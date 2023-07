Conoce el Nuevo Titanic, el crucero más grande del mundo que tendrá una parada en el Caribe mexicano para el 2024.

Con más de 4,000 pasajeros a bordo, Icon of the Seas es el crucero más grande del mundo o el Nuevo Titanic por el que debes navegar.

¿Viajarías en el Nuevo Titanic? Si bien la historia del transatlántico británico no terminó con un buen final, en 2024 el buque Icon of the Seas promete ofrecer una experiencia completamente diferente con una parada en el Caribe mexicano.

¿Qué atractivos tendrá el Nuevo Titanic?

De acuerdo al sitio web de los cruceros Royal Caribbean, el crucero más grande del mundo contará con lujosas áreas para el disfrute de sus pasajeros. Desde toboganes acuáticos y albercas, pistas de hielo y áreas deportivas para practicar baloncesto y fútbol hasta más de 20 restaurantes a bordo, escenarios para espectáculos nocturnos, sala de videojuegos, cócteles artesanales y un salón arcade.

Icon of the Seas tendrá una parada en Cozumel para 2024 / Foto: Royal Caribbean.

¿Qué paradas tendrá Icon of the Seas?

El itinerario comienza en Miami, Florida, y de acuerdo a la página web oficial del crucero; incluye paradas turísticas en las Bahamas, así como en Cozumel y Puerto Costa Maya, Yucatán, en México.

¿Cuánto cuesta navegar por el crucero más grande del mundo?

Según el sitio oficial, el costo por persona puede oscilar entre los $34,476 y $58,225 por una experiencia de 7 noches en la que los niños navegan gratis. El costo varía por categoría de camarote y fecha de salida. La más cómoda es en septiembre de 2024 y la más cara es en mayo de 2024.

Icon of the Seas es el crucero más grande del mundo / Foto: Royal Caribbean.

Y sí, la compra de los boletos para el Icon of the Seas ya están a la venta. Así que si tu espíritu aventurero te llama a la experiencia puedes reservar tu boleto con descuentos hasta del 30%. ¿Con quién jalarías, si pudieras ir?