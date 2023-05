Todos hemos conocido algún maestro o maestra que nos ha marcado de alguna forma en la vida y es precisamente de eso de lo que trata El último vagón.

La cinta protagonizada por Adriana Barraza y el pequeño Kaarlo Isaacs nos muestra una historia muy linda y entrañable acerca de la amistad que se crea entre una maestra y sus alumnos.

Asimismo, retrata diferentes aristas de lo que es la docencia y subraya la importancia que tiene en el crecimiento y desarrollo de los pequeños alumnos.

El último vagón cuenta la historia de Ikal, un morrito que vive en un ferrocarril que viaja por todo el país, ya que su papá, Tomás, trabaja en la reparación y construcción de las vías del tren.

Esta forma de vida hace que la familia no pueda permanecer por mucho tiempo en un lugar y, por lo tanto, Ikal no pueda hacer conexiones con amigos. Pero esto cambia en una de sus paradas cuando conoce a Chico, Valeria, Tuerto, Quetzal -un perrito callejero- y, por supuesto, la maestra Georgina.

En entrevista con los protagonistas de esta bellísima historia, nos contaron sus percepciones después de rodar El último vagón.

Para el pequeño Kaarlo fue una experiencia única en la que quedó impresionado no solo por el rodaje, sino por los lugares de México que logró conocer.

“Muy, muy bonita, hermosa. Cada escena que grabamos siempre decía: ‘¡qué bonita escena!’, y pues me di cuenta que era toda la película. Vimos una cascada en Veracruz, Filobobos, hermosa. Vimos paisajes hermosos, visitamos lugares que al menos yo no pensaría visitar si no fuera actor. Si me dijeras que la describiera con una palabra: Magnífica”.

En esta cinta Ikal conoce a Quetzal, un perrito callejero al que termina adoptando y que en la vida real le dio a Kaarlo una gran experiencia de aprendizaje.

Si bien en la mayoría del rodaje se divirtió, hubo una escena con el perrito en la que la frustración le ganó, pero gracias a eso recibió de Adriana Barraza uno de los consejos más chidos y que asegura nunca olvidará.

“Estaban cortando metal, sacando chispas, y eso a él (Quetzal) le asustaba. Yo tenía que traer a Quetzal, lo tuve que agarrar con hilo para que no se vea, pero el hilo es muy chiquito y obviamente calaba (en la mano). Y en un momento de frustración que me decían ‘¡Agárralo fuerte!’, tiré en llanto. Y entonces Adriana Barraza me dio un consejo: ‘Cuando te vengan esas emociones que no van ahorita, hay empezar a sumar en la cabeza, a hacer multiplicaciones’ ¡Y vaya que funcionó! Me distraje y después pude agarrar bien a Quetzal y ya salió bien bonita la escena. Y que sepas, Adriana Barraza, que ese consejo lo voy a llevar todo mi carrera”.