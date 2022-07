The Dark Knight Rises llegó a las salas de cine un 16 de julio de 2012, fecha que marcó el cierre de la Trilogía de Christopher Nolan.



Parte del éxito de la versión del también director deInceptionyMemento, fue haber incorporado un toque realista a la historia, que se tradujo en una adaptación bastante oscura, que llegó a su clímax en la segunda entrega,TheDarkKnight.

Por esa razón, la tercera película tenía grandes expectativas, sin embargo, la repentina muerte de Heath Ledger, ganador del Óscar en la categoría de Mejor Actor de Reparto, por su papel como Joker, según comentan, significó grandes cambios en el guion de la última película.

TheDarkKnightRises, ¿la peor película de la trilogía?

Con esto, el guion deChristopheryJonathanNolan, basado en la historia deDavid S. Goyer, tomó otro rumbo diferente al contemplado. Se retomaron aspectos de la primera cinta,BatmanBeginsy así, a la escena entróMirandaTate/TaliaAlGhul, interpretada porMarionCotillardy el muy esperado,Bane, a cargo deTom Hardy.

Otro personaje que atrajo los reflectores fueCatwomandeAnne Hathaway, cuya caracterización homenajeó a la versión deJulie Newmaren la serie televisiva de la década de los 60, así como demostró parte del carácter deSelina Kyle, como enBatman: Year One, escrita porFrankMiller.

Con la apariciónBane, no era de esperarse que se tomaran aspectos de la sagaBatman: Knightfall, así como de los cómicsTheDarkKnightReturnsyNo Man’s Land. De hecho la adaptación no resultaba nada mal, aunque el producto final, con todo y las escenas grabadas enIMAX, y la participación de losPittsburghSteelers, no convenció del todo a los fans, que esperaban otro tipo de conclusión.

Incluso ese final abierto, luego del sacrifico delMurciélagopara salvar aGotham Cityy tras recibir el reconocimiento por parte de sus ciudadanos, que no había pasado en esta trilogía, tampoco logró satisfacer a los espectadores, así como la participación de eseRobinllamado,JohnBlake.

Mencionar el giro dramático en el rol deBaneen la historia y la última escena deCotillard, ya es echarle más sal a la herida…

Risesno terminó de cuajar luego de la vara tan alta que dejóDarkKnight, aunque aún así, logró recaudar poco más de mil millones de dólares en taquilla, así como se ubicó en el Top 10 de 2012 de losAmerican Film Institute Awards.

Además, desató la polémica entre fans y público en general acerca de si el cierre de latrilogía de Christopher Nolan junto a Christian Baley otros actores comoMichael Cane,Gary OldmanyMorgan Freeman, demostraba la calidad y la alternativa a que el cine de superhéroes puede tener las características de una película seria y bien hecha.

Si Ledger no hubiera muerto, ¿qué hubiera sucedido en TheDarkKnightRises?

Si bien no hay nada concreto, se dice que hubiéramos visto una vez másal Joker de Ledgeren una especie de adaptación de una de las novelas gráficas más controvertidas y oscuras deBatman,Arkham Asylum: A Serious House on Serious Earth, escrita porGrant Morrisone ilustrada porDave McKean.

Esta novela narra cómo elMurciélagodebe ingresar almanicomio deArkham, donde los internos, la mayoría enemigos del antihéroe y bajo las órdenes deJoker, toman las instalaciones y de rehenes a los trabajadores del instituto, justo en elDía de los Inocentes.

El relato se traduce enun vistazo a la psique y el lado oscuro de varios villanos, así comodel mismo Batman, que toma un sentido bastante denso debido a sus fuertes y violentas ilustraciones.

¿Te hubiera gustado que TheDarkKnightRises hubiera tomado esta historia aún sin Ledger?