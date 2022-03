Aunque no vivas en Irlanda puedes festejar y divertirte el Día de San Patricio en varios spots de la CDMX. ¡Checa las opciones!

¡Obviamente también se festeja el Día de San Patricio en la CDMX! ¿Creíste que no? Pese a que Irlanda se encuentra a miles de kilómetros, la celebración del Día de San Patricio atraviesa el océano para llegar a CDMX y llenar de verde todos los rincones. Quizás no tenemos festejos de la misma magnitud, pero sí hay algunas películas, lugares e incluso festivales a los que puedes asistir para comprender un poco más acerca de este santo y cuál es la relación de San Patricio con México. Porque, aunque no lo creas, sí tenemos una relación amistosa con este país. ¡Vístete de verde hoy toca celebrar al final del arcoíris!

Un paseo por el parque del Batallón de San Patricio

Por si no lo habías escuchado, el Batallón de San Patricio fue una unidad militar compuesta por personas de diferentes nacionalidades, entre ellas irlandeses, que se unieron a las tropas mexicanas para pelear en contra del ejército estadounidense. ¡Khé? Esto ocurrió durante la intervención estadounidense de 1846 a 1848. Debido a esto el gobierno mexicano decidió conmemorar al batallón con una placa en 1949 donde puedes leer el nombre de quienes formaron parte del batallón. La placa se encuentra en la Plaza San Jacinto, en San Ángel, donde puedes pasear por el bazar de arte, comprar un churro o saborear unos esquites.

¿Por qué se eligió esta sede? Híjole, aquí va lo turbio, una gran parte de los jóvenes fueron ahorcados en esta plaza por los gringos, quienes los consideraron traidores y desertores.

Dónde: Plaza de San Jacinto #5, colonia San Ángel

Placa conmemorativa en San Ángel, CdMx, con el nombre de algunos miembros del batallón de San Patricio. 🇮🇪 🍀

Se les recuerda hoy en el día del Santo Patrón de Irlanda.#StPatricksDay #SanPatricio pic.twitter.com/kqgyPi4a2z — Richard Limón (@RichardLimn3) March 17, 2022

Museo de las Intervenciones

Siguiendo la línea histórica, ¿qué tal una visita al Museo de las Intervenciones donde luchó el Batallón de San Patricio? Esta batalla fue la más importante librada por este escuadrón, de hecho, fue una de las últimas antes de ser apresados por el ejército estadounidense. Este recinto sirvió como cuartel militar durante el siglo XIX y se creía que tenía uno de los parques –bodega de municiones– más grande, por lo que en numerosas ocasiones fue invadido, dejando marcas de batalla que podemos ver hoy en día.

Para empezar, a la entrada podrás ver algunos cañonazos y balas en las paredes que son totalmente reales, mientras que adentro hay una serie de murales, armas, folletos y demás. Si llegas temprano aprovecha para echarle un ojo al parque de enfrente, un enorme lugar para esconderte del sol, además, aquí venden unos esquites y papas de carrito ganadoras.

Dónde: 20 de Agosto s/n, colonia San Diego Churubusco

Del 17 al 20 de marzo



San Patricio Fest 2022



En el marco del Día de San Patricio, este evento en su 7ma edición tiene como objetivo difundir la cultura celta en México



Entrada libre pic.twitter.com/C4dbj2NjX6 — Museo Nacional de las Intervenciones (@MIntervenciones) March 10, 2022

Una película muy irlandesa

Si lo tuyo es el cine, qué mejor que celebrar al patrono irlandés con una película bellísima que te sacará varios lagrimones y también algunas risas. Actualmente en la Cineteca Nacional está en exhibición la película Belfast, la cual narra las vivencias de juventud del director y actor Kenneth Branagh. La historia muestra el emotivo y crudo contraste de las infancias creciendo en la caótica realidad como la de la época conocida como “The Troubles” en Irlanda del Norte.

Algunas personas han mencionado queBelfast es una versión irlandesa de Roma, aunque sí comparten algunas similitudes, les aseguramos que es una historia completamente diferente que los ayudará a comprender esta etapa de la historia de Irlanda. No estamos exagerando, alisten los pañuelos porque se les hará un nudo en la garganta.

Dónde: Avenida México Coyoacán #389, colonia Xoco

Y ya si te animas a ir a la Cineteca, aprovecha, pues hay varias cosas que puedes hacer además de ver una peli.