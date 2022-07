Si no tuviste chance o quieres más experiencias de Stranger Things apúntate al Stranger Day un día lleno de tu serie favorita.

La Stranger Things-manía no para… Aunque la temporada ya terminó –y no veremos la última hasta 2024–siguen los memes, las teorías, el soundtrack con artistas “resucitados” y los llantos por Eddie que nos dejó con el corazón roto para siempre… Y ahora tendremos en la CDMX el Stranger Day. En este evento podrás sumergirte en la ambientación de este icónico show en streaming; no solo eso, también podrás disfrutar de una experiencia llena de toda clase de referencias de tu serie favorita.

En el Stranger Day habrá escenarios para tomarte fotos, música en vivo y ambientación del baile Snow Ball. Por cierto, no olvides tu ofni ochentero o de tu personaje favorito de la serie, pues ese es el código de vestimenta. Además, habrá concurso de cosplay, y quién gane, se llevará un kit de la serie.

También habrá área de bazar donde podrás adquirir productos relacionados con la producción de los hermanos Duffer, entre ellos: stickers, playeras, gorras y pins. Para matar el hambre habrá pizza (con piña) y malteadas, también podrás ver escenas del último capítulo de la temporada y, ve ensayando, pues tendrás que interpretar la canción que te salvaría de Vecna.

Stranger Day

El terrorífico personaje que se aprovecha de la culpa y los traumas del pasado de sus víctimas, al igual que otros villanos que han aparecido en la serie como el Demogorgon, o Mind Flayer, Vecna recibe el nombre de un personaje de Calabozos y Dragones, pese a su poder y a la forma violenta en la que mata a sus víctimas, sabemos que no puede contra unas buenas rolitas, así que dalo todo en el karaoke y podrás mantenerte a salvo y hasta obtener un premio.

Así que ya lo sabes si te perdiste el Stranger Fest, ahora podrás sentirte un habitante más de Hawkins por un día. Cáele y pasa un rato extraño, muy ochentero y divertido.

Stranger Day

Cuándo: 24 de julio (sold out) y 31 de julio

Cuánto: $100 en preventa, el día del evento $150. Menores de 10 años entran gratis. Compra tus boletos enviando un mensaje de Whatsapp al 55 8216 5387.

Dónde: La Comandancia, Insurgentes Sur 1236, Tlacoquemécatl del Valle, Benito Juárez

Nosferatu celebra 100 años de terror y preparan proyección con música en vivo de Julián Lede aka Silverio