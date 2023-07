Conoce el cine más barato de la CDMX: cuánto cuestan sus boletos, qué promociones tienes y cómo llegar en transporte público.

Ahora sí se armó. Encontramos el cine más barato de CDMX donde puedes conseguir boletos al 2×1 por tan solo $37 pesos.

Si tenías pensado ver el estreno de Barbie con tu crush o mejor amigx, ahora lo puedes hacer sin tener que gastar mucho dinero en la película o -incluso- las palomitas. El cine más barato de CDMX existe y cuenta con boletos en promociones a tan solo $18 pesos. Y sí, tiene buena calidad de sonido; instalaciones amigables y combos de palomitas más baratos que en otros lados.

Conoce más planes chidos en la CDMX: Suscríbete al newsletter de Chilango

¿Cuál es el cine más barato de CDMX?

El cine más barato de CDMX es el Cinépolis Xtreme Churubusco, ubicado en Calz. de la Viga 1479, El Retoño, Iztapalapa. Para llegar en transporte público lánzate a metro Escuadrón 201, puedes tomar el pesero que diga Ruta 14 y bajarte en la Plaza Portal Churubusco. Camina unos cuantos metros y el cine estará a tu lado izquierdo.

¿Cuánto cuestan los boletos?

De acuerdo a su página web, los boletos que cuestan $37 pesos para adulto, $35 pesos para niños y personas de la tercera edad. Hay descuentos del 2×1 y otras promociones en boletos tradicionales si cuentas con tarjetas como Mastercard o Club Cinépolis.

La mejor parte: las películas que puedes ver en las salas pertenecen a la cartelera actual de otros cines alrededor de la CDMX, así como estrenos en español y subtitulados. También puedes comprar los boletos a través de la página web de Cinépolis o por su aplicación, aunque no puedes elegir el asiento. Este lo obtendrás de acuerdo a la hora en la que llegues a la sala.

Precios de boletos en Cinépolis Xtreme Churubusco / Foto: Captura de Cinépolis

Hasta la fecha de publicación de la nota, su cartelera de películas ofrece ver: Elementos, Flash, Indiana Jones y el Dial del Destino, La Noche del Demonio: La Puerta Roja y Misión Imposible: Sentencia Mortal Parte 1. También se anuncian próximos estrenos como: Barbie, Escape Bajo Fuego, La Consagración, Mansión Embrujada, Oppenheimer y The First Slam Dunk.

Así que, ya saben bandita chilanga; no hay excusa para no ir al cine o para no pedir unas palomitas en combo. En Xtreme Churubusco encuentras promociones de comida hasta por $15 menos a las de otras cines en la capirucha. ¿Con quién te lanzas?