¡Ya se armó la buena! House of the Dragon ya cuenta con fecha de estrena, te contamos los detalles de la trama que nos espera.

La espera al fin está por terminar: House of the Dragon llega a las pantallas de nuestras casas con HBO MAX. A través de un anuncio oficial en sus redes sociales, se anunció que la serie precuela llegará a la pantalla chica el próximo 21 de agosto 2022.

Tras dos años de haberse terminado con reseñas mixtas del gran final de Game of Thrones, la emoción al fin podrá ser embaucada en un nuevo proyecto que a todas luces contará una gran historia de la mano de George R. R. Martin.

¿Aún no sabes de qué va House of the Dragon?

Tomando lugar 200 años antes de los sucesos de Game of Thrones, House of the Dragon contará la historia de la dinastía que reinó Westeros como nunca antes se había visto: La Casa Targaryen. No veremos la conquista, sino 100 años después, partiendo del reinado de Vierys I, nieto y sucesor al trono del largo reinado de Jahaerys I “El conciliador” y Alysanne “La buena”.

Paddy Considine como el Rey Viserys Targaryen. Cortesía.

Viserys recibirá un reino unificado y fuerte como pocos otros de su linaje. Sin embargo, como señaló Martin en The World of Ice and Fire, durante su época es que se sembrará la discordia para el conflicto que después se conocerá como La Danza de los Dragones; una guerra civil que devastaría irreparablemente la dinastía Targaryen, así como a sus dragones.

Durante el desarrollo de la trama podremos ver a diferentes casas aliadas con la corona, como los Arryn del Valle, o los Hightower, así como los Velaryon, casa vasalla de los Targaryen, que llegaron a Westeros después de la caída de Valyria.

Viejos conocidos de la producción

Como ya es sabido, George R. R. Martin está detrás del proyecto co-creador y productor ejecutivo; además, Miguel Sapochnik, conocido por dirigir grandes episodios como la Batalla de los Bastardos y la Batalla de Blackwater, y Ryan Condal serán showrunners así que podremos esperar mucha acción y el cuidado al detalle que caracterizó a Game of Thrones.

Ahora sí ya lo sabes. ¿Se arma el plan para ver el primer episodio que cae el 21 de agosto 2022? ¡Invita!