La película The Marvels, a estrenarse en 2023, promete reunir a importantes personajes del Universo Cinematográfico de Marvel.

¡Atención, marvelitas! Cada vez falta menos para que uno de los filmes más esperados en el Universo Cinematográfico de Marvel (MCU) llegue a la pantalla grande: Hablamos de la película The Marvels, que en los últimos días ha dado mucho de qué hablar con el lanzamiento del episodio final de la serie Ms. Marvel. Pero ¿de qué va esta cinta y cuándo podremos verla? Aquí te contamos todo lo que sabemos sobre ella.

Atención: A continuación encontrarás algunos spoilers sobre Ms. Marvel, así que corre a terminar la serie si todavía no lo has hecho.

¿Qué se sabe sobre la película The Marvels?

Con los recientes estrenos en cines de Thor: Love and Thunder y Dr. Strange: El multiverso de la locura, así como de las series por streaming Moon Knight, Hawkeye, What If…? y Loki, Marvel continúa expandiendo su universo y dándonos algunas probaditas del rumbo que tomará en los próximos años.

Y, al respecto de ello, el último capítulo de la serie Ms. Marvel parece habernos revelado importantes detalles para el futuro. En efecto, no solo nos confirmó la llegada de los Mutantes (con la sutil melodía de “X-Men: The Animated Series”), sino que además nos adelantó algunos importantes detalles sobre The Marvels.

La trama y el elenco

La inesperada aparición de Carol Danvers (Brie Larson) en la escena post-créditos, en conjunto con la frase “Ms. Marvel regresará en The Marvels”, nos ha brindado un poco más de claridad sobre lo que podemos esperar de esta próxima entrega.

A pesar de que aún no se ha revelado la sinopsis, sabemos que este filme será la esperada secuela de Capitana Marvel y que reunirá a la icónica superheroína con su más fiel fanática, la joven Ms. Marvel, Kamala Khan (Iman Vellani).

Mientras estamos a la espera de información oficial sobre la trama, ya existen varias hipótesis sobre un viaje de Kamala hacia el pasado, donde se encontraría con Danvers para pelear hombro a hombro contra un poderoso villano. Estos posibles escenarios se basan en la trama del cómic homónimo, lanzado en 1994 y creado por Kurt Busiek.

¿Qué hay sobre el elenco?

Además de estas dos superheroínas, se ha confirmado el regreso de Samuel L. Jackson en el papel de Nick Fury, así como la participación de Teyonah Parris en el personaje de Monica Rambeau, la hija de la amiga de Capitana Marvel (quien adquirió sus poderes en los eventos ocurridos en Wandavision).

Junto a estas personalidades figura también Park Seo-Joon (a quien conocimos en la cinta surcoreana Parásitos), aunque todavía no tenemos información sobre su personaje.

Si bien la suma de este elenco puede darnos algunas pistas sobre lo que podemos esperar del filme, tampoco podemos descartar lo que vimos en la escena post-créditos de Shang-Chi y la Leyenda de los Diez Anillos; en ella, Capitana Marvel discute en videollamada con Bruce Banner sobre el origen de los anillos de poder.

Fecha de estreno

Lamentablemente, parece que tendremos que esperar un año entero para poder disfrutar de The Marvels. Tal como se ha dado a conocer, el filme dirigido por Nia DaCosta y escrito por Megan McDonell se estrenará hasta el próximo 28 de julio de 2023.

Pero no te preocupes, porque el MCU nos dará suficiente con qué entretenernos mientras tanto; en efecto, ya vienen los estrenos de She Hulk: Defensora de Héroes, The Guardians of the Galaxy Holiday Special y la segunda temporada de What If…?

¡Ya queremos saber qué pasará en la próxima película The Marvels! ¿Y tú?