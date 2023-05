“Amantes sunt amentes” de la extinta banda PXNDX, fue lanzado en 2006, un año en el que el punk rock lideraba la escena musical mexicana, por lo que el disco se convirtió en uno de los más escuchados.

Esto principalmente a que de dicho álbum se desprende el mayor éxito de la banda ‘Los malaventurados no lloran‘, pero también debido a su portada que mostraba la ilustración en blanco y negro de una pareja con semblante triste.

Seguramente muy pocos se habían preguntado la historia de aquellos rostros, pero recientemente una usuaria de Twitter ha revelado que ella es la mujer que aparece en la icónica portada.

Su nombre es Rosalinda Olivares, y ella misma relató que un amigo suyo fue el encargado de realizar la ilustración del cuarto disco de Pxndx, pero que fue aún más su sorpresa cuando vio su cara en aquella portada.

Además contó un poco del origen de su expresión y asegura que en la foto original no sale tan emo como se ve en la portada.

“La foto original de donde se redibujo, salgo tomando un agua fresca en el Puente del Papa (Mty). No he encontrado la foto (debo tener los negativos). Encontré la que le tomé a Beto ese día pero debe andar por ahí. Chequen los lunares (en la foto original no salgo emo jajaja)”.