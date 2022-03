La banda de rock mexa Maná sigue mostrando que están en la cima de su exposición como banda latina con un sold out en Los Ángeles.

¿Qué otra banda mexicana puede vender 10 fechas en Los Ángeles? ¿Quién, si no es Maná, puede tener una sucursal de su país en Estados Unidos? y, más importante, ¿Cuántas personas han sido tocadas por su música que extiende lazos a través de generaciones y comunidades a lo largo del continente?

Maná abre la segunda fecha de su residencia en The Forum, L.A., con respuestas certeras sobre su posición en la historia del rock mexicano. No se trata de una banda mexa más, sino un puente cultural entre ciertos valores y raíces que unen a todas las personas de nuestro país a través de su música, independientemente de su ubicación geográfica.

Maná en The Forum: Los Ángeles

El grupo tapatío que ya cuenta con más de 30 años de carrera, hizo sonar sus éxitos más entrañables en un abarrotado Forum con un sold out completo. Luego de hacer historia al ser el tercer acto musical que vende siete fechas en L.A. por su tour pasado, Rayando el sol Tour, solo igualable por Kanye West y The Eagles, regresan por más con un show íntimo y cargado de mensajes que siempre han acompañado su trayectoria.

Desde una playera que por el frente decía “No a la guerra” y por detrás “Jódete Putin”, en inglés, la banda de Fher, Alex, Sergio y César, se presentaron ante unos 16 mil fans con la intención de hacer sonar un mensaje de paz y esperanza. Sonaron sus más grandes éxitos: abriendo con Labios compartidos y Oye mi amor, pasando por himnos para la comunidad americana-mexicana de Los Ángeles como un cover de El rey de José Alfredo Giménez y Se me olvidó otra vez de Juanga, hasta reventar la emoción con rolas que no podían faltar en ninguna presentación de Maná: Mariposa Traicionera, Eres mi religión, Corazón espinado y Te lloré un río.

Nostalgia, comunidad e intimidad

A su propio ritmo, el grupo tapatío fue lentamente desenvolviéndose con una audiencia que para la segunda canción ya estaba a su merced. Familias, parejas y hasta fans solitaries pudieron disfrutar de la unión y solidaridad que siempre ha caracterizado la naturaleza “bohemia”, como Fher describió entre canciones, de la música de la banda.

De esta misma manera, a través de un escenario construido con lujo de detalle, las canciones fueron puestas en escena a través de una fogata, un bosque, un muelle y más. Fher, por su parte, introdujo conversacionalmente grandes éxitos, así como la intimidad de conocer las razones para escribir canciones con referencias a sus amores pasados, familia y anhelos para construir un mejor futuro.

El mensaje con mayor decisión, sin embargo, se hizo en un interludio en el que la banda decidió tomarse un momento para hablar de la guerra en Ucrania. “Hay un asesino llamado Putin que ha matado niños, escuelas y hospitales y el Karma se va a encargar de ese cabrón”, dijo Fher ante una audiencia que gritaba asintiendo. La bandera de Ucrania resonó dentro de un concierto de rock mexa, en California, para miles de asistentes de toda la ciudad.

Para terminar

Después de tocar dos horas y media, parecía que Maná estaba lista para descansar después de una noche de éxito. Pero ante los gritos y un espacio de tiempo en el que pareció no haber lugar para un encore, salió el personal técnico para microfonear una vez más el escenario. Con tres canciones más, entonces, Maná se coronaron como los reyes de California, su “segunda casa”, como bien señalaron en repetidas ocasiones, con las tres que ningún mexicano —a manera de himno nacional— no puede no saberse: En el muelle de San Blás, Clavado en un bar y Rayando el sol.

Después del concierto, afuera, en el estacionamiento, Nacho un fanático exático nos cuentó lo que Maná significa para él, como mexicano, immigrante, integrante de una comunidad diversa en Los Ángeles: “Yo soy de Cancún y vivo aquí desde hace 20 años aquí. Maná es un grupo que viene conmigo desde la infancia. Crecí con Maná, es parte de México, es algo que viene aquí a representar al país. Escogí una banda rockera, de niño, y para mí siempre ha sido Maná, están otros, pero esta es la banda que junta a diferentes países latinos en general, no solo México, sino que puedes ver por acá a personas de todos lados: desde gente de arabia, hasta otras de asia, áfrica y de aquí. Une a toda la comunidad y eso es lo que me encanta”.