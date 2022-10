El festival Eurojazz vuelve con todo este 2022 a la Ciudad de México y acá te contamos todo lo que te espera este año.

El Eurojazz regresa para su edición número 25. Anota las fechas y prepárate para disfrutar de música y conciertos en vivo de manera gratuita.

Después de años de cancelaciones y ediciones híbridas, el Eurojazz regresa del 6 al 20 de noviembre en el Centro Nacional de las Artes (CENART) al sur de la Ciudad de México. Este año, para la edición 25 del festival, se viene una serie de grandes conciertos, talleres, clases, exhibiciones y ofertas gastronómicas. Hoy te contamos sobre esta edición que regresa con todo para celebrar la historia de este magnífico festival gratuito.

La historia del Eurojazz

En 1998, debido al trabajo elaborado entre el cenar negación de la Unión Europea en México, nació el festival Eurojazz, un espacio de alianza entre México y Europa no sólo a nivel político y económico, sino también en el grado cultural. Así desde hace casi 25 años, este espacio reúne músicos y músicas comprometidas con el jazz europeo y otros géneros independientes para dar lugar a una serie de conciertos gratuitos en el sur de la ciudad de México.

El Eurojazz 2022

Este año los diez conciertos tendrán lugar todos los sábados y domingo del seis al 20 de noviembre. Habrán dos funciones al día, una a la 1 pm. otra a las 5 pm, esto en las áreas verdes del Centro Nacional de las Artes (CENART).

Conciertos

Tanto el acceso al CENART como los conciertos son gratuitos. Y este año podrás deleitarte con la música de David Helbockґs Random/Control de Austria, Kety Fusco de Italia, JazzyBIT de Rumania, Raъl Cantizano, Ylia y Fernando Vigueras Ensamblede Espaсa, Cedric Hanriot, Sabeth Perez & Tobias Meinhartde Alemania, Under The Surface de Países Bajos, Calacas Jazz Band de México, la Orquesta Nacional de Jazz de México, Louise Phelan Quintetde Irlanda y Minino Garay, Piotr Damasiewicz Into The Roots Triode Polonia. Recuerda que si deseas más información sobre horarios particulares, puedes consultar la agenda en el sitio del CENART.

Además, si deseas conocer mejor a las bandas que tocarán en el festival, puedes escuchar la playlist oficial del Eurojazz 2022 en Spotify.

Comida

Recuerdas que como año tras años, habrán camiones de comida en donde podrás degustar de una amplia variedad de alimentos y bebidas. Así que ve con hambre.

Disfruta el Eurojazz 2022

Del 6 al 20 de noviembre en el CENART, ubicado en Av. Río Churubusco 79, Country Club Churubusco, Coyoacán.

