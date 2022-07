Bolivia no tiene mucha presencia musical en México, pero Aviónica es de las bandas que sí nos llega y tiene nuevo disco, del que nos habla su fundador.

Aviónica, banda de rock de Bolivia, está de estreno con el disco Lo mejor que me pasó. Razón por la que hablamos con su vocalista, compositor y creador, José Mrochek. Él nos habla de sus rolas de amor y lo mágico de la grabación. Y, de pasó, confiesa con qué banda mexa le encantaría colaborar.

La pandemia y su influencia en el disco de Aviónica

Aviónica cuenta que su carrera iba muy bien en 2019, había grabado con Andrea Echeverri (Aterciopelados) y Tommy Torres, y conoció a una chica que le movió el piso. Pero llegó la pandemia y, como a todxs, le cambió el mood.

“Me acuerdo haber pensado ‘todo está tan bien, ¿qué va a pasar ahora?’ Se vino el 2020, perdidas personales, lo que todos hemos vivido. Pasé mucho tiempo solo en casa, escribí muchas canciones, ideas contando lo que estaba pasando. Estaba bastante bajoneado, no sabía qué tan buenas eran”, confiesa.

Afortunadamente el productor Cacho Romero le dio el empujón de confianza necesario, eligieron 12 rolas, y se lanzaron a grabar a Los Ángeles. El resultado es Lo mejor que me pasó, el disco que más le ha sorprendido gracias a sus fans. “Es la mejor reacción a mis canciones que he sentido, y estoy muy feliz por eso”, asegura, y es que ya las dedicaron a sus parejas y hasta madres. “Me pongo a lagrimear de la emoción, mi trabajo ha sido hecho, qué más puedo pedir”.

Un disco lleno de canciones de amor

Lo anterior se puede entender prestando atención a sus letras de amor que califica de “simples, escribo como hablo”, y dejándose envolver por sus sonidos y emotividad. Por ejemplo, esta “Ya nada es igual”, de donde sacó el título del disco; originalmente se llamaría Canciones para ti, inspirado en la chica que conoció.

“Esta canción es cuando te enamoras de tu mejor amiga, y a veces nos hacemos la burla del tema este de friendzone. Es durísimo porque la otra persona no siente lo mismo, te ve como amigo; es algo que me pasó de chico. Y esta canción habla un poco de eso, ‘tú eres como un ángel, eres lo mejor que me pasó y ahora te amo más que a nadie, pero este amor no es de los dos’. Ahí dije ‘¡qué bonito!, es como positivo’, y también envuelve el hecho de que la grabación de este disco ha sido lo mejor que me pasó”.

Otras rolas son: la dulce “Stella”, donde canta sobre esa chica que tiene otro nombre que guarda por privacidad, y la más agresiva “Corazón vacío”, por mencionar algunas.

¿Qué tienen que ver Tom Petty, John Mayer y Prince en su disco?

Otra razón por la que hacer este álbum fue de lo mejor que le pasó a Aviónica, es que trabajó en los estudios Sunset Sound, en Hollywood. Lugar donde se grabó el audio de muchas películas de Disney, además de discos de leyendas como Van Halen y Prince.

“Sientes que estás más que museo, en un lugar donde han pasado cosas tan importantes, y lógicamente sientes una vibra”, dice Aviónica, “En el estudio 3 está el piano donde Prince grabó Purple rain, y tu estás ahí grabando tus canciones… es mucha cosa”.

Además tuvo dos músicos de sesión muy importantes: Sean Hurley, quien ha trabajado con John Mayer, y Steve Ferrone, baterista de su ídolo Tom Petty and the Heartbreakers. Este último, recuerda, “me dijo ‘no entiendo nada de lo que estás diciendo, pero cómo me gustan tus canciones, la simpleza, y son tan memorables’. No me hizo la comparación con Tom Petty, pero yo sé que es ese tipo de música. Y recibir un cumplido de una persona así es como si te regalaran 20 Grammys, significa muchísimo”.

¿Siguiente paso de Aviónica? Gira con este disco

Ahora que ya sacó el disco, Aviónica se prepara para la gira de conciertos. El cantautor cuenta que entre 2018 y 2019 notó que su carrera creció mucho, y ahora quiere preparar mejores shows para sus fans.

“También creo que la pandemia nos ha dejado con esa sensación de que mejor hacemos las cosas cuanto antes posible. Si tenemos sueños, tratar de no retrasarlos mucho también”, dice en tono reflexivo, “Entonces quiero hacer cosas más grandes, más bonitas, estoy inspirado y feliz de que éste disco haya sido recibido de la forma que ha sido recibido”.

Por supuesto, el boliviano tiene planeado venir “a fin de año” a dar conciertos. “Me encantaría, amo ir a México. Siempre me ha gustado, siempre hemos visitado con todas las canciones que hemos hecho”. Así que a seguir atentx para fechas.

Aviónica quiere colaborar con Zoé

A futuro le gustaría presentarse en un estadio, sin embargo “me gusta tomar esos sueños con calma”. Y agrega que dada la importancia musical de México “el solo hecho de llegar allá y que te reciban y escuchen viniendo desde Bolivia, es increíble”.

En cuanto a colaboraciones soñadas con artistas mexas, algo que aún no sucede, confiesa que siempre ha sido fan de Molotov, Café Tacvba y Zoé. “Me encanta León Larregui, es el músico que más me gusta de todos, y ese Unplugged me parece uno de los mejores discos del rock en español. Siento que tuviéramos muchísimo en común con él, ojalá algún día se dé. Pero igual que con los shows grandes, trato de no imaginarme cosas porque tampoco quiero desilusionar”.

Mientras sucede eso o no, Aviónica espera seguir conectando con sus fans mexicanxs y más gente por medio del disco Lo mejor que me pasó. ¿Le vas a dar play, chilangue?