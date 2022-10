Como cada 4 años, en el Mundial de Qatar 2022 la Selección Mexicana de Futbol será una de las que cuenten con más apoyo. De acuerdo con datos de la Secretaría de Relaciones Exteriores, se espera que entre 60 y 80 mil aficionados mexas viajen a Qatar. Pero si tú no eres uno de estos afortunados, puedes disfrutar de los partidos de México y otras selecciones en el FIFA Fan Festival de la CDMX.

Los futboleros chilangos tendrán la oportunidad de disfrutar de una experiencia única. Además de Doha, la capital de Qatar, solo 6 ciudades en el mundo serán sede de los fan fest de la FIFA. Por supuesto, CDMX será una de ellas junto con Londres, Río de Janeiro, Sao Paulo, Seúl y Dubai. Pero ¿qué encontrarás en estos eventos?

🇶🇦​ Doha

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿​ London

🇲🇽​ Mexico City

🇧🇷​ Rio de Janeiro

🇧🇷​ Sao Paulo

🇰🇷​ Seoul

🇦🇪​ Dubai



The FIFA Fan Festival is going global!