamos a estar presentando el primer sencillo de nuestro nuevo disco. Es nuestro primer disco después en más de cinco años, de forma inédita, y con esto también arrancamos 2022 con un trabajo de música nueva y una gira nueva conmemorando los 25 años de vida de División Minúscula”, adelanta Javier, “Entonces es un año de mucho agradecimiento y mucha reflexión. Mucho ver hacia atrás, pero también esto nos empuja hacia enfrente, te da mucha energía saber que estamos en un buen lugar; al menos así se siente”.

Por el momento prefiere no revelar el título pues prefiere que sea sorpresa. Así que a esperar a finales de abril para poder darle play. Y en cuanto al disco, dice que saldrá “a final de año o principio del otro”, pero antes de eso “estamos programados para estar lanzando un sencillo cada mes y medio o dos meses”.

Cortesía: Comunik PR



Un poquito de lo que podríamos esperar de este disco

Javier agrega que este material “está saliendo de una manera muy fluida, muy desenfadada. Como solíamos hacer los discos cuando comenzábamos la banda, que era meternos en un cuarto y estar simplemente jameando canciones, buscar lo que nos gusta, seguir la canción, no pensar tanto las cosas, meternos al estudio, grabarla y terminarla. Creo que va a traer sonidos de toda nuestra trayectoria. Creo que es un disco que la gente va a disfrutar mucho, nosotros los estamos disfrutando mucho”.

Y, por supuesto, habrá un tour especial porque no todos los días se cumple un cuarto de siglo como banda. Los preparativos comenzaron en 2021, y asegura que “la gira de los 25 años arranca este año. Con el lanzamiento del sencillo y todo esto se vienen noticias de esta gira y los planes que tenemos para conmemorarlo”.

División Minúscula recorrerá su carrera en el Pachuca Rock Fest

Para calentar motores para la pachaga de este aniversario, la banda mexicana estará en el Pachuca Rock Fest con una presentación llena de macanazos tipo “Sognare”, “S.O.S.”, “Sismo”, “Me tomé una pastilla” y “Las luces de esta ciudad”.

“La idea es esa. Creo que cuando uno va a un festival lo que quiere es no parar, y nosotros somos de las personas que tratamos de hacer un setlist muy balanceado entre lo que queremos tocar y complacer a la gente. Siempre tratamos de tener un set muy amigable, muy, muy disfrutable para cualquier escucha. No nada más habrá cosas para los fans de hueso colorado de División Minúscula, también para los que conocen las canciones más representativas”, da como spoiler Javier.

Pero no esperes escuchar el tema nuevo, pues “me gustaría que primero lo escucharan en la grabación original, y ya después lo puedan cantar con nosotros”.

Javier también habla de lo emocionante que será volver a ver entre el público a fans de muchas edades, algo que sólo da una carrera longeva como la de su banda. “Hay gente que no tiene ni 25 años y va a nuestros conciertos, es bien bonito. Y los festivales te ayudan a eso, a conectar con mucha gente que tal vez te topa nuevamente en medio de tantos otros artistas”.

La presentación de División Minúscula en el Pachuca Rock Fest será una hoja más en su historia, esa que dice su vocalista que quieren continuar mientras los cuatro integrantes que fundaron la banda estén contentos. Si quieres lanzarte a ver su set, comenzará a las 5.15 P.M.