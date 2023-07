Chilango celebra el Día Internacional del Tatuaje con un concurso que te ayuda a borrar el tatuaje feo que tengas. Conoce las bases.

¿Tienes un tatuaje feo que quieres borrar? (y sí, no solo hablamos del nombre de tu ex). Chilango te ayuda a borrarlo; conoce las bases.

El 17 de julio se celebra el Día Internacional del Tatuaje, un medio de expresión que desde tiempos antiguos simbolizó el tributo a dioses, la lealtad y valentía de mafias japonesas o una práctica médica y estética en los años 1970 para la pigmentación de labios, cejas y párpados. Sí, la historia del arte plasmado en la piel es va más allá de las agujas y las tintas.

Se trata de una búsqueda de identidad o manifestación de memorias sobre la piel que —muchas veces— impregnamos como un tatuaje feo o que ya no significa los mismo o nos recuerda algo no tan agradable que quisiéramos borrar: desde el nombre de un ex o, simplemente, un dibujo mal hecho en nuestra rebeldía adolescente.

Bandita chilanga, si ustedes se identifican con alguno de estos momentos o tatuajes y no habían encontrado la manera o recursos para borrárselo, no se preocupen, el tatuador Max Calavera será el encargado de solucionar el problema y construir una nueva historia en su piel con el tatuaje que ustedes elijan. Sí, los tatuajes kawaii vistos en CDMX son también una opción.

Bases del concurso para borrar tu tatuaje feo

Déjanos tu nombre completo, teléfono, foto del tatuaje que quieras borrar y una breve historia de por qué te tatuaste y por qué lo quieres borrar. El equipo de Chilango y el tatuador Max Calavera elegirán la mejor historia. ¡Métele mucho sentimiento!

Recibiremos las historias hasta el 23 de julio y la votación será al día siguiente.

El 25 de julio anunciaremos al ganador o ganadora del cover del tatuaje. Estate atentx y mucha suerte desde ya.

¿Quién es el tatuador Max Talavera?

Max Calavera es un artista del tatuaje mexicano especialista en camuflaje de cicatrices, realismo, tatuajes en blanco y negro y tatuajes de gran tamaño. Conoce más sobre su trabajo en sus redes sociales: @maxcalaveratattoo en Instagram y YouTube.

Ha participado en exposiciones a nivel internacional en países como Bélgica, Brasil, Canadá y, por supuesto, en México.

En los últimos años se ha especializado en cambiar vidas a través del arte cubriendo cicatrices y quemaduras, adicional a esto rescata tatuajes mal hechos(cover up) tarea que no es sencilla ya que implica generar el diseño perfecto que se adapte y trabajar con delicadeza para no lastimar la piel.

Su trayectoria es de mas de 500 trabajos, contemplando todas las técnicas tradicionales, modernas y por supuesto las propias, desde hace 10 años. Es dueño y fundador de Black Blood Tattoo, el primer estudio en la CDMX que revolucionaba hasta ese entonces el concepto de estudio de tatuajes, brindando un servicio único y profesional en un ambiente limpio, sofisticado con los mayores estándares de higiene.