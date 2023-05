Este mayo de 2023 verá pasar una serie de conciertos en CDMX que prometen dar noches históricas y cargadas de nostalgia.

El mes de mayo de 2023 verá pasar una serie de conciertos en CDMX que prometen dar noches históricas, cargadas de nostalgia, y para quedarse en el recuerdo.

Si eres fan de la música en vivo prepara tus oídos para escuchar conciertos de rock, pop, salsa, festivales musicales y mucho más.

Te dejamos por acá la lista completa de todos los conciertos de mayo 2023 que sucederán en CDMX.

Mucha música chida en los conciertos de mayo 2023 en CDMX

2 de mayo

Lamb Of God

Este es un llamado para todos los metaleros, la banda Lamb of God regresa a la CDMX para presentar en vivo su nuevo disco Omens, junto con la amplia lista de éxitos que forman su trayectoria musical.

Dónde: Palacio de los Deportes

Cuánto: $792 – $1,176

3 de mayo

Deva Premal & Miten

Dónde: Auditorio BB

Cuánto: $600 – $1,000

Napoléon

Dónde: Auditorio Nacional

Cuánto: $300 – $2,640

4 de mayo

The War On Drugs

Dónde: Teatro Metropolitan

Cuándo: $576 – $1,944

La Femme

Dónde: Pabellón del Palacio de los Deportes

Cuánto: $720

El Último Vecino

Dónde: Foro Indie Rocks

Cuánto: $400

El Último Vecino. Cortesía.

Reno Rojas y María Nastenka

Dónde: Multiforo 246

Cuánto: $200 preventa / $250 Día del evento

Sofía Voila

Dónde: Foro del Tejedor

Cuánto: $300

Moodyman y Nicola Cruz

Dónde: Supremo

Cuánto: $650

5 de mayo

Satori & The Band From Space

El artista holandés, llega al Auditorio BB con una experiencia en vivo con The Band From Space.

En este show podrás ver cómo se crean melodías con piano, kora, kalimba, cello y guitarra en combinación con una forma más profunda de música electrónica.

Dónde: Auditorio BB

Cuánto: $888 – $1,440

Serbia

Dónde: Teatro Metropólitan

Cuánto: $300 – $1,200

Cosmic Rode con Mindot, Pamela Roth, Clément y Dann Daylar

Dónde: Multiforo 246

Cuánto: $80

Nicho Hinojosa

Dónde: Foro Dejavú

Cuánto: $1,080 – $1,320

Ampersan

Dónde: Teatro de la Ciudad Esperanza Iris

Cuánto: $240 – $480

Los Cogelones

Dónde: Terraza Cozumel

Cuánto: $250 – $350

Vega Band, Vaya Futuro y Mengers

Dónde: Doppler Bar

Cuánto: $80

Bresh

Dónde: Frontón México

Cuánto: $400 – $800

6, 7 y 12 de mayo

Morat

Dónde: Palacio de los Deportes

Cuánto: Agotados

6 de mayo

Rels B

Dónde: Foro Sol

Cuánto: $595 – $1,919

Rels B. Crédito: Eduardo Ramírez

Lupita D’Alessio

Dónde: Arena CDMX

Cuánto: $440 – $2,761

Avantasia

Dónde: Auditorio BB

Cuánto: $990

Safree

Dónde: Foro Cultural Hilvana

Cuánto: $300 – $800

El Ritual: San Pascualito Rey, La Barranca y La Castañeda

Dónde: Frontón México

Cuánto: $950 – $1,500

Jorge Muñiz

Dónde: Lunario del Auditorio Nacional

Cuánto: $900 – $2,640

Von Galo

Dónde: Departamento Studio Bar

Cuánto: $300

Adrian Berra

Dónde: Multiforo 246

Cuánto: $250 – $300

Tercia de Ases: Cardenales de NL, Duelo y Conjunto Primavera

Dónde: Plaza de Toros

Cuánto: $450 – $2,900

6 y 7 de mayo

Afterlife CDMX

Dónde: Parque Bicentenario

Cuánto: 125 usd – 300 usd ($2,300 – $5,400 aproximadamente)

7 de mayo

Kreator Testament

Dónde: Pabellón del Palacio de los Deportes

Cuánto: $1,140

The Winery Dogs

Dónde: Auditorio BB

Cuánto: $900

Cuevo Perez

Dónde: Multiforo 246

Cuánto: Entrada libre

Enrique Guzmán con los Fundadores del Rock en Español

Dónde: Arena CDMX

Cuánto: $565 – $3,138

Drefquila

Dónde: Foro Cultural Hilvana

Cuánto: $450 – $1,000

Rodrigo de la Cadena

Dónde: Teatro Metropólitan

Cuánto: $300 – $1,800

9 de mayo

Dave Matthews Band

Dónde: Auditorio Nacional

Cuánto: $816 – $3,000

10 de mayo

Alejandro y Maria Laura

Dónde: Foro del Tejedor

Cuánto: $300

Angélica María y El Consorcio

Dónde: Auditorio Nacional

Cuánto: $360 – $2,520

Sinfónico de la Sonora Santanera

Dónde: Teatro Angela Peralta

Cuánto: $750 – $1,150

11 de mayo

Salvajaneada

Dónde: Foro Indie Rocks

Cuánto: $400 – $1,400

Gloria Trevi

Dónde: Auditorio Nacional

Cuánto: $600 – $5,400

Chase Atlantic

Dónde: Pabellón del Palacio de los Deportes

Cuánto: $816

Amtrac

Dónde: Supremo

Cuánto: $400

12 de mayo

Molotov

La molocha cerrará su gira #EstallaMolotov con un concierto masivo.

Será una fiestota que ningún fan querrá perderse pues hará un recorrido por sus 26 años de carrera.

Así que sonarán desde rolas clásicas como “Gimme the power”, “Frijolero” y “Here we kum”, hasta nuevas como “H2H (Todo me pica)”.

Dónde: Foro Sol

Cuánto: $420 – $1,320

The Rasmus

Dónde: Pepsi Center WTC

Cuánto: $576 – $1,440

Jesse & Joy

Dónde: Auditorio Nacional

Cuánto: $180 – $2,640

GRTSCH

Dónde: Foro Indie Rocks

Cuánto: $150

Sin Retorno Tango

Dónde: Foro el Tejedro

Cuánto: $300

Leonora Post Punk

Dónde: Doppler Bar

Cuánto: $200 preventa – $300 Día del evento

Magneto

Dónde: La Maraka

Cuánto: $900 – $3,420

Leiden

Dónde: Auditorio del Pepsi Center

Cuánto: $300 – $550

Elli Noise (acústico)

Dónde: La Piedad Live

Cuánto: $300 preventa – $400 día del evento

Manoella Torres

Dónde: Teatro Metropólitan

Cuánto: $180 – $2040

12 y 13 de mayo

Real de Catorce

Dónde: Foro Cultural Hilvana

Cuánto: $400 – $700

13 de mayo

Icons Of Classic Rock

Si lo tuyo es el rock clásico en inglés, este concierto nostálgico presentará a los vocalistas de bandas que dejaron huella y sus hits.

Estarán Paul Shortino (Quiet Riot), Dave Evans (AC/DC), Fran Cosmo (Boston), Alex Ligertwood (Santana), Wally Palmar (The Romantics) y Johnny Edwards (Foreigner).

Dónde: Arena CDMX

Cuánto: $1,003 – $6,209

Flume

Dónde: Pepsi Center

Cuánto: $816 – $1,800

Marisela

Dónde: Auditorio Nacional

Cuánto: $180 – $2,880

Rey Pila

Dónde: Doppler Bar

Cuánto: $250

Petite Amie y Vera Pedro

Dónde: Foro Indie Rocks

Cuánto: $400

13 y 14 de mayo

Junior H

Dónde: Plaza de Toros

Cuánto: $690 – $3,490

14 de mayo

Breakbot + Irfane

Dónde: Bar Oriente

Cuánto: $500

Carin León

Dónde: Auditorio Nacional

Cuánto: Agotados

Ruggero

Dónde: Lunario del Auditorio Nacional

Cuánto: $900 – $1,400

Los Van Van

Dónde: La Maraka

cuánto: $700

Súbete a mi Moto

Dónde: Pepsi Center WTC

Cuánto: $1,200 – $3,000

Jowell y Randy

Dónde: Sala de Armas

Cuánto: $700 – $1,600

15 de mayo

Róisín Murphy

Dónde: Teatro Metropolitan

Cuánto: $720 – $1,800

Alizz

Dónde: Lunario del Auditorio Nacional

Cuánto: $864 – $1,188

15 – 21 de mayo

Semana IR

17 de mayo

Alicia Keys

La cantautora neoyorkina vendrá a México por primera vez en sus 22 años de carrera.

La espera para sus fans fue larga, pero llegó el momento y presentará su Alicia + Keys Tour.

Un show en el que canta, toca el piano y despliega la voz que la volvió una de las mejores artistas de los últimos tiempos.

Dónde: Auditorio Nacional

Cuánto: $816 – $26,483

Imagine Dragons

Dónde: Foro Sol

Cuánto: Agotados

El Columpio Asesino (Festival Marvin)

Dónde: Auditorio BB

Cuánto: $500 – $950

18 de mayo

Pixies

Dónde:Teatro Metropólitan

cuánto: $708 – 3,216

Hermanos Gutiérrez

Dónde: Teatro Ángela Peralta

cuánto: $345 – $1,100

Bohemia 75: Aleks Syntek, Armando Ávila y Caztro

Dónde: El Cantoral

Cuánto: $600 – $1,400

Ph-1

Dónde: Auditorio BB

Cuánto: $720 – $1,440

18, 19 y 20 de mayo

María José

Dónde: Auditorio Nacional

Cuánto: $180 – $1,920

20 de mayo

Alejandro Fernández

“El Potrillo” pisará un escenario que le dio gloria a su padre, Vicente Fernández, en 1984.

Será una noche especial en la que seguirá sus pasos para ganarse las ovaciones del público desde el ruedo.

Lugar desde el que entonará su repertorio con su mariachi y traje de charro, y quizá alguna sorpresa.

Dónde: Monumental Plaza De Toros México

Cuánto: $360 – $4,800

Rauw Alejandro

Dónde: Foro Sol

Cuánto: $576 – $3,216

Cortesía

21 de mayo

Charlie Puth

Dónde: Pepsi Center WTC

Cuánto: $1056 – $2160

24 de mayo

The Mars Volta

Dónde: Pepsi Center WTC

Cuánto: $912 – $2160

Willie Colón

Dónde: Auditorio Nacional

Cuánto: $359.75 – $2,268.50

Cortesía

Wisin y Yandel

Dónde: Foro Sol

Cuánto: $528 – $3,096

25 de mayo

Juanpalitoschinos

Dónde: Bajo Circuito

Cuánto: $350 – $500

26 de mayo

Los Tucanes de Tijuana

Dónde: Auditorio Nacional

Cuánto: $410 – $2,225

27 de mayo

Christian Nodal

Uno de los cantantes más populares de música regional actualmente, tendrá un gran reto al presentarse en el inmueble de la Madgalena Mixhuca.

Ahí presentará su Forji2 Tour, y rolas llegadoras como “Adiós amor”, “Botella tras botella” y “Un cumbión dolido”.

Se espera que sea un conciertos más chidos de mayo 2023 en CDMX.

Dónde: Foro Sol

Cuánto: $840 – $5,400

Mago de Oz

Dónde: Arena CDMX

Cuánto: $440 – $1,632

30 de mayo

Kraftwerk

Dónde: Pepsi Center WTC

Cuánto: $576 – $1,776

Festivales de mayo 2023 en CDMX

13 y 14 de mayo

Tecate Emblema

Dónde: Autódromo Hermanos Rodríguez

Cuánto: $1,590 – $3,180 Individual / $3,023 – $4,444 Abono

14 de mayo

Festival Salsa Son

Dónde: Salón La Maraka

Cuánto: $250

27 de mayo

Festival Skaravana

Dónde: Foro San Rafael

Cuánto: $350

