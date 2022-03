¿Por qué no felicitar a las mujeres el 8M? Contrario a lo que muchas personas creen, el Día de la Mujer no es un fecha para 'festejar'. Te contamos por qué.

Te contamos por qué no debes felicitar a las mujeres el 8M. No regalemos flores ni bombones, mejor prestemos oídos y abramos la conversación en el marco del Día Internacional de la Mujer.

Ya se viene el 8 de marzo y con la fecha nos rodean un montón de interrogativas y posibilidades. ¿No sabes bien cómo proceder o apoyar? ¿No te queda claro por qué a algunas mujeres no nos gusta que nos feliciten este día? Tú tranqui, aquí te lo contamos.

¿Por qué no debemos ‘felicitar’ a las mujeres en el 8M?

La historia de las mujeres y disidencias históricamente ha estado fuertemente vinculada a la lucha y resistencia. Y es que el camino hacia la satisfacción de nuestros derechos y la igualdad de oportunidades ha estado lleno de obstáculos. Hoy en día seguimos exigiendo un trato justo y una vida sin violencia. El 8 de marzo, como Día Internacional de la Mujer —entre marchas, exposiciones, conciertos y talleres— nos presenta la posibilidad de conmemorar todo lo que se ha logrado, nombrar a las que ya no están y exigir justicia y condiciones dignas para todas. Pero entonces, ¿por qué no queremos que nos feliciten?

Aunque no podemos hablar por todas las mujeres, a muchas de nosotras no nos gustan las felicitaciones en una fecha comoésta. Te dejamos algunas razones por las que quizás no deberías felicitar a las mujeres en tu vida este día:

La carga histórica detrás del día

El origen del Día Internacional de la Mujer es variado, pero entre los eventos diversos detrás del día permea el terror y la injusticia. Entre la negligencia que provocó el incendio y la muerte de cientos de mujeres en una fábrica textil de Nueva York en 1857 hasta la manera en que las mujeres no tenían derecho a elegir sus carreras ni a sus gobernantes, la historia que dio lugar al día es una de sexismo y clasismo absoluto. Aunque en 1975 la Organización de las Naciones Unidas finalmente reconoció la fecha y la realidad de muchas mujeres ha cambiado significativamente desde el siglo pasado, estamos lejos de vivir en un mundo justo para todas y todxs. Por ello, aunque es importante que celebremos el terreno ganado, el 8M es sobretodo un día de lucha.

No somos la flor delicada que asumen

Muchas de las felicitaciones que escuchamos alrededor del día caen en lugares comunesy esencialistas sobre lo que implica ser mujer: la madre que se sacrifica ante todo, la flor delicada y frágil que debe ser protegida, la cosa más bella de este mundo. La realidad es que las mujeres somos diversas y tenemos metas variadas en la vida. No todas deseamos ejercer la maternidad y definitivamente no existe un chip o instituto materno que nos haga mejores cuidadoras. Asimismo, no todas somos delicadas ni femeninas y tampoco somos ni objetos ni posesiones.

Aunque a lo largo de la historia estos caracteres han sido calificados como femeninos por el tipo de rol que hemos ejercido en la sociedad, el cumplir o no con ellos no nos hace más ni menos mujeres. Al final del día somos personas, no flores de invernadero.

El contexto actual

Es difícil escuchar felicitaciones por ser mujer en un país donde la violencia es una realidad de todos los días. Lamentablemente en México, como expone el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio, existe una “falta de procuración e impartición de justicia para las víctimas de violencia feminicida o producto de discriminación de género”.Se estima que en nuestro país 11 mujeres son asesinadas al día, que miles viven víctimas de la violaciones y abusos, que salir a las calles no te garantiza volver con vida, que ser mujer puedes vivir discriminación salarial, entre otras injusticias. Entonces, ser felicitada por vivir como mujer en México puede llegar a sentirse fuera de lugar, por decir lo menos.

Ahora ya sabes las razones por las que no debes felicitar a las mujeres el 8M. ¿Quieres salir a marchar este 8 de marzo, pero no sabes cómo? Aquí te dejamos una guía con 10 recomendaciones básicas para que nos cuidemos entre todas.