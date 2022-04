Esta temporada en tiempos sin streaming se ponía muy intensa, ¿recuerdas estas películas que veías en casa de los abues cada semana santa?

Antes del streaming todo el entretenimiento era lo que nos ponían en la TV; nada de series, documentales o plataformas para perderse buscando pelis. la programación televisiva era la única opción. Actualmente, sobran las posibilidades, pero algunas cosas no cambian. La Semana Santa está aquí; mucha gente no podrá salir de la ciudad y seguro que en algún lugar transmitirán o proyectarán estas películas que veías en casa de los abues cada semana santa sobre la vida y obra de Jesús de Nazareth. Historias maratónicas que no paraban durante las vacaciones.

1. Ben-Hur

Películas que veías en casa de los abues cada semana santa

Con versiones en 1925, 1959 y 2016, este filme es un clásico absoluto de Semana Santa. En él se cuenta la travesía de Juda Ben-Hur y su relación con Messala que inicia como una amistad que se convierte en enemistad.

Cuando Messala, regresa como comandante y partidario “de Roma y su poder imperial”, mientras que Juda se ha vuelto devoto y desea la libertad del pueblo judío. Esta enemistad llevaba fuertes tintes homoeróticos, según lo contó el escritor Gore Vidal —que fue guionista de la película— como parte del famoso “subtexto”, que era la forma de incluir narrativas gay en historias donde aparentemente no cabían. El resultado puede verse a través de miradas, roces y la famosa escena en la que beben en cálices con los brazos entrelazados, nomás no le digas a tus abues.

2. Los 10 mandamientos

Películas que veías en casa de los abues cada semana santa

Realizada tres años antes que Ben-Hur y también protagonizada por Charlton Heston, esta peli era una función obligada en el canal 5 sí o sí. Se trata de uno de los dramas religiosos épicos más exitosos y famosos de la época. Fue producida, dirigida y narrada por Cecil B. DeMille. Se trata de la vida de Moisés, el príncipe egipcio adoptado que libera a lxs hebrexs esclavizadxs, quienes son su verdadera familia.

Después de descubrir su identidad, conduce el Éxodo hasta el Monte Sinaí, ahí recibe de El jefe de jefes, los Diez Mandamientos. En 1999, la película fue seleccionada por la Biblioteca del Congreso de Estados Unidos para su conservación en el Registro Cinematográfico Nacional de Estados Unidos por su importancia histórica y cultural y en 2008, el American Film Institute la incluyó en su Top Ten y en su momento fue la película más cara que se había realizado.

3. Espartaco

Películas que veías en casa de los abues cada semana santa

Aunque cueste trabajo creerlo fue dirigida por Stanley Kubrick y escrita por el polémico y censurado Dalton Trumbo. Al igual que las otras cintas, parte de una novela y aborda la vida de Espartaco, líder de una rebelión de esclavos fugitivos que deciden combatir la corrupción y el abuso de poder de los líderes romanos. Para ello saquean las fincas romanas, compran transporte marítimo a los enemigos de Roma, mientras más esclavos se les unen en el camino hasta que forman un ejército.

Esta película épica contó con grandes actores de la época como Kirk Douglas, Laurence Olivier y Tony Curtis y al igual que las cintas mencionadas fue un gran éxito de taquilla, además ganó cuatro premios Oscar, eso no fue suficiente para Kubrick, quien siempre se distanció de ella porque no tuvo control total del rodaje y se alejaba de su estilo característico de genio loco ermitaño.

4. Marcelino pan y vino

Películas que veías en casa de los abues cada semana santa

Esta cinta española fue un básico de semana santa para la niñez de la época, pero su popularidad se extiende hasta los 90. Realizada en 1954 por Ladislao Vajda en 1954, tuvo gran éxito comercial y de crítica en su lanzamiento, también se trató de un acercamiento distinto y fresco al cine religioso: puede que los dramas épicos mencionados tuvieran gran éxito, pero la verdad, es que muy poca gente los aguanta completos.

En esta película el protagonista es un huérfano alegre, curioso, lejano a los señores que se dan de espadazos en las ya mencionadas. Al no tener amigos de su edad, Marcelino comienza a comunicarse y a mantener una amistad con una figura de Jesucristo, quien encarna para convivir con el niño, que además le lleva pan y vino cada que puede.

El final es bastante agridulce, pues, ya que el pequeño desea conocer a su madre y a la de su nuevo amigo, Dios se lo lleva a vivir al cielo; Marcelino muere al final de la película, decisión que es tan misteriosa como la de los caminos del señor.

5. Jesús de Nazareth

Películas que veías en casa de los abues cada semana santa

Miniserie setentera que la programación te daba chance de chutarte durante tres días o de corrido seis horas porque no había nada más que poner en esos “días de guardar”. Podríamos decir que es la más directa y completa, pues retrata el nacimiento, vida, obra; muerte y resurrección de Jesucristo, este drama televisivo fue co-escrito por el director Franco Zeffirelli, Anthony Burgess y Suso Cecchi d’Amico y contaba con Robert Powell como protagonista y estrellas como Anne Bancroft, Ernest Borgnine, Laurence Olivier y Anthony Quinn, entre otros.

35 años antes, en México se realizó la primera versión de Jesús de Nazaret, primera película mexicana que aborda su vida, pasión, y muerte. Fue dirigida por el exiliado español José Díaz Morales y protagonizada por el argentino José Cibrián; la cinta se logró debido a que el muy católico presidente Manuel Ávila Camacho sugirió a los cineastas abordar temas religiosos en su obra. Tuvo relativo éxito en taquilla, pese a que la historia era más apegada a la visión del director que a las escrituras bíblicas.

Así eran las vacaciones de semana santa en la TV mexicana, ¿De qué otra película de temporada te acuerdas?

