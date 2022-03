Si vas a asistir a alguna de las marchas el 8 de marzo, no está de más que cheques estas recomendaciones para cuidarnos el 8M.

Si esta será tu primera vez marchando o si será la centésima, te dejamos estos tips para que vayas preparada, pues es importante saber cómo podemos cuidarnos en las marchas del 8M.

Estamos muy cerca del Día Internacional de la Mujer y, con ello, de las marchas en conmemoración del 8M. ¿Planeas manifestarte ese día? Te traemos algunos consejos para que te sientas segura y preparada para el sol, la lluvia o cualquier adversidad.

La historia de las mujeres y disidencias nos atraviesa a todxs. Y es que históricamente hemos obtenido derechos (como el sufragio universal, el acceso a la educación para las mujeres, el matrimonio igualitario o el reconocimiento de las personas trans) a partir de manifestaciones civiles por la equidad. Hoy en día, algunos de los derechos de las mujeres siguen sin satisfacerse, las violencias a las que nos enfrentamos no son siempre reconocidas y la brecha salarial sigue siendo una realidad.

¿Cómo podemos cuidarnos este 8M?

Hay muchos motivos para decidir participar en marchas feministas y la idea de justicia es diferente para cada unx de nosotrxs; sin embargo, compartimos un sentimiento sobre la necesidad de un mundo mejor, un mundo donde todas las voces sean escuchadas y nuestras necesidades atendidas. Si decides asistir a la marcha de manera presencial, te dejamos estas recomendaciones:

Planeación:Investiga sobre el recorrido de la marcha, horarios, puntos de reunión para salir y hasta dónde llegarán. Te recomendamos que busques antes un contingente para marchar, que sea uno que ya cuente con códigos de seguridad y planes de acción, y que se asemeje a tus ideales dentro de la lucha. Las mujeres trans y personas sáficas no binaries también son parte del movimiento feminista; busca un contingente que les reconozca y procure como este. Trata de llegar antes de la hora de salida y ubica muy bien a las demás personas dentro del contingente porque entre todxs nos cuidamos mejor.

Comunicación:Si puedes asistir a la marcha con alguna amiga, compañera o familiar, qué mejor. Así también, no está de más que avises a alguien que no vaya a asistir a la marcha sobre tu plan y recorrido. Ésta persona estará al pendiente de ti y podrás mantenerle informadx sobre dónde y cómo vas.

Nos cuidamos todas:Y por eso mismo no compartas imágenes o videos que expongan a tus compañeras en la marcha así como a las infancias que les acompañen. Particularmente no fotografíes ni grabes a las morras que vayan encapuchadas o enmascaradas. Recuerda que es importante que no te separes de tu contingente y que ubiques a las encargadas de seguridad y organizadoras; así, en el caso que notes actividad sospechosa o a gente que te esté incomodando, entre todas podrán tomar acción. Por último en este punto, te queremos decir que en el peor de los casos, si hay gas lacrimógeno en el aire procures no echare agua, sino mojar tu pañoleta con vinagre, Pepsi o Coca-Cola y respirar eso para que la sensación de picor pase.

Teléfono y red:Es importantísimo que lleves tu celular 100% cargado y que, de ser posible, tengas contigo un cargador y una pila de emergencia. Recuerda que la señal no siempre es la mejor en las manifestaciones. Si necesitas enviar un mensaje o hacer una llamada, trata de ponerte a las orillas del contingente, donde será más sencillo que tengas red.

Seguridad digital:Te recomendamos que de compartir algún material audiovisual apagues primero tu geolocalización. Asimismo, no envíes una foto o video estando parada en el mismo punto donde la tomaste: trata de alejarte un poco del lugar fotografiado o grabado y luego comparte.

Lleva sólo lo indispensable:Identificaciones, agua, snacks, bloqueador solar, cubrebocas, dinero en efectivo, celular, cargador, pila extra y gel antibacterial. Platica con tus acompañantes y entre varias pónganse de acuerdo para llevar también un botiquín. Recuerda que llevar una bolsa pesada te podrá generar más desgaste a la larga. Lleva algo ligero: una pequeña mochila o cangurera y listo.

FOTO: GRACIELA LÓPEZ / CUARTOSCURO.COM

Uso de cubrebocas:Así como tú, quisiéramos que la pandemia ya hubiera terminado; no obstante, tenemos que seguir cuidándonos a nosotras y a la gente que nos rodea. Por eso mismo recuerda que es importante que uses tu cubrebocas todo el tiempo, salvo que estés comiendo o tomando agua, mientras estés afuera. También acuérdate de cargar gel antibacterial y usarlo con frecuencia.

Vestimenta:Algunas colectivas han llamado a que nos vistamos de negro, otras de morado. La verdad es que lo más importante es que lleves ropa y zapatos cómodos ante todo. Considera que el clima en la CDMX es un enigma y tanto puede hacer mucho sol como puede llegar a llover. Prepárate y lleva una gorra o sombrero así como un paraguas si puedes. Además, si tienes tatuajes en lugares visibles, te recomendamos que los tapes con tu ropa o con pañuelos morados o verdes. Por último te recomendamos que no lleves aretes largos ni collares que se puedan atorar o te impidan seguir avanzando.

Autocuidado:Recuerda que autocuidado es resistencia. En esa línea, procúrate a ti y a tus emociones mucho. Las marchas del 8M suelen ser las más tranquilas, pero lo cierto es que puedes llegar a sentirte ansiosa por la cantidad de gente o abrumarte en medio de la caminata bajo el sol. Todo esto es válido. En el caso que tengas que salir antes por alguno de estos motivos, comunícaselo a la gente de tu contingente así como a quien te monitoree a la distancia y no te quedes sola. Por lo menos quédate con una o dos amigas para que se hagan compañía y anden más seguras.

Regreso:Antes que nada queremos hacer énfasis en que no regreses sola a casa. Platica con tus compañeras y organícense para volver ya sea a un punto de reunión o a los hogares de cada una. Si pueden armen una pequeña ruta de regreso. Guarden sus pañuelos y pancartas y aléjense un poco del centro de la manifestación antes de buscar un taxi o camión.

Recuerda que está en tus derechos manifestarte y que entre todas y todxs podemos cuidarnos este 8M, así como procuramos y acompañamos. ¡Nos vemos en la marcha!