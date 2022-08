No te confundas más, en este árbol genealógico de los Targaryen te aclaramos de una vez por todas quién es familiar de quién

Si eres de aquellos despistados que cree que Jon y Daenerys son hermanos, tienes que darle una buena repasada al árbol genealógico de los Targaryen, ahora que se estrenó la serie La casa del Dragón.

Y es que se trata de la precuela de Juego de Tronos, que nos lleva a unos 200 años atrás, justamente a la historia de la Casa Targaryen. Así que no te preocupes, con este árbol genealógico de los Targaryen, la familia de Westeros, podrás recordar –o terminar de entender– las extrañas relaciones que hemos visto en ocho temporadas de la primera serie, y las que veremos en la nueva.

No está demás avisarte que si no has visto las ocho temporadas de GOT y el primer capítulo de La casa del Dragón, te encontrarás con muchos spoilers, así que lee bajo tu propio riesgo. Ojo, es el árbol genealógico basado en los libros de George R.R. Martin, pues en GOT hubo ligeros cambios, pero con esto garantizado que no te perderás.

Árbol Genealógico de los Targaryen

Rey Aegon I Targaryen y Reina Rhaenys

Esta pareja real tiene tres hijas y tres hijos, pero nos vamos a enfocar en el Príncipe Jaehaerys y su hermana la Princesa Alysanne. Y es que de ellos desciende Daenerys Targaryen de GOT, la entrañable Khaleesi.

Príncipe Jaehaerys Targaryen y Princesa Alysanne Targaryen

Son hermanos, pero se casan; hay que mantener puro el linaje. Además, se convierten en el Rey Jaehaerys I y la Reina Alysanne. De su unión nacen tres príncipes, como Baelon, y seis princesas, como Alyssa y Daella.

Príncipe Baelon Targaryen y Princesa Alyssa Targaryen

Siguiendo la costumbre de casarse entre hermanos, ellos también deben hacerlo. De este matrimonio nacen los príncipes Viserys y Daemon, que son personajes de peso en la serie La casa del Dragón.

Rey Viserys I Targaryen y Lady Aemma Arryn

Viserys se casa con su prima Aemma, quien es hija de su tía la Princesa Daella Targaryen y Lord Rodrik Arryn. Esta pareja real de Westeros tiene a su primogénita, la Princesa Rhaenyra Targaryen, heredera al muy codiciado Trono de Hierro en una decisión de su padre por cambiar las leyes.

Rey Viserys y Alicent Hightower

El rey queda viudo cuando su esposa muere en labor de parto junto con su nuevo bebé. Su mano derecha, Otto Hightower, le manda a su joven hija Alicent para consolarlo. Con ella tiene cuatro bebés, como el futuro rey Aegon Targaryen, quien le roba el trono a su media-hermana Rhaenyra.

Daemon Targaryen y Rhaenyra Targaryen

El ambicioso príncipe se une en matrimonio con su sobrina. ¡Sí! Ya sabes que este clan es algo retorcido con tal de cuidar su linaje. Pues esta nueva pareja tiene dos hijos: Viserys y Aegon, que en un futuro serán reyes.

Cortesía

Daemon Targaryen y Laena Velaryon

Pero este príncipe no se conforma con una familia, y se junta con Laena. Y ágarrate, que ella es nada menos que hija de su media Rhaenys (hija de Príncipe Aemon, hermano de Baelon y Alyssa) y Lord Corlys Velaryon. Juntos procrean dos hijas, Lady Baela y Lady Rhaena.

Rhaenyra Targaryen y Laeonor Corlys

La hija del Rey Viserys también saca a relucir su sangre Targaryen de andarse juntando con su propia sangre, en este nuevo caso con su primo Laenor, hijo de su tía Rhaenys (quien, por cierto, no heredó el trono por ser mujer). Con él tiene a: Jacaerys, Lucerys y Joffrey (no el que conociste en GOT).

Cortesía

Príncipe Viserys y Larra Rogare

El hijo de Rhaenyra y Daemon tienen tres principitos en su matrimonio con Larra. Ellos son: Aemon, Aegon y Naerys.

Príncipe Aegon Targaryen y Princesa Naerys Targaryen

Este par de hermanos, cómo no, también se casan; él se convierte en el Rey Aegon IV. Su descendencia es dos retoños: La Princesa Daenerys (primera vez que vemos el nombre en el árbol genealógico de la casa Targaryen) y el Príncipe Daeron.

Príncipe Daeron Targaryen y Princesa Myriah Martell

El príncipe, quien también será conocido como el Rey Daeron II, y su mujer tienen cuatro hijos: Aerys, Baelor, Rhaegel y Maekar.

Príncipe Maekar Targaryen y Dyanna Dayne

El príncipe, quien luego será Rey Maekar I, y su esposa tienen descendencia de seis hijos. Las princesas son bautizadas como: Aella y Rhae. Los principitos reciben por nombres: Daeron, Aerion, Aemon y Aegon.

Príncipe Aegon Targaryen y Betha Blackwood

Este príncipe de la casa Targaryen pasará a ser el Rey Aegon V. Junto con su mujer tendrá una familia de cinco hijos, como el Príncipe Jaehaerys y la Princesa Shaera.

Príncipe Jaehaerys Targaryen y Princesa Shaera Targaryen

Para no romper la tradición, este hermano y esta hermana se unen en matrimonio. Y luego crecen la familia con la princesita Rhaella y el principito Aerys, futuros padres de Viserys, Rhaegar, y la famosa Daenerys, Madre de los Dragones.