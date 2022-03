Quizá ya te topaste con la película Confesiones de una Chica Invisible. Pues está basada en la novela de Thalita Rebouças.

En Brasil hablar de Thalita Rebouças es referirse a una de las escritoras favoritas de les adolescentes. Con más de dos décadas escribiéndoles, ella dice que ya son amigues y le gusta hablarles de diferentes temas. Por ejemplo, de bullying en el libro Confesiones de una chica invisible, que ya tiene una película en Netflix y, de acuerdo con Editorial Planeta, ya superó les 2.5 millones de lectrxs.

Así surgió su novela Confesiones de una chica invisible

La escritora cuenta desde Río de Janeiro que, aunque hay pedacitos de ella en sus personajes, no se inspiró en una experiencia personal para crear esta historia. “Hace 22 años que estoy escribiendo para adolescentes y escucho de padres y madres (pidieron) ‘por favor, algo sobre bullying, mi hijo esta sufriendo mucho, mi hija no sale del cuarto, llora todos los días’”.

Acto seguido, subió una story a Instagram preguntando a sus lectores si tenían historias de este tema. Le llegaron más de cinco mil mensajes de gente de diferentes edades, y “comprendí que era la hora de hablar de algo tan serio y necesario que hace tanto mal a mucha gente. Como no sé escribir sin humor, es un libro muy divertido y leve, pero hablamos de asuntos muy serios”.

Ahora es un éxito en ventas en idiomas como el portugués, francés y español. Y es que entre el tema que trata y el sentido del humor, Thalita Recouças dice que está el gancho perfecto para hacer que un adolescente lea. “Van a sonreír, a llorar, a identificarse con los personajes. Cuando estamos riendo, estamos pensando al mismo tiempo, y creo que eso es el secreto de esta historia”.

Y agrega que al inicio su protagonista, Tetê, “es tan patética, pobrecita”, pues tiene presión en casa y su nueva escuela. Pero afortunadamente cuando se mudan de Río a Copacabana hace un par de amigos, Davi y Zeca, con les que “empieza una trayectoria de autoconocimiento muy bonita”.

Las presiones de une adolescente, según Thalita Rebouças

Lo que vive esta chica en Confesiones de una chica invisible es las dificultades de hacer amistades, encontrar el amor y sentirse bien con ella misma. “Hoy creo que la presión es muy mayor para los adolescentes, especialmente para las chicas porque la presión por el cuerpo perfecto es tan terrible. Creo que Tetê, y yo y muchas chicas tenemos la misma cosa: El espejo. Y con Tetê quiero decirles: ‘Está todo bien, tú eres linda como eres’”.

Y es que vemos la evolución de este personaje, que va aceptándose, queriéndose y creciendo en autoestima. “Creo que el mayor cambio de Tetê es por dentro, no por fuera. Por fuera cambia un poco el pelo de la cara y otras cositas más, pero por dentro se vuelve una niña más segura, más fuerte, más lista para vivir sus dilemas con Valentina que le hace bullying. Espero que muchas chicas vean en Tetê un espejo”.

Algo que ya está sucediendo pues cuenta que ha recibido mensajes tipo: “Gracias porque me haces comprender que no estoy sola o sola”, “gracias por hacer que me guste más a mí”, “gracias por hacerme comprender que es así con mucha gente, no solamente conmigo”.

Pero también Thalita Rebouças está convencida de que les bullies “no tienen noción de cuánto mal están causando a otras personas, y eso es muy triste”. Incluso hay quienes le han dicho que tras leer su novela se dieron cuenta de que son así, pero ella está convencida de que estas personas tienen alguna inseguridad o problema en casa.

La adolescencia también es amistad

Otro de los temas que hay en la historia es la amistad. En la adolescencia es algo súper importante para ayudarte a atravesar ese periodo tan intenso, complicado y a la vez bonito de la vida. Algo que la autora refleja en su novela.

“Es una nueva familia que nosotros escogemos. Me encanta la amistad entre Tetê y Zeca y Davi porque los dos también son invisibles, y la abrazan pero también le enseñan muchas cosas. Y lo mismo pasa al contrario. Creo que es muy importante en la literatura y las películas decirle a los jóvenes que un amigo es todo en la vida”, asegura.

Sobre la adaptación al cine de Confesiones de una chica invisible

Todos estos mensajes están llegando desde septiembre de 2021 a un público aún más grande con la adaptación de Netflix. La película de Confesiones de una chica invisible ahora puede verse en diferentes idiomas y países.

“Es una emoción muy grande porque siempre estoy muy cerca de todo el proceso para las adaptaciones de mis libros para películas, y es mi primera adaptación en Netflix. Es muy emocionante saber que mucha gente en India y Paquistán, en todo el mundo, en más de 200 países están descubriendo mi historia y encantándose con ella. Me encanta ésta plataforma, que las plataformas de streaming den (espacio) hoy a los escritores. Entonces estoy muy, muy contenta”, dice Thalita.

Thalita tiene más confesiones de adolescentes invisibles

Después del éxito de esta historia, Thalita Rebouças escribió más confesiones de adolescentes que se sienten invisibles o lo pasan mal. “El segundo libro es sobre la vida de Davi, y voy a hablar sobre homofobia. El tercer libro es sobre Valentina, y vamos a hablar sobre auto-mutilación. Y el cuarto es sobre Zeca, y vamos a hablar sobre suicidio”.

“Creo que es necesario, y como soy muy leída, gracias a Dios, puedo realmente ayudar mucha gente que se siente sola o que a veces piensa en suicidio o auto-mutilarse”, dice la autora. Agrega que sus libros también le ayudan a tranquilizar a padres y madres, “les digo “paciencia” porque todos nosotros fuimos adolescentes. No podemos olvidar que es un periodo, una etapa muy difícil en la vida, y que tenemos que tener empatía con los adolescentes”.

Hasta el momento, la escritora brasileña no sabe cuándo saldrán estas novelas en español, así que habrá que estar al pendiente. Pero lo que sí sabe es que en alguna le gustaría incluir une personaje mexicane pues sería “muy divertido, especialmente porque podemos hablar portuñol, aquí en Brasil todos lo hablan”.

El libro Confesiones de una chica invisible, de Thalita Rebouças se encuentra en todas las librerías mexicanas, y la película está en Netflix. “Por favor, lectores, lean mi libro porque quiero volver, me encanta la comida mexicana, el pueblo”, dice antes de despedirse