Llegó el tráiler oficial de 'Andor', la nueva serie del universo Star Wars que se estrenará en Disney+ el próximo 21 de septiembre.

Andor, la nueva serie de Star Wars protagonizada por Diego Luna, lanzó un impresionante tráiler durante la mañana de este lunes, con el que provocó una perturbación en La Fuerza de la que todos los warsies están hablando en este inicio de semana.

Este nuevo adelanto llega luego de que hace meses se diera a conocer del protagónico del charolastra, junto a la actriz Genevieve O’Reilly, quien volverá a dar vida a la senadora Mon Mothma, como lo hizo en Star Wars: Episode III – The Revenge of the Sith y en Rogue One: A Star Wars Story; en esta nueva serie de Lucasfilm.

¿Qué debes saber de Andor?

Creada por el showrunner, Tony Gilroy, la nueva serie de Star Wars que contará con 12 capítulos en su primera temporada, llega luego de que Rogue One, cinta de 2016 dirigida por Gareth Edwars, nos mostrará una nueva cara de los integrantes de la Alianza Rebelde y cómo en una misión suicida para obtener los planos de la Estrella de la Muerte, conocimos y fuimos testigos del sacrificio del capitán y oficial de inteligencia, Cassian Andor.

Luego del éxito de esta precuela de Star Wars: Episode IV – A New Hope, y con la aparición de Disney+, se propiciaron las condiciones para poder contar un poco del pasado de Cassian, así como de los primeros años de la Rebelión en contra del Imperio Galáctico.

Andor, el inicio de una revolución

En el nuevo avance de Andor, podemos echar un vistazo a la manera en la que, ante el yugo del Imperio, las distintas piezas del rompecabezas dan forma a la que posteriormente sería conocida como la Alianza Rebelde.

Obviamente, vemos a Diego Luna en mood espía, infiltrándose en las filas enemigas, así como a Genevieve O’Reilly, moviendo los hilos desde el Senado Galáctico y hasta un cameo de Forest Whitaker en el papel del veterano de las Clone Wars, Saw Gerrera.

Pero basta de palabras y veamos el nuevo avance de Andor y esos primeros pasos de los Rebeldes.

Así se ve una revolución ✊#Andor, una Serie Original de Star Wars.

Experimenta el estreno de tres episodios el 21 de septiembre

¿Cuándo se estrena la serie?

Además de Diego Luna y Genevieve O’Reilly, la próxima serie de Star Wars y Lucasfilm contará con la participación de Stellan Skarsgård, Adria Arjona, Denise Gough, Kyle Soller, Fiona Shaw, Alex Lawther y Faye Marsay.

Andor, que viajará 5 años al pasado antes de los hechos de Rogue One, aunque estaba prevista para el 31 de agosto, este lunes se dio a conocer que estrenará tres episodios en Disney+ el próximo 21 de septiembre.