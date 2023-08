Sigue al conejo blanco y acude a esta fiesta temática de Matrix en CDMX. Habrá proyecciones de video 360, sonido envolvente, DJs y mucho más.

Matrix es una de las franquicias cinematográficas más icónicas de las últimas décadas y este sábado 26 de agosto la celebraremos como se debe en CDMX. Desde el estreno de la primera cinta, en 1999, el concepto de la saga innovó con conceptos filosóficos, avances tecnológicos y hasta moda.

Algo Bien Matrix, la fiesta temática, tendrá lugar en Verdeespina Studios y contará con proyecciones de video 360 en todas las paredes, sonido envolvente e iluminación ambiental. Además habrá escenarios dedicados a la música electrónica (techno/house) y al reguetón; bazar de arte, moda y diseño; y, por supuesto, drinks innovadores, todo con la estética futurista de la franquicia.

Si eliges la píldora roja y asistes a la fiesta, podrás escuchar a AAAA (Gabo Barranco), DJ que ha pisado escenarios como Berghain, Boiler Room, MUTEK MX, iii Points Miami.

Te puede interesar: ¡Amor kawaii! Ten una boda temática de Hello Kitty en este bazar



Matrix en el cine

The Matrix (1999), con la participación de Keanu Reeves (Neo) y Carrie-Anne Moss (Trinity), obtuvo cuatro premios Oscar. Las primeras dos secuelas de la cinta de ciencia ficción fueron The Matrix Reloaded y The Matrix Revolutions, ambas de 2003.

Con The Matrix Resurrections (2021) el concepto de la cinta llegó a nuevas generaciones; sin embargo, una de las hermanas Wachowski —quienes dirigieron juntas la primera trilogía— se bajó del barco. La cuarta película de la saga estuvo a cargo de Lana Wachowski. En vez de Laurence Fishburne en el papel de Morfeo, el personaje en esta cinta estuvo a cargo de Yahya Abdul-Mateen II.

Aquí los detalles para seguir al conejo blanco hasta la fiesta temática de Matrix:

Algo Bien Matrix

Lugar: Verdeespina Studios (Blvd. Adolfo López Mateos 328, Bellavista, Álvaro Obregón, CDMX)



Fecha: Sábado 26 de agosto



Horario: 21:00 a 6:30 horas



Precio: $322 en la fase actual (puedes comprar aquí los boletos)

Si buscas qué hacer en CDMX, suscríbete a nuestro newsletter.