Y sí. No podemos "salvar" a nadie, pero lo que sí podemos hacer es acompañar a alguien que sufre de violencia de pareja. Te decimos cómo.

El cuidado será nuestra resistencia. Te dejamos algunos consejos sobre cómo acompañar a una amistad que sufre de violencia de pareja.

El cariño y cuidado que le ponemos a nuestras amistades es una de las cosas que más nos motivan en el día a día. Y estar para ellas también implica acompañarles en momentos turbios y difíciles de manejar: es por ello que armamos esta pequeña guía con consejos para aproximarte y procurar a una amiga, conocida o familiar que esté viviendo violencia por parte de su pareja.

Lamentablemente, vivimos en un mundo donde la violencia en las relaciones de pareja es un fenómeno común. En México, por ejemplo, “se estima que por cada 100 mujeres de 15 años y más que han tenido pareja o esposo, 42 de las casadas y 59 de las separadas, divorciadas y viudas han vivido situaciones de violencia emocional, económica, física o sexual durante su actual o última relación” (INEGI). Esto nos sugiere que la gran mayoría de las mujeres han vivido o vivirán algún tipo de agresión por parte de un novio o esposo a lo largo de su vida.

Como amigas, familiares y compañeras de vida no podemos forzar a una mujer a salir de una relación violenta ni necesariamente salvarla, pero somos capaces de ofrecerle nuestro acompañamiento. A veces la escucha y la cercanía son todo (pero también lo más valioso) que podemos dar. Aquí te dejamos algunos consejos para abordar la situación desde el cuidado y la empatía.

Pexels

1) Abordemos siempre desde la empatía

De acuerdo con la Guía de Atención Psicológica a Mujeres en Situación de Violencia del Gobierno Federal, “centrarse en la experiencia de las [sobrevivientes] desde una visión de género (…) permitirá ver la problemática que enfrentan desde su propio marco de referencia, permitiéndoles realizar un trabajo en un ambiente de seguridad, aceptación y respeto, que valide sus experiencias y promueva experimentar sus propias emociones y sentimientos, sin juicios de valor”. No todo es blanco o negro y debemos recordar poner a la sobreviviente al centro; sin juzgarla ni hacerla sentir responsable por la violencia que vive o vivió.

2) Reconozcamos que toda tipo de violencia —y no solo la de pareja— lastima

Aunque existen violencias más explícitas como lo son los golpes o el abuso sexual, debemos cuidar el no poder en duda o minimizar violencias menos obvias como lo son la violencia económica o emocional. Ningún tipo de violencia es admisible en una relación sexoafectiva, por ello no debemos de caer en frases reduccionistas y revictimizantes como “sólo te grita a veces”, “si te cela es porque te ama” o “no te deja vestir así por tu bien”.

3) Recuérdale los recursos con los que cuenta y lo mucho que vale

No puedes obligar a nadie a abandonar una situación de violencia y no es tu trabajo ser la salvadora de tus amigas, familiares o conocidas. Pero lo que sí puedes hacer es recordarles los recursos con los que cuentan y el valor que tienen. Quizás su economía no está en el mejor lugar del mundo, pero cuenta con una red de apoyo que le permitirá mantenerse a flote incluso si sale de esa relación. Lo importante es que nos recordemos y les recordemos que siempre hay salidas y opciones.

4) No refuerces estereotipos

Aunque la mayoría de los casos de violencia doméstica sean perpetrados por hombres hacia mujeres, también existen casos donde los hombres son víctimas de violencia por parte de sus compañeras mujeres; así también, existe la violencia en relaciones sálicas, homosexuales yqueer: nuestra identidad de género y orientación sexual no son motivos que justifiquen ni vuelvan “chistosa” una situación de violencia.

Pexels

Refugios para mujeres sobrevivientes de violencia doméstica en la CDMX

Cada caso es distinto y cada sobreviviente necesitará un tipo particular de acompañamiento. En el caso de que tu amiga, familiar o conocida necesite un refugio donde quedarse, asesoría legal u otro tipo de acompañamiento, te dejamos estos recursos:

Red nacional de refugios

Teléfono: 55 56749695, 55 52436432, 800 822 4460

Email:[email protected]

Refugio para Mujeres que viven violencia familiar

Teléfono: 56187885, 5555103464 ext. 405

Email:[email protected],[email protected]

Vifac

Teléfono: 5525695782

Email:[email protected]

Asesoría legal, psicológica y médica en la CDMX

La casa mandarina

Teléfono: 55 52 50 48 59

Email:[email protected]

Centro de Atención a la Violencia Intrafamiliar (CAVI)

Teléfono: (55) 5345 5248, (55) 5345 5228, (55) 5345 5229

Centros de Justicia para las Mujeres

Teléfono: (55) 5346 8394, (55) 53455737, (55) 5200 9280Por último recuerda que no estás sola: no estamos solas, vamos acompañadas