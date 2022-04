¡Coachella sin salir de casa! Aprovecha este fin de semana para ver grandes artistas completamente en vivo y en la comodidad de tu camita.

A lo largo de 22 años el Coachella Valley Music and Arts Festival ha visto desfilar a figuras como Rage Against The Machine, Beck, Massive Attack, The Chemical Brothers; Morrissey, Pixies, Radiohead, The Cure… Hasta mis Tucanes de Tijuana con todo y “La Chona”… Entre muchxs otrxs. Además, en tiempos recientes ha atraído a influencers de todo tipo e instagramers. Bueno, inspiró hasta la Coachella diet de Beyoncé, que fue calificada como potencialmente peligrosa porque solo incluía vegetales.

Por cierto, este evento fue uno de los principales en crear “el ritual” de los festivales como lo conocemos; desde anunciar el cartel y la venta de boletos; hasta demostrar que con un buen line-up y un sitio interesante la gente volvería cada año al mismo lugar. Al ver los buenos resultados, más de un festival siguió sus pasos y el formato se convirtió en algo prácticamente universal. Múltiples escenarios, atracciones secundarias como bazares, área de exposiciones, de comida y stands informativos, así como preparar el ofni, la ruta y las poses pa’l momento insta.

Otra parte importante de este legendario festival son las artes visuales, que suelen incluir instalaciones y esculturas con las que la gente interactúa; pero no siempre fue así. Cuando el festival iniciaba andaba tan pobre que reciclaba arte del ya desde entonces famosísimo Burning Man. Asimismo es de los pocos festivales realmente preocupados por manejar su huella de carbono con un programa de carpool, reciclaje y vendedores que usan recipientes eco-friendly.

Escándalo, es un escándalo

Desde luego que en 22 años no todo ha sido perfecto y ha habido más de un evento polémico. Casi siempre se trata de celebridades… y drogas; Malia Obama fumando cannabis, Rihanna y Vanessa Hudgens bajo sospecha de consumir cocaína. A esos rumores le siguen Justin Bieber causando problemas al querer entrar -y ser echado- de la abarrotada presentación de Drake. Más el holograma de Tupac Shakur, que sacó de onda a todos.

Ni las grandes bandas se salvan, pues en 2017, Radiohead abandonó el escenario por problemas de sonido. Otro momento muy recordado es cuando le bajaron el Switch a The Cure por negarse a abandonar el escenario a tiempo.

Finalmente, nada más controversial que su propietario Philip Anschutz, un hombre de más 77 años a quien en más de una ocasión se le ha vinculado a movimientos anti-LGTBI, antiaborto, pro armas y negacionista del cambio climático, uff.

Streaming pa’ la banda

Aunque la pandemia suspendió por primera vez dos ediciones del festival, ahora tendremos chance de seguir esta nueva edición vía streaming. Su primera transmisión fue en 2011 cuando ya estábamos más familiarizados con YouTube; desde entonces ha sido posible conectarse y ver lo mejor del festival sin salir de casa.

Este año no será la excepción y podrás ver lo mejor del festival desde tus dispositivos móviles. El cartel de la edición 2022 incluye a Harry Styles, Megan, The Stallion, Danny Elfman, Stromae, Swedish House Mafia, Idles y a Grupo Firme, que ya nomás falta que lo confirmen en Glastonbury o en el Tomorrowland.

Obviamente, ya todo está listo en su canal de YouTube, además, este año habrá tres canales diferentes que te permitirán ver distintas actuaciones: Coachella Live Channel 1, Coachella Live Channel 2 y Coachella Live Channel 3.

