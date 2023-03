Marzo 2023 viene bien cargado de conciertos en la CDMX, desde rock, pop, hasta salsa, grupero y más para los gustos del público chilango.

Marzo 2023 viene bien cargado de conciertos en la CDMX, desde rock, pop, hasta salsa, grupero y más para los gustos del público chilango.

Si has ido a pocos conciertos en CDMX en lo que va de 2023, con los que habrá en marzo eso va a cambiar.

Malas noticias, Blink 182 cancela conciertos en CDMX

Y es que se vienen muchos para ir con la pareja, las amistades, para llevar a tus papás o hijos. Checa la guía que te preparamos, y a divertirse.

Conciertos de marzo 203 en la CDMX con mucho pop y cumbias

2 de marzo

Fela Domínguez – Lunario del Auditorio Nacional

Costo: $480 – $1,920

Axolotes Mexicanos, DJ Perro, Muérete Tú – Foro Indie Rocks!

Costo: $500

3 de marzo

Swallow the sun – HDX Circus Bar

Costo: $700

Carlos Cuevas & Ricardo Caballero – Teatro Metropólitan

Costo: $660 – 1,500

Jesse & Joy – Auditorio Nacional

Porque sus fans los pidieron, esta dupla de hermanos mexico-americanos están de regreso en el recinto de Reforma con su Clichés Tour.

Costo: $180 – $2,640

Yung Beef – Carpa Velódromo

Costo: $500 – $850

Cavetown – Auditorio BB

Costo: $744 – $1,020

Mercurio – La Maraka

Costo: $840 – $3,360

Cañaveral y Sonora Dinamita – Arena CDMX

Juntos por la Cumbia es el concierto que reúne a dos de los grupos más representativos de este género musical. A sacar tus mejores pasos de baile.

Costo: $314 – $2,448

En marzo la CDMX verá el primer festival de los Smashing Pumpkins

4 de marzo

The World Is A Vampire Festival – Foro Sol

En su primera edición, este festival ofrecerá rock alternativo, hard rock, shoe gaze y más. Se presentarán bandas como The Smashing Pumpkins, Interpol y Peter Hook & The Light.

Costo: $1,228.75 – $4,963.25

Ana Bárbara – Auditorio Nacional

Costo: $348 – $2,400

Hocico – Lunario del Auditorio Nacional

Costo: $960

Liran’ Roll – La Maraka

Costo: $420 – $960

Sentidos Opuestos – Pepsi Center WTC

Costo: $300 – $2,400

Macaco – Foro Indie Rocks!

Costo: $600 – $800

Hellow Vibes Festival 2023 – Velódromo Olímpico

Si festivalear y perrear hasta el suelo quieres, aquí podrás hacerlo. Y es que se presentarán Cartel de Santa, Mario Bautista, Bellakah, Marc Seguí, entre otros.

Costo: $1,543 – $2,118

Hellow Vibes 2023: Persigna el piso con Bellakath y Cartel de Santa

Pepe Aguilar – Plaza de Toros México

Uno de los conciertos imperdibles de febrero en CDMX es el de Jaripeo sin Fronteras de este charro de primer nivel. Lo acompañarán sus hijos Ángela y Leonardo.

Costo: $345 – $9,775

Matute – Arena CDMX

Costo: $565 – $4,014

Penyair – Teatro La Capilla

Costo: $250 – $700

7, 9 y 10 de marzo

Alejandro Sanz – Auditorio Nacional

Porque los conciertos de febrero no fueron suficientes, el cantautor español vuelve con más de su gira Sanz en Vivo. Afina la garganta para corear todos sus éxitos.

Costo: $240 – $5,700

En marzo 2023 se vienen 2 conciertos en CDMX para romper un récord

8 de marzo

Kimbauer, Disco Bahía y Ladilla rusa – Foro Indie Rocks!

Costo: $200

9 de marzo

Franc Moody – Auditorio BB

Desde Londres vendrá este dúo para que vibres chido con su mezcla de funk, soul, disco y música electrónica. Será una noche bastante chill.

Costo: $900

Ultrasónicas – Foro Indie Rocks!

Jenny Bombo, Ali Guagua y Roxxy Glam han vuelto, y para celebrar hay que verlas en concierto. El trío viene con todo y su punk-rock-garage e irreverencia.

Costo: $500

Susana Zabaleta – Lunario del Auditorio Nacional

Costo: $1,080 – $2,640

10 de marzo

Moonspell – Circo Volador

Costo: $1,008

Tom Segura – Auditorio BB

Costo: $754 – $1,320

Hija de la Luna Homenaje a Mecano: Robin Torres – Teatro Metropólitan

Costo: $480 – $1,920

Techno Friday Nacht: Oscar Mulero – Pasagüero

Costo: $400

La Vida Bohème – Foro Indie Rocks!

Si lo que quieres es escuchar una propuesta de indie rock en español y de Latinoamérica, lánzate a escuchar a esta banda oriunda de Venezuela.

Costo: preventa $420, general + m&g $1,200

10 y 11 de marzo

Grupo Firme – Foro Sol

Eduin Caz y sus compañeros vienen dispuestos a romper el récord de presentaciones en este foro, con el cierre de su gira Enfiestados y Amanecidos. ¿Te vas a lanzar a cantar “Ya supérame”?

Costo: $480 – $3,600

Grupo Firme: 10 canciones que nos urge escuchar en sus conciertos

Tame Impala – Palacio de los Deportes

El australiano Kevin Parker vendrá a CDMX con su The Slow Rush Tour, del disco del mismo título. Como invitado tendrá al cantante mexico-americano Cuco.

Costo: $720 – $1344

Hombres G – Arena CDMX

La banda española celebra 40 años de carrera, por lo que ofrecerá dos conciertos en febrero en la CDMX. Se viene una noche nostálgica con “Devuélveme a mi chica” y más clásicos.

Costo: $502 – $2,448

Regional mexicano, pop de antaño y metal noruego en vivo

11 de marzo

Intocable – Auditorio Nacional

Para fans de la música regional, en específico del norteño y tejano, esta el concierto de esta legendaria agrupación. Será un recorrido por su carrera de tres décadas.

Costo: $480 – $3,300

Omara Portuondo – Teatro de la Ciudad Esperanza Iris

Costo: $660 – $1,920

The Jungle Giants – Lunario del Auditorio Nacional

Costo: $780

Priest – HDX Circus Bar

Costo: $650

Eyescream Orus and One – Pabellón del Palacio de los Deportes

Costo: $840

Soundtrack, La Gira – Velódromo Olímpico

Concierto con canciones ochenteras, noventeras y dosmileras de Pablo Ruiz, Irán Castillo, Ragazzi, Fandango, La Onda Vaselina, Los Hijos de Sánchez, y más.

Costo: $452 – $1,889

Rusowsky – Supremo

Costo: $500

M2H – Foro San Rafael

Costo: $250 – 900

12 de marzo

Mayhem – Circo Volador

Costo: $728 – $840

Rise Against – Pabellón del Palacio de los Deportes

Costo: $864

13 de marzo

Lauren Jauregui – Pabellón del Palacio de los Deportes

La ex integrante de Fifth Harmony, salida del reality show The X Factor, por fin viene con un show en solitario a la capital mexicana.

Costo: $1,056

Entre los conciertos de marzo en CDMX hay uno con rolas de The Police

15 de marzo

Robleis – Pepsi Center WTC

Costo: $660 – $1,800

Marc Martel – Auditorio Nacional

Costo: $660 – $3,000, VIP $3,600

16 de marzo

Andy Summers presenta Call The Police – Teatro de la Ciudad Esperanza Iris

Más nostalgia en los conciertos de febrero en la CDMX, con el guitarrista de la banda británica The Police. Y es que presenta clásicos como “Roxanne” y “”Every breathe you take”.

Costo: $600 – $1920

Amanda Miguel – Auditorio Nacional

Costo: $240 – $1,560

Estusha Sintergia – Lunario del Auditorio Nacional

Costo: $660 – $1,380

17 de marzo

Manuel Carrasco – Teatro Metropólitan

Costo: $708 – $1,920

Mono Inc – Auditorio BB

Esta banda de rock gótico llegará desde Alemania a la capital mexa para ponerle un poco de oscuridad a febrero con sus guitarrazos.

Costo: $1,044

Pretty Boy Floyd – La Piedad

Costo: $650 – $950

Don Aitor – Foro La Paz

Costo: $460 – $3,450

Rolitas llegadoras con Yuridia, el Vive Latino y más en febrero en CDMX

17 y 18 de marzo

Yuridia – Auditorio Nacional

La cantante sonorense realiza su gira Pa’ luego es tarde, que ahora llega a CDMX. Si la sigues, sabes que te esperan puras rolas para dedicar y desahogarse.

Costo: $300 – $2,640

18 y 19 de marzo

Vive Latino 2023 – Foro Sol

Prepárate para la edición número 23 de este festival que ya es un clásico para los chilangos. Y es que trae un cartel con 80 proyectos musicales como Red Hot Chili Peppers, Café Tacvba, Los Bunkers, Enjambre, The Black Crowes, y más.

Costo: individual general $1,632 – $2,760, abono general $2,520 – $5,400

18 de marzo

Ana Cirré – Lunario del Auditorio Nacional

Costo: $900 – $2,520

19 de marzo

Gloria Trevi – Auditorio Nacional

Costo: $600 – $5,400

Katatonia – Auditorio BB

Costo: $1,080

Blondie – Pepsi Center WTC

La banda de Debbie Harry viene con la gira Against the Odds, de la recopilación lanzada en 2022. Espera un set con clásicos como “Call me” y “Heart of glass”.

Costo: $1,416

21 de marzo

Il Volo – Auditorio Nacional

Pero si tus oídos son más de pop y música clásica, en este concierto encontrarás justo lo que necesitas. El trío italiano viene con su disco tributo a Ennio Morricone.

Costo: $480 – $3,480

22 de marzo

Matías Gruener – Foro del Tejedor

Costo: $250

23 de marzo

Salsamanía – Auditorio Nacional

Lánzate a sacar los pasos prohibidos y los más guapachosos a este concierto con tres de los salseros más top, Maelo Ruiz, Diego Morán y Willie González.

Costo: $240 – $1,800

Muchos más conciertos en febrero en la CDMX

Bloo – Auditorio BB

Por su parte, este cantante vendrá desde Corea del Sur con su Fox and the City Tour para demostrar que allá también se hace hip-hop de calidad.

Costo: $1,680 – $4,068

Marlango – Lunario del Auditorio Nacional

Costo: $600 – $1,200

La Texana, Ghouljaboy, Ritmo Cósmico, Te vi en un planetario – Foro Indie Rocks!

Costo: $200

24 de marzo

Molchat Doma – Velódromo Olímpico

Costo: $920 – $1,380

24 y 25 de marzo

Caifanes – Auditorio Nacional

El público chilango tendrá más de esta banda legendaria el rock mexicano, y su repertorio de clásicos como “La célula que explota”, “Nubes”, “Afuera” y “La negra Tomasa”. Uno de los conciertos imperdibles de marzo 2023 en CDMX.

Costo: $240 – $2,160

25 de marzo

90s Pop Tour – Arena CDMX

Costo: $565 – $4,380

Ricardo Arjona – Foro Sol

Canciones llenas de metáforas y mucho romanticismo es lo que ofrecerá el cantautor guatemalteco. Por cierto, esta será su primera vez en este escenario.

Costo: $420 – $4,200

Black Tie Dynasty – Circo Volador

Costo: $336

El Mundo En El Que Vivimos – Sala Nezahualcóyotl

Costo: $150 – $300

Tributo a Pink Floyd In The Flesh The Dark Side Of The Moon 50th. Anniv – Teatro Metropólitan

Costo: $300 – $780

Cut Copy – Pabellón del Palacio de los Deportes

Luego de romperla en el Festival Vaivén, la banda australiana vuelve con un show en solitario y una gran dosis de su synth-pop. Le acompaña la banda GRLS.

Costo: $792

Here comes the Kraken – Foro Indie Rocks!

Costo: $300 – $600

ZPU – Foro San Rafael

Costo: $400 – $550

La CDMX también tendrá conciertos de Billie Eilish

26 de marzo

Lucero y Mijares – Auditorio Nacional

“El privilegio de amar”, uno de los duetos más queridos de la música en español, volverá a sonar en vivo cuando estos ex esposos vuelvan al escenario con su gira.

Costo: $276 – $4,278

Alcest – Circo Volador

Costo: $784

28 de marzo

Manuel Turizo – Auditorio Nacional

Costo: $708 – $2,268

29 de marzo

Billie Eilish – Foro Sol

El Happier than Ever Tour traerá de vuelta a la cantautora estadounidense a CDMX. Ahora con dos discos y dos EPs bajo el brazo, tiene un setlist lleno de hits en los que la acompaña su hermano y productor Finneas.

Costo: $576 – $3,096

Bersuit Vergarabat – Pabellón del Palacio de los Deportes

Costo: $720

Jay Wheeler – Arena CDMX

Costo: $502 – $2,310

Así cierra la conciertiza de marzo 2023 en la CDMX

30 y 31 de marzo

Carlos Rivera – Auditorio Nacional

Romanticismo a todo lo que da estas dos noches con el cantante mexicano, que ahora presenta su Un Tour a Todas Partes con temas nuevos y de sus inicios.

Costo: $420 – $4,800

30 de marzo

The 1975 – Palacio de los Deportes

Matty Healy y compañía se lanzarán desde Inglaterra para dar uno de los conciertos de pop-rock más esperados de marzo 2023 en CDMX.

Costo: $696 – $2,016

Cigarettes After Sex – Pepsi Center WTC

Costo: $900 – $2,040

Modest Mouse – Pabellón del Palacio de los Deportes

La banda estadounidense de indie rock viene con su energía a la capirucha, así que ve afinando la garganta para cantar a tope rolitas como “Float on”.

Costo: $816

The Buttertones – Foro Indie Rocks!

Costo: preventa $380, general $480

Pierce the Veil – Velódromo Olímpico

Costo: $863 – $978

31 de marzo

International Anime Music Festival 2023 – Arena CDMX

Kizuna y Gumi, Himehina, MaRiNaSu y LiLYPSE, estrellas virtuales de la música pop de anime se presentarán juntas por primera vez. Promete ser una experiencia impresionante.

Costo: $440 – $2,510

Will Joseph Cook – Lunario del Auditorio Nacional

Costo: $840

Porter Robinson – Pepsi Center WTC

Costo: $$660 – $1,080

¿Cómo viste la oferta de conciertos que habrá durante marzo 2023 en la CDMX? Sin duda, dan ganas de lanzarse a más de uno.