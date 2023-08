Juan Pablo González, director de la película Dos Estaciones, habla sobre retratar la industria tequilera en Jalisco.

La película Dos Estaciones retrata la industria tequilera actual, y podrás verla en la Cineteca Nacional y salas comerciales a partir del 1 de septiembre.

El director Juan Pablo González habla sobre su película Dos Estaciones, una mezcla de drama y documental sobre la industria tequilera. Así que si quieres ver una historia diferente tendrá premier el 23 de agosto en la Cineteca Nacional, y estará del 1 de septiembre en dicho recinto y salas comerciales.

¿De qué va Dos Estaciones?

Esta cinta es una mirada real a la industria tequilera en los Altos de Jalisco. Una de las zonas más importantes para la producción de esta bebida, y donde está la locación y pueblo natal del director Juan Pablo González, Atotonilco el Alto.

Por lo que, cuenta, supo de cerca lo que pasó con el boom del tequila a nivel mundial y la llegada de las corporaciones extranjeras a Jalisco. Causando que muchos productores locales artesanales herederos de las fábricas de sus padres quebraran o vendieran.

“Con eso en mente, empezamos a escribir qué le estaría pasando a un personaje (María) hoy, que hubiera pasado por ese proceso pero no le hubiera sacado el provecho económico quizá que otras personas en la industria. Alguien que tuviera este conflicto entre la tradición de su familia y lo que ahora quizá uno tiene que hacer para mantener una fábrica así a flote”, explica González.

Como ya verás, esta mujer hace lo que sea necesario para cuidar su herencia, su fábrica de la que depende la comunidad. En medio de este problema, está su drama personal pues se siente atraída por su nueva empleada. Frustrada y desesperada, toma una decisión tanto polémica como peligrosa.

Entre la ficción y el documental

Para contar la historia de Dos Estaciones, González, también coguionista con Ana Isabel Fernández e Ilana Coleman, se salió de lo típico, lleno de estereotipos. En su lugar, optó por mostrar la realidad con escenas que a ratos le dan un toque de documental.

“Creo que fue para mí algo bastante natural porque lo que pasa con estos símbolos de la mexicanidad, como el tequila, es que un poco se mitifican. Pero cuando estás ahí, lo conoces de cerca y lo vives.

“Entonces intentamos representar lo que un poco vemos ahí que sucede. Y la película de pronto parece parte ficción, parte documental porque hay mucho del retrato de la vida cotidiana de Atotonilco. Incluso muchas de las actrices están un poco interpretándose a sí mismas”, dice el también documentalista.

La problemática de la industria tequilera

Ahondando sobre el tema del tequila en su tierra, el cineasta comparte sus pensamientos al respecto. “No es que diga que no deberían de existir compañías extranjeras en México, pero me llama mucho la atención la manera en la que se apropian de una narrativa localista siendo corporaciones extranjeras.

“Lo veo en mi pueblo con grandes corporaciones que llegan, tienen sus fábricas gigantes ahí, pero luego toda su publicidad y discurso es sobre la tradición tequilera. Entonces ahí es donde, para mí, reside el problema, porque entonces se convierte en una actividad sumamente extractivista”.

Agrega que por esa industrialización del tequila, quizá la gente piensa que ya no es o significa lo que para la protagonista de Dos Estaciones. “Y sí lo es, si vienes a Jalisco, a Guadalajara, pero más a los pueblos donde se produce, nuestra relación con el tequila no es de sólo estar consumiendo estas marcas gigantescas e internacionales. Hay una búsqueda mucho más local y regional”.

Agrega que, contrario a lo que se muestra en la publicidad, “no hay que romantizar algo para que sea atractivo para la gente. Al contrario, hay que decir es complejo, diferente, diverso, y eso es bueno. Lo que yo creo que los cineastas también debemos de intentar hacer, los artistas en general”.

Pide a chilangos dejarse sorprender con Dos Estaciones

Y si bien su cinta no es precisamente comercial, el director jalisciense cree que puede atraer al público. Para comenzar, ya acumuló varias críticas positivas en el extranjero y en el país, y premios. Por ejemplo, su protagonista Teresa Sánchez se llevó un premio por su actuación en el Festival Sundance y también fue reconocida en el Festival Internacional de Cine de Morelia.

Algo que agradece, aunque le parece increíble que su cinta se haya visto más en el extranjero. Pero ahora que está por llegar a las salas de cine comerciales de la CDMX y otras ciudades del país, Juan Pablo González pide:

“Que vayan al cine, que se den la oportunidad de sorprenderse con quizá una película que no conocen, quizá un director que no conocen. Me parece que, sobre todo, es muy importante que en la Ciudad de México se vea un cine que no es de la Ciudad de México. Es una película casi hecha por gente de Jalisco. Y creo que la gente se va a sorprender viendo a una actriz como Teresa Sánchez en pantalla, porque es una gran actriz. Y, sí, quizá también sorprenderse viendo cine mexicano pero a partir del centro del país”.

El director espera con su trabajo contribuir a la descentralización del cine, por lo que aunque ya no vive en Atotonilco vuelve para seguir filmando en su tierra, y ya prepara la cinta Agua Caliente. “Quiero expandir mi propio lenguaje, las narrativas que estoy contando aquí”, adelanta.

Por lo pronto, si quieres ver una película que muestra otro lado de México, Dos Estaciones, por cierto con actuación especial de Manuel García-Rulfo, tendrá premier el 23 de agosto a las 8:00 p.m. en la Cineteca Nacional. Lugar donde se estrenará a todo el público el 1 de septiembre, y en salas comerciales de CDMX.

