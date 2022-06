Una de las canciones que todx chilangx y mexicanx se sabe, al menos el coro, es “El privilegio de amar”, de Mijares y Lucero. Pero, ¿conocen su historia?

Una canción de balada pop en español que ha pasado las barreras del tiempo es “El privilegio de amar”, de Mijares y Lucero. Hoy en día no hay quien no la conozca, aunque sea de oídas. Ha sido dedicada innumerables veces, ha arrancado millones de suspiros, pero ¿a poco se saben la historia de cómo surgió?

Mijares y Lucero, y su emblemática rola “El privilegio de amar”

1998: El año que ve nacer esta canción

En septiembre de 1998, Mijares lanzó su doceavo disco de estudio, El privilegio de amar. Previamente ya había estrenado el primer single, del mismo nombre.

Pero originalmente “El privilegio de amar” se iba a grabar como una canción solamente de Manuel Mijares. Sin embargo se decidió que fuera a dúo con su entonces esposa, la también cantante Lucero. Además de que sirvió como tema principal de la telenovela mexicana llamada igual, de la productora Carla Estrada con Adela Noriega y René Strickler.

En cuanto salió como dueto, se fue al #1 de los charts en México y Latinoamérica. Además de llegar al #6 de la Lista de Billboard Latin, en Estados Unidos.

¿Cuál es la verdadera historia de “El privilegio de amar”?

Desde su lanzamiento, se tomó como una canción de amor romántico. Sin embargo, el compositor de la rola, Jorge Avendaño, ya reveló la verdad.

Resulta, según le contó al Diario Imagen, que era para su hija. “Esta canción, ‘El privilegio de amar’, la compuse para mi hija cuando iba a cumplir 15 años”, dijo el compositor mexicano, y agregó: “La gente siempre la relacionó al amor de pareja, y cuando yo la compuse la hice pensando en la relación de un padre con su hija, o una madre, es el amor más puro, más transparente, con los hijos el tiempo se va de una manera que no la crees, cuando ves ya no están, y lo único que puedes dejarles es eso, amor, que amen, porque amar es un privilegio, es una decisión”.

Hoy es un clásico de Mijares y Lucero

Hoy, a casi 25 años de haber sido creada y lanzada, es un clásico de la música en español, un tema ya atemporal. Ha logrado pasar de generación en generación, y no hay chilangue o mexicanx que no se sepa al menos el coro o la tonada, ¿cierto? Y es el tema que definitivamente no puede faltar en los conciertos de Mijares, y si es con Lucero como invitada, qué mejor.

Algo que ya se vio en giras, presentaciones en el Teletón, en formato sinfónico, y hasta vía streaming durante la pandemia. Esta última causó furor porque la ex pareja se hizo acompañar de sus hijos Lucerito y José Manuel Mijares.

Ahora que Mijares y Lucero están comenzado su gira ¡Hasta que se no hizo! por México y Latinoamérica, “El privilegio de amar” será la canción infaltable. Esa que todxs en el público van a corear y dedicar, ¿a poco no ya se vieron entonándola, chilangues?

La ex pareja se presentará este 17 y 18 de junio en el Auditorio Nacional de la CDMX. Posteriormente cantará el 24 de este mes en el Auditorio Citibanamex de Monterrey, y el 25 en el Auditorio Telmex de Jalisco. Los boletos están en el Sistema Ticketmaster.